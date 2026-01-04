Bournemouth không thắng nổi "nghệ thuật hắc ám" của Arsenal: Chuyện gì khó, đã có Rice

Đội mang lại cảm xúc nhiều hơn lại là đội thua cuộc

Bóng đá là bộ môn giàu cảm xúc đối với người xem và trái bóng tròn luôn đem tới bất ngờ. Đội yếu hơn chưa chắc đã thất bại, đội bóng mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng. Đội bóng có lối chơi đẹp hơn, mang lại nhiều cảm xúc hơn cũng có thể thua và trận đấu giữa Bournemouth và Arsenal ngày hôm nay là ví dụ điển hình.

Bournemouth mang lại nhiều cảm xúc hơn nhưng không thể giành chiến thắng

Chủ nhà Bournemouth chơi cống hiến, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhưng cuối cùng ra về "tay trắng". Trong khi đó, đội bóng chơi thực dụng hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn là Arsenal lại ca khúc khải hoàn trên đường trở về.

Nhưng bóng đá là như vậy, bản chất là 22 cầu thủ tranh 1 quả bóng và nhiệm vụ tối thượng là đưa bóng vào lưới đối phương. Đội bóng nào ghi bàn vào lưới đối thủ nhiều hơn là giành chiến thắng, chẳng kể đến sự đẹp đẽ hay cảm xúc.

Chất "điên" của Bournemouth

Công bằng mà nói, Bournemouth đang chơi rất hay dù họ không thắng 10 trận liên tiếp rồi. Nhưng trong chuỗi trận ấy, họ hòa Chelsea hai lần, chia điểm với Man United và cũng suýt nữa bắt Arsenal làm điều đó ở vòng 20.

Iraola tạo nên chất "điên" cho Bournemouth

Andoni Iraola là HLV thực sự tài năng khi truyền được lửa cho các học trò. Bournemouth đang là đội chạy nhiều nhất và tăng tốc nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh. Họ tiếp tục thể hiện điều đó trước "Pháo thủ". Người ta thấy được chất "điên" của Liverpool thời kỳ đầu Jurgen Klopp dẫn dắt. Họ chạy không ngừng nghỉ, áp sát toàn mặt sân, từ tiền đạo cho tới hậu vệ.

Chiến thuật ấy giúp họ có được bàn mở tỷ số khá dễ dàng. Một thoáng mất tập trung của Gabriel giúp Evanilson có được 1 trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp. Họ duy trì được thế trận này trong suốt 45 phút đầu tiên, ngay cả sau khi Arsenal gỡ hòa.

Hãy nhìn vào thông số của trận đấu này, Bournemouth cầm bóng không kém Arsenal là bao (43% và 57%). Thực tế, nếu tính thời gian bóng "sống", chủ nhà có khi còn chơi bóng nhiều hơn. Họ cũng là đội dứt điểm nhiều hơn so với "Pháo thủ (15 so với 12). Đáng tiếc họ thường xuyên vội vã ở khâu quan trọng nhất.

"Nghệ thuật hắc ám" của Arteta

Iraola đã rất đúng khi lựa chọn lối chơi tốc độ để đối đầu với sự rề rà của Arsenal. Thế nhưng, Mikel Arteta cũng chẳng sai. Ông thầy người Tây Ban Nha chỉ đạo các học trò chơi càng chậm càng tốt. Ngay khi có được bàn gỡ hòa, Arsenal đã có xu hướng câu giờ chứ đừng nói tới lúc họ dẫn trước.

Mikel Arteta với "nghệ thuật hắc ám" đã thành thương hiệu

Họ khiến bóng "chết" lâu nhất có thể. Declan Rice xoay đi xoay lại tình huống đá phạt ở giữa sân, Hincapie cũng chẳng vội ném biên, thậm chí họ còn đổi người ném biên khi được thực hiện 2 lần liên tiếp. Cuối trận, trọng tài thường xuyên phải ra hiệu cho các cầu thủ Arsenal đưa bóng vào cuộc nhanh chóng.

"Pháo thủ" thực sự biết cách "câu giờ". Ngoại trừ anh chàng mới đến mùa giải này, Zubimendi nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ lộ liễu, Arsenal không có cầu thủ nào phải nhận hình phạt tương tự. Họ làm tất cả điều đó để kìm hãm sự hưng phấn của Bournemouth và quan trọng hơn hết, họ biết đối thủ sẽ đuối sức dần.

Không đội bóng nào có thể pressing với cường độ cao như vậy trong suốt 90 phút. Chỉ cần vượt qua được những giây phút khó khăn, Arsenal sẽ cực kỳ "dễ thở" về sau. Bên cạnh đó, Mikel Arteta cũng rất tinh tế khi nhận ra điểm yếu trong đội hình của Bournemouth lúc này. Đó là cặp tiền vệ trung tâm.

Ông thầy người Tây Ban Nha cho Madueke và Martinelli đá chính để tăng khả năng đánh xuống đáy biên. Thế nhưng, cặp cánh của Arsenal gần như không bao giờ căng ngang mà thường trả bóng ngược ra để tuyến hai băng vào dứt điểm. Cả Scott-Tavernier đều không phải là những tiền vệ đánh chặn chuẩn mực.

Họ không giữ được vị trí chốt chặn trước mặt hai trung vệ. Cả ba bàn thắng của Arsenal đều tới từ một kịch bản. Đó là bóng ra biên, chuyền ngược lại cho tuyến hai dứt điểm.

Cái khó đã có... Declan Rice

Ngay khi Declan Rice có thể thi đấu, Mikel Arteta đã điền tên tiền vệ người Anh vào đội hình chính. Tầm quan trọng của ngôi sao trị giá 100 triệu bảng này là quá quan trọng. Cựu sao West Ham hoạt động không ngừng nghỉ trên khắp mặt sân, từ phòng ngự cho tới tấn công.

Rice đang "làm tất" ở Arsenal

Tiền vệ người Anh còn là chuyên gia đá phạt, người thực hiện những quả phạt góc ở bên cánh trái của "Pháo thủ". Không ít lần Rice mở ra cơ hội chiến thắng cho Arsenal còn trận đấu này, anh chàng điển trai trực tiếp đem về vinh quang cho "Pháo thủ".

Declan Rice thực sự đang quá toàn diện. Ở bàn thắng thứ nhất, vị trí dứt điểm của tiền vệ người Anh không quá thuận lợi nhưng quyết định của Rice lại rất hợp lý. Cú đặt lòng chìm bằng chân phải giúp bóng đi qua một "rừng" chân hậu vệ Bournemouth và khiến Petrovic không kịp phản xạ.

Declan Rice tiếp tục thể hiện sự lạnh lùng trong bàn thắng thứ hai khi "sửa lưng" hậu vệ đối thủ bằng một cú sút vào góc gần. So với Zubimendi và Odegaard, Rice di chuyển rộng hơn rất nhiều nhưng khi cần, cầu thủ này lại có mặt rất đúng lúc. Đó là giá trị của cầu thủ có giá lên tới 100 triệu bảng. Quả thật là chuyện gì Arsenal khó là có Rice giải quyết.

Thông số trận đấu