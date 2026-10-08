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Roma vs Real Madrid
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-
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Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
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-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
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-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
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Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
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Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
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Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
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Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
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Logo Celtic - CEL Celtic
-

Lịch thi đấu bóng đá U15 Việt Nam tại U15 World Cup & Festival 2026 mới nhất

Sự kiện: Bóng đá

U15 Việt Nam chuẩn bị bước vào FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan, nơi 190 đội tuyển tranh tài theo thể thức 8 người và được thi đấu xuyên suốt giải, mang đến cơ hội cọ xát. U15 Việt Nam nằm ở bảng R, cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Lịch thi đấu bóng đá U15 Việt Nam tại U15 World Cup & Festival 2026

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

24/10

14:30

U15 Việt Nam

U15 Bosnia và Herzegovina

25/10

14:30

U15 Brunei

U15 Việt Nam

25/10

21:15

U15 Mauritius

U15 Việt Nam

26/10

14:30

U15 Việt Nam

U15 Iran

26/10

21:15

U15 Việt Nam

U15 Guyana

Bảng xếp hạng bóng đá U15 Việt Nam tại U15 World Cup & Festival 2026

Bảng R

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

 U15 Bosnia and Herzegovina

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 U15 Brunei

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 U15 Guyana

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 U15 Iran

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 U15 Mauritius

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 U15 Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

* Thể thức chọn đội sau vòng bảng

Sau vòng bảng, không có đội nào bị loại. 191 đội được xếp vào 6 hạng đấu (Tier A đến Tier F) dựa trên thứ hạng tại 32 bảng:

  • Đội nhất mỗi bảng → Tier A
  • Đội nhì mỗi bảng → Tier B
  • Đội đứng thứ 3 → Tier C
  • Đội đứng thứ 4 → Tier D
  • Đội đứng thứ 5 → Tier E
  • Đội đứng thứ 6 → Tier F

Riêng bảng I chỉ có 5 đội, nên không có đội xếp thứ 6.

Ở vòng đấu tiếp theo, các đội trong từng Tier tiếp tục thi đấu theo thể thức loại chéo. Thắng gặp thắng, thua gặp thua, vì vậy mọi đội đều tiếp tục có cơ hội thi đấu và tranh một vị trí chung cuộc. Đội thắng Tier A sẽ được công nhận là nhà vô địch FIFA U-15 World Cup & Festival 2026.

FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu hoàn toàn mới dành cho bóng đá trẻ, được FIFA tổ chức lần đầu tại Baku, Azerbaijan từ ngày 24 đến 30/10. Điểm đặc biệt nằm ở quy mô chưa từng có: 190 liên đoàn thành viên FIFA góp mặt, khoảng 3.000 cầu thủ, HLV và quan chức tham dự, với gần 1.000 trận đấu được tổ chức chỉ trong 6 ngày thi đấu. FIFA gọi đây là giải đấu lớn nhất từng được tổ chức trong lịch sử của cơ quan quản lý bóng đá thế giới về số lượng liên đoàn tham dự.

Thay vì áp dụng bóng đá 11 người truyền thống, giải sử dụng thể thức 8 người, thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Sân có kích thước 68x47 m, vẫn sử dụng khung thành tiêu chuẩn. Các đội được phép thay người không giới hạn và ném biên được thay bằng đá biên, qua đó hướng tới tốc độ trận đấu cao hơn, nhiều lần chạm bóng hơn và tạo điều kiện để cầu thủ trẻ phát triển kỹ năng cá nhân. Các cầu thủ tham dự phải sinh năm 2011 hoặc 2012.

Điểm khác biệt lớn nhất là giải không loại đội nào sau vòng bảng. 190 đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn 4-5 trận để xác định vị trí. Sau đó, các đội được phân vào 6 nhóm trình độ từ Tier A đến Tier F. Mỗi đội tiếp tục thi đấu thêm 4-5 trận theo thể thức loại chéo, qua đó có tối thiểu 9 trận trong toàn giải. Sáu đội vô địch sáu Tier sẽ được trao danh hiệu riêng, trong đó nhà vô địch Tier A trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA U-15 World Cup & Festival.

Về chất lượng chuyên môn, đây không phải một World Cup U15 theo mô hình truyền thống với hệ thống vòng loại và 24 hay 32 đội mạnh nhất. Giá trị cốt lõi của giải nằm ở khả năng đưa các cầu thủ trẻ từ nhiều nền bóng đá khác nhau vào cùng một môi trường thi đấu. FIFA chủ động xếp các bảng có sự đa dạng về khu vực và trình độ, giúp cầu thủ được đối đầu với những phong cách bóng đá khác nhau thay vì chỉ cạnh tranh thành tích. Với U15 Việt Nam, đây là cơ hội đặc biệt để thế hệ cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế và kiểm chứng năng lực trước các đối thủ đến từ nhiều châu lục.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 22:51 PM (GMT+7)
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