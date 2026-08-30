Bức tâm thư xé lòng và lời hồi đáp ngọt ngào của Đoàn Văn Hậu

Bức tâm thư đau xé lòng của Đoàn Văn Hậu

Đêm 26/8/2026, giữa ánh đèn rực sáng của sân Mỹ Đình và biển người cuồng nhiệt ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026, Đoàn Văn Hậu có lẽ là một trong những người cảm nhận rõ nhất giá trị của khoảnh khắc ấy. Anh ôm chiếc cúp vàng, nở nụ cười hạnh phúc, nhưng phía sau niềm vui là cả một hành trình dài với những tháng ngày đau đớn, hoài nghi và có lúc tưởng như sự nghiệp đã bị chấn thương lấy đi tất cả.

Hơn một năm trước đó, Đoàn Văn Hậu còn không thể bước đi bình thường.

Ngày 6/1/2025, trong khi ĐT Việt Nam trở về nước trong tiếng reo hò sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, hậu vệ quê Thái Bình lặng lẽ rời sân bay với hai chiếc nạng trên tay. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật điểm bám gân gót Achilles tại Hàn Quốc và đã hơn một năm không thể tập luyện, thi đấu.

Đoàn Văn Hậu nâng cao chiếc cúp ASEAN Cup 2026. Ảnh: FBNV.

Giữa thời điểm đồng đội đang tận hưởng khoảnh khắc vinh quang, Đoàn Văn Hậu lại phải đối diện với sự cô đơn của một người bị bỏ lại phía sau bởi chấn thương.

18h41 ngày hôm đó, anh ngồi xuống và viết một bức thư gửi cho chính mình trong tương lai, với tựa đề: “Gửi Đoàn Văn Hậu của 2026”.

Không phải một bài viết hoa mỹ, đó là những dòng tâm sự rất đời thường, trong đó Đoàn Văn Hậu gọi chính mình bằng hai tiếng “tao - mày”, như một cuộc trò chuyện giữa một cầu thủ đang tuyệt vọng với phiên bản tương lai mà anh vẫn hy vọng sẽ trở lại.

“Hôm nay, ngày mày lang thang cùng với 2 chiếc nạng bay từ Hàn Quốc về Việt Nam sau khi đã có cuộc phẫu thuật thành công ở điểm bám gân gót Achilles, và là ngày ĐT Việt Nam về nước sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, nhìn mọi người mang cúp về và được người dân chào đón có sướng không? Sướng chứ!”, Đoàn Văn Hậu viết.

Nhưng ngay sau niềm vui ấy là một lời thú nhận đầy xót xa: “Tao ước gì mày không bị chấn thương và là một trong những thành viên của đội cũng đang ăn mừng cùng người dân Việt Nam”.

Đó chính là nỗi đau lớn nhất của một cầu thủ: không phải thất bại trên sân, mà là không thể có mặt trên sân.

Đoàn Văn Hậu thừa nhận quãng thời gian ấy vô cùng khắc nghiệt: “Tao biết từ lúc chấn thương đến ngày viết vài dòng hôm nay cũng đã hơn 1 năm mà mày chưa được tập luyện thi đấu bóng đá. Mày vật lộn với chấn thương, mày lang thang đi tìm cách điều trị cho khỏi để sớm quay lại thi đấu”.

Có những thời điểm, áp lực tinh thần khiến anh cảm thấy “đầu mày có những lúc cảm giác như muốn nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều”.

Nhưng chính trong vùng tối ấy, Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được thứ quan trọng nhất với một cầu thủ: niềm tin vào bóng đá.

Đoàn Văn Hậu cùng CLB CAHN vô địch V.League 2025/2026. Ảnh: FBNV.

“Niềm đam mê, nhiệt huyết với bóng đá chưa bao giờ cạn kiệt”, anh viết. Và rồi Đoàn Văn Hậu tự nhắc mình phải tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp: “Mày luôn ra sân tập luyện và thi đấu hết mình nhất, chưa bao giờ cho phép bản thân mình hời hợt hay thiếu nghiêm túc trong tập luyện lẫn thi đấu”.

Điều đáng nói là bức thư ấy không chỉ đơn thuần để giải tỏa cảm xúc. Nó giống như một lời cam kết mà Đoàn Văn Hậu dành cho chính mình.

“Hy vọng mày của 2026 khi đọc lại vài dòng này cũng sẽ cười và nói: ‘Tao đã làm được rồi! Tao đã quay trở lại tập luyện và thi đấu được rồi’”.

Hơn một năm sau, câu nói ấy thực sự trở thành hiện thực.

Đoàn Văn Hậu trở lại sân cỏ vào cuối năm 2025, tiếp tục hành trình tìm lại phong độ. Anh cùng CLB CAHN giành chức vô địch V.League 2025/2026, trước khi tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia vào tháng 3/2026.

Từ một người phải chống nạng nhìn đồng đội nâng cúp, Đoàn Văn Hậu từng bước trở lại với sân cỏ, trở lại đội tuyển và cuối cùng đứng giữa sân Mỹ Đình trong ngày Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Đó là lúc bức thư của chàng trai 26 tuổi ngày nào có lời hồi đáp.

“Ngày đó viết những dòng này, Hậu chỉ có một mong ước: ngày nào đó sẽ lại được ra sân và chơi bóng như Hậu từng làm. Hôm nay, điều từng là ước mong đã trở thành hiện thực. Không phải vì hành trình dễ dàng, mà bởi Hậu đã không bỏ cuộc”.

Câu cuối cùng có lẽ cũng là câu xúc động nhất: “Đoàn Văn Hậu của 2026, mày đã làm được rồi!”.

Bức tâm thư xúc động của Đoàn Văn Hậu gửi chính mình hơn 1 năm trước.

Đằng sau chiếc cúp ASEAN Cup 2026 không chỉ là một danh hiệu. Với Đoàn Văn Hậu, đó còn là phần thưởng cho hơn hai năm chiến đấu với chính cơ thể mình.

Anh từng cầu xin một điều rất giản dị: “Tao cầu xin sẽ không bị chấn thương nữa và vẫn luôn cống hiến hết mình vì bóng đá”.

Bây giờ, điều ước ấy đã trở thành sự thật.

Đoàn Văn Hậu không chỉ trở lại. Anh trở lại trong một ĐT Việt Nam đang ở đỉnh cao Đông Nam Á và cùng các đồng đội nâng chiếc cúp vô địch lần thứ tư trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Có thể người hâm mộ chỉ nhìn thấy một Đoàn Văn Hậu mạnh mẽ trên sân Mỹ Đình đêm 26/8. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là một chàng trai từng ngồi một mình, chống nạng và nhìn đồng đội ăn mừng qua màn hình. Là những tháng ngày phục hồi kéo dài, những lần hoài nghi về tương lai và những khoảnh khắc phải tự động viên chính mình tiếp tục.

Vì thế, chiếc cúp trên tay Đoàn Văn Hậu đêm ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ chứng minh anh đã trở lại với bóng đá đỉnh cao, mà còn là câu trả lời dành cho chính Đoàn Văn Hậu của ngày 6/1/2025.

Hai năm trước, anh chỉ mong một ngày được trở lại sân cỏ.

Hai năm sau, anh đã trở lại và đứng trên đỉnh Đông Nam Á.

Và có lẽ, không lời động viên nào dành cho Đoàn Văn Hậu ý nghĩa hơn chính lời anh từng viết cho mình: “Cảm ơn một Đoàn Văn Hậu đã không bỏ cuộc, đã cố gắng vượt qua hơn 2 năm chấn thương và trở lại mạnh mẽ như ngày hôm nay! Đường còn dài lắm, luôn phải cố gắng nhé!”.