Messi, Ronaldo không còn thống trị: Ai là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại?

Kỷ nguyên Messi, Ronaldo khép lại và cuộc tìm kiếm “Vua” mới

Trong nhiều năm, câu hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần như luôn có chung một đáp án: Lionel Messi. Và trong những thời điểm hiếm hoi Messi không đứng đầu, Cristiano Ronaldo thường là cái tên được nhắc đến. Tuy nhiên, cả hai đều đã rời khỏi đỉnh cao sự nghiệp từ nhiều năm trước, mở ra cuộc tranh luận mới về người kế vị.

Bảng xếp hạng 10 cầu thủ hay nhất thế giới do ESPN đưa ra

ESPN cho rằng việc xác định cầu thủ hay nhất hiện nay không hoàn toàn giống với việc dự đoán chủ nhân Quả bóng vàng. Theo tiêu chí chính thức, Ballon d'Or được trao dựa trên ba yếu tố gồm "thành tích cá nhân, thành tích đồng đội và đẳng cấp kết hợp với tinh thần fair play".

Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi ai thực sự là cầu thủ giỏi nhất thế giới, ESPN lựa chọn một cách tiếp cận khác: ai là người đóng góp nhiều nhất vào chiến thắng? Cụ thể hơn, nếu đưa một cầu thủ vào đội bóng trung bình ở vòng 16 Champions League, khả năng vô địch của đội bóng đó sẽ tăng lên bao nhiêu?

Haaland, Mbappe và Yamal chưa thể đứng trên đỉnh

Theo bảng xếp hạng của ESPN, Declan Rice đứng thứ 10. Tiền vệ Arsenal được đánh giá là cầu thủ toàn diện nhất thế giới ở vị trí của mình, có thể chơi nhiều vai trò tại tuyến giữa, đóng góp cả phòng ngự, triển khai bóng lẫn hỗ trợ tấn công. William Saliba cũng được cân nhắc vào top 10 nhưng chấn thương lưng khiến trung vệ người Pháp phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Dembélé lên đỉnh, Yamal tiếp tục bám đuổi

Vinícius Júnior đứng thứ 9, ngay phía trên Julián Álvarez. Tiền đạo Atletico Madrid được ESPN đánh giá cao nhờ khả năng gây sức ép, với trung bình 76 lần pressing mỗi 90 phút ở mùa giải trước. Trong khi đó, Kylian Mbappé chỉ đạt 30,1 pha pressing, thấp nhất trong số các tiền đạo tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu thi đấu ít nhất 900 phút, qua đó đứng thứ 7.

Erling Haaland xếp thứ 6 dù đứng thứ 4 về đóng góp tấn công tổng thể. Tiền đạo Man City chỉ có trung bình 22 lần chạm bóng mỗi trận, thấp nhất trong nhóm 100 cầu thủ hàng đầu. ESPN thừa nhận Haaland có thể đứng đầu danh sách bởi anh là cầu thủ hiệu quả nhất thế giới khi chạm bóng và đặc biệt vượt trội ở khả năng ghi bàn. Trong khi đó, Lamine Yamal đứng thứ 2 với bước tiến rõ rệt về hiệu suất: tỷ lệ bàn thắng cộng kiến tạo của anh tăng từ 0,69 lên 0,95 bàn/90 phút.

Dembélé lên đỉnh, Yamal tiếp tục bám đuổi

Michael Olise đứng thứ 5, Harry Kane xếp thứ 4 và Khvicha Kvaratskhelia đứng thứ 3. Olise gây ấn tượng khi dẫn đầu về giá trị kiểm soát bóng kỳ vọng mùa trước, đồng thời pressing mạnh mẽ và thực hiện gần 4 cú sút mỗi trận. Anh cũng có hơn 80 lần chạm bóng mỗi trận, một con số chỉ có một cầu thủ khác trong top 10 đạt gần bằng.

Kane được xem là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng và đứng thứ 4 trong danh sách. Sau ba năm khoác áo Bayern, tiền đạo người Anh đạt trung bình 1,14 bàn không tính phạt đền cộng kiến tạo mỗi 90 phút, cao hơn thành tích của Robert Lewandowski tại Đức và chỉ kém Cristiano Ronaldo trong giai đoạn khoác áo Real Madrid 0,05. Kvaratskhelia đứng thứ 3 dù chỉ chơi khoảng một nửa số phút có thể thi đấu tại Ligue 1 mùa trước.

Vị trí số 1 thuộc về Ousmane Dembélé. ESPN thừa nhận tiền đạo PSG vẫn có những hạn chế về thể lực và độ bền, khi anh chỉ một lần trong sự nghiệp chơi đủ 2.000 phút ở một mùa giải quốc nội. Nhưng khi khỏe mạnh, Dembélé được đánh giá là cầu thủ toàn diện nhất hiện tại, có khả năng ghi bàn, tạo cơ hội, rê bóng, chuyền bóng và pressing tốt bằng cả hai chân. ESPN kết luận: "Chừng nào Dembélé còn khỏe mạnh, tôi không nghĩ có ai còn sống chơi bóng đá giỏi hơn anh ấy hiện tại".

Bảng xếp hạng này cho thấy bóng đá thế giới đang bước vào một cuộc chuyển giao đáng chú ý. Messi và Ronaldo không còn thống trị, trong khi Dembélé tạm thời được ESPN trao vị trí số 1 và Yamal đứng ngay phía sau. Với Yamal mới 19 tuổi, cuộc đua giành vị trí “Vua” mới của bóng đá thế giới rõ ràng vẫn còn rất dài.