Bóng đá Việt Nam cần bầu Thụy hay ông Trần Quốc Tuấn?

Theo danh sách được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố ngày 21/10/2026, có 3 ứng viên được đề cử vào chức vụ Chủ tịch VFF khóa X, dự kiến bầu tại Đại hội vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Đó là các ông Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đương nhiệm, khóa IX (2022–2026). Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank. Và ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại khóa IX.

Trên thực tế, người ta cho rằng đó chỉ là sự cạnh tranh giữa ông Trần Quốc Tuấn và bầu Thụy mà thôi. Vậy VFF, hay nói rộng ra là nền bóng đá Việt Nam, cần một người cầm lái như ông Trần Quốc Tuấn, người có kinh nghiệm nhiều năm quản lý bóng đá, từng giữ chức Tổng thư ký và Phó Chủ tịch VFF; đồng thời tham gia các cơ quan của AFC và FIFA, hay ông Nguyễn Đức Thụy, doanh nhân từng tham gia đầu tư và tài trợ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam?

3 ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF khoá X.

Trước khi tìm hiểu bóng đá Việt Nam cần ai, chúng ta sẽ tìm hiểu bóng đá Việt Nam đang có gì và đang cần gì.

Đầu tiên, truyền thông và người hâm mộ Việt Nam luôn đánh giá thành công hay thất bại của nền bóng đá thông qua kết quả thi đấu của ĐTQG và U23. Nếu nhìn từ tầng đó thì có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ vừa rồi, VFF đã có những thành quả từ công việc của mình, thể hiện ở thành tích của các cấp độ đội tuyển, từ U23 đến ĐTQG, đó chính là giai đoạn HLV Kim Sang-sik đến với bóng đá Việt Nam. Sự thành công này càng rõ nét khi nó tương phản với chuỗi thất bại của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Troussier. Thực ra lựa chọn HLV Troussier cho ĐTQG là một ý tưởng cách mạng về lối chơi, chỉ tiếc là VFF không đủ kiên định để làm đến cùng cuộc cách mạng này. Thật may cho VFF và bóng đá Việt Nam, sau đó đã có HLV Kim Sang-sik để “chữa lành” cho người hâm mộ.

Một điểm được coi là thành công nữa của VFF trong thời kỳ này là chủ trương không nhập tịch cầu thủ ồ ạt để lấy thành tích như các nước láng giềng Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, ta đều nhận ra, những thành tích của ĐTQG dường như đã đụng trần. Mâu thuẫn xảy ra khi để nâng thành tích lên, cả làng bóng đá Việt Nam lại phải hướng mắt ra ngoài tìm Việt Kiều hoặc cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh ĐT.

Có thể thấy rằng, với nền móng cũ của bóng đá Việt Nam, dường như VFF đương thời đã làm tốt công việc của mình, khó mà có thể tốt hơn được nữa, giống như khó có thể mà với nền móng này, VFF làm cho ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết Asian Cup vậy. Như vậy, để cải thiện thành tích của ĐTQG, cần sự cải tổ về nền móng của nền bóng đá.

Trở lại vấn đề lựa chọn người đứng đầu VFF, trong khi chúng ta cảm thấy khá an toàn với ứng viên Trần Quốc Tuấn, đương kim Chủ tịch VFF, với những kinh nghiệm của ông với bóng đá Việt Nam bao năm qua, thì chúng ta cũng khó có hy vọng rằng sẽ có được sự thay đổi nào lớn, liên quan đến cải tổ nền móng của nền bóng đá nước nhà.

Và những yếu tố nền móng của nền bóng đá, như cải thiện chất lượng, tăng số lượng đội tham dự các giải quốc nội, từ V.League trở xuống, mục tiêu cuối cùng là tạo thêm môi trường thi đấu chất lượng, giúp các CLB phát triển bền vững bằng thu nhập từ chính bóng đá, cầu thủ có thêm cơ hội trưởng thành bằng cách có nhiều trận đấu hơn qua đó tăng cường hệ thống đào tạo trẻ. Futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá học đường và sinh viên… lại được đề ra trong chương trình hành động của ông Nguyễn Đức Thụy.

Xương sống của chương trình hành động này là khoản huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm, cam kết tự chủ tài chính, không nhận 80 tỷ từ ngân sách hàng năm nữa. cùng với chương trình hướng tới hỗ trợ 2-3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn bóng đá địa phương đáp ứng đủ điều kiện. Đối với các câu lạc bộ (CLB) chuyên nghiệp, ông Thụy đề xuất phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi đội V.League, 2 tỷ đồng cho mỗi đội hạng nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ trong một mùa giải.

Vậy khoản huy động này từ đâu ra? Bầu Thụy cho biết đã trao đổi và nhận được sự ủng hộ từ các doanh nhân như Phạm Nhật Vượng, Đỗ Quang Hiển, Đoàn Nguyên Đức, Tập đoàn ThaiGroup và nhiều doanh nghiệp khác. Theo ông Thụy, doanh nghiệp có thể đóng góp kinh nghiệm tổ chức bộ máy, phát triển thương mại, kiểm soát chi phí và đầu tư dài hạn. Trong khi đó, các chuyên gia bóng đá đảm nhận vai trò hoạch định, tổ chức và triển khai những chương trình phát triển chuyên môn.

Để bảo đảm tính minh bạch, toàn bộ nguồn lực huy động phải được quản lý, phân bổ công khai, sử dụng đúng mục đích và chịu sự giám sát của các tổ chức thành viên. Hoạt động tài chính cũng được định hướng kiểm toán bởi một trong 4 hãng kiểm toán lớn. Vai trò của Chủ tịch và Ban Chấp hành VFF là định hướng, huy động nguồn lực và giám sát, trong khi những vấn đề chuyên môn phải được giao cho đội ngũ có năng lực, với quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Quả thật, nếu chương trình này thành hiện thực, sẽ là cơ hội thay đổi cho bóng đá Việt Nam, cho dù trong ngắn hạn có thể chưa mang đến những thành tích của các ĐTQG. Nhưng nhiều người cũng lo lắng rằng, giống như từng xảy ra trước đây, doanh nhân hừng hực nhiệt huyết khi đến với bóng đá, lại rất dễ dàng bỏ cuộc chơi, phủi cam kết khi nhiệt huyết đó nguội lạnh. Người ta lo lắng “bầu Thụy" cũng có thể sẽ như vậy, cũng không thực hiện cam kết.

Nhưng thực ra, cho đến nay, để ứng cử vào chức Chủ tịch VFF, chỉ có ông Nguyễn Đức Thụy là đưa ra một chương trình hành động cụ thể như vậy để cam kết thực hiện thôi, trước ông có ai cam kết gì đâu.