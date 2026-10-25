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Chủ tịch FIFA thách thức các đối thủ: Tôi được nhiều liên đoàn ủng hộ lắm!

Sự kiện: Bóng đá

Bất chấp những làn sóng chỉ trích dữ dội sau sự đổ vỡ của dự án FIFA Forward Enterprise (FFE), Gianni Infantino vẫn khẳng định ông đang giành lợi thế lớn nhờ "số lượng khổng lồ" phiếu bầu chống lưng ở cuộc đua tái cử chủ tịch FIFA.

Chủ tịch FIFA thách thức các đối thủ: Tôi được nhiều liên đoàn ủng hộ lắm! - 1

3 tháng trước, ông Infantino từng đối mặt với áp lực từ chức nặng nề khi phải từ bỏ kế hoạch kêu gọi đầu tư tư nhân tại World Cup. Nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại thế chủ động trên bàn cờ quyền lực của bóng đá thế giới.

Trong bài phát biểu mới nhất trên BBC, người đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh đã được hỏi về nguy cơ bay ghế. Vị quan chức này chỉ cười trừ và xua đi khả năng từ nhiệm, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc nhờ sự hậu thuẫn từ đa số các thành viên.

Infantino nhấn mạnh: "Tôi được bầu chọn bởi 211 hiệp hội thành viên từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ điều quan trọng là trong một tổ chức như FIFA, có thể có những quan điểm khác nhau, những góc nhìn khác nhau. Nhưng nếu chúng ta thực sự nghiêm túc và tin rằng mọi người đều có quyền bầu cử và góp tiếng nói như nhau thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng quan điểm của đại đa số.

Tôi vừa trở về từ Tokyo, nơi Liên đoàn bóng đá châu Á thể hiện quan điểm hoàn toàn ủng hộ tôi. Tôi cũng đã đến Cape Verde, nơi tất cả các quốc gia châu Phi đều ủng hộ tôi. Tôi đang liên hệ với tất cả các liên đoàn bóng đá trên toàn thế giới. Tôi nhận được một số lượng khổng lồ phiếu ủng hộ".

Chủ tịch FIFA thách thức các đối thủ: Tôi được nhiều liên đoàn ủng hộ lắm! - 2

Triển vọng tiếp tục nắm quyền của Infantino càng được củng cố khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Salman bin Ibrahim Al Khalifa, tuyên bố toàn bộ khối châu Á đoàn kết ủng hộ ông tranh cử nhiệm kỳ thứ tư kéo dài đến năm 2031.

Trước đó, AFC từng đứng chung chiến tuyến với UEFA và CONCACAF để phản đối gay gắt Infantino. Tuy nhiên, cú "quay xe" bất ngờ của AFC cùng sự chia rẽ nội bộ tại CONCACAF đã đẩy UEFA vào tình thế ngày càng cô lập. Điều đó đồng nghĩa cơ quan quản lý bóng đá châu Âu khó "lật đổ" ghế chủ tịch FIFA.

Trong thông điệp trên BBC, ông Infantino cũng có ý xoa dịu mối quan hệ với UEFA. Ông nhấn mạnh: "Trong công việc, việc bất đồng quan điểm là điều bình thường... nhưng sau đó chúng ta cần phải biết cách tiếp tục tiến lên. Có nhiều quan điểm khác nhau. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để dung hòa tất cả. Sau cùng, chúng ta cần tôn trọng và tôi tôn trọng mọi ý kiến, mọi quan điểm. Từ đó, các liên đoàn thành viên của FIFA sẽ quyết định ai là người họ muốn làm chủ tịch và FIFA sẽ được điều hành như thế nào".

FIFA không công nhận bàn thắng 982 của Ronaldo
FIFA không công nhận bàn thắng 982 của Ronaldo

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không công nhận bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 ở vòng 11 Saudi Pro League.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-fifa-thach-thuc-cac-doi-thu-toi-duoc-nhieu-li...

-25/10/2026 05:59 AM (GMT+7)
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