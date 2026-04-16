Doãn Hải My rạng rỡ cùng Đoàn Văn Hậu trong ngày gia hạn với Công an Hà Nội

Sáng ngày 16/4, CLB Công an Hà Nội đã tổ chức lễ ký gia hạn hợp đồng với 4 cầu thủ gồm ngoại binh Alan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng và tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Tất cả đều cam kết gắn bó thêm 3 mùa giải với đội bóng ngành công an.

Trong ngày trọng đại này, Đoàn Văn Hậu trực tiếp lái xe đưa cô vợ Doãn Hải My tới trụ sở CLB Công an Hà Nội. Hình ảnh hậu vệ sinh năm 1999 ân cần xuống xe, mở cửa cho vợ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Doãn Hải My xuất hiện với thần thái rạng rỡ, tự tin trước ống kính, trở thành tâm điểm bên ngoài sân cỏ.

Cả hai cùng nắm tay bước vào văn phòng cùa CLB Công an Hà Nội, chuẩn bị cho lễ ký kết. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tình cảm này cho thấy sự gắn bó và đồng hành bền chặt của cặp đôi trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Đây là dấu mốc quan trọng với Đoàn Văn Hậu khi anh quyết định tiếp tục gắn bó với CLB thêm 3 năm. Sự xuất hiện của Hải My không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn phần nào giúp hậu vệ quê Thái Bình xua tan những ồn ào hậu trường trước đó, đặc biệt là các tin đồn trên mạng xã hội.

Không chỉ trong ngày ký hợp đồng, Doãn Hải My còn thường xuyên có mặt ở những thời điểm đặc biệt của chồng. Trước đó ít ngày, cô cũng xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Văn Hậu trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND.

Nhìn lại chặng đường đã qua, năm 2023, Văn Hậu là nhân tố quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội vô địch V-League. Tuy nhiên sau đó, anh gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong giai đoạn khó khăn ấy, bên cạnh sự hỗ trợ từ đội bóng và gia đình, Hải My luôn là chỗ dựa tinh thần lớn giúp anh kiên trì điều trị, từng bước trở lại.

Đầu năm 2026, Văn Hậu chính thức tái xuất sân cỏ và nhanh chóng lấy lại vị trí dưới thời HLV Alexandre Polking. Anh liên tục được tin tưởng đá chính, dần tìm lại phong độ và trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026.

Sự đồng hành của Doãn Hải My trong ngày gia hạn hợp đồng thêm một lần cho thấy, phía sau sự nghiệp của Văn Hậu luôn có một hậu phương vững chắc, yếu tố quan trọng giúp anh hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.