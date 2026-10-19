Bầu Thụy chuẩn bị ứng cử ghế Chủ tịch VFF

Ngày 1/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi phiếu lấy ý kiến đến các tổ chức thành viên nhằm giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành VFF và những vị trí chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2030. Theo kế hoạch, ngày 19/10 là hạn cuối để các đơn vị hoàn tất việc đề cử.

Bầu Thuỵ có thể ra tranh cử chức Chủ tịch VFF khoá X.

Sau khi nhận danh sách, VFF sẽ liên hệ với những người được giới thiệu để xác nhận nguyện vọng tham gia ứng cử. Hồ sơ nhân sự tiếp đó được tổng hợp, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét trước khi danh sách chính thức được hoàn thiện.

Sau quá trình sáp nhập tỉnh, thành phố, VFF hiện có 57 tổ chức thành viên, bao gồm các liên đoàn bóng đá địa phương, CLB và tổ chức trực thuộc. Theo thông tin ban đầu, vị trí Chủ tịch khóa X có ít nhất ba người được đề cử.

Bầu Thụy được nhiều đơn vị giới thiệu

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đức Thụy, thường được gọi là bầu Thụy, là một trong những cái tên nhận được nhiều đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF. Theo thông tin sơ bộ, các đơn vị giới thiệu ông Thụy gồm những CLB thi đấu tại V-League, giải hạng Nhất cùng một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bóng đá nữ, futsal và các liên đoàn địa phương.

Bên cạnh đó, phương án ông Thụy tham gia ứng cử cũng nhận được sự ủng hộ từ một số doanh nhân có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam như bầu Hiển (Hà Nội FC), bầu Đức (HAGL), bầu Thiện (CLB Thép Xanh Nam Định),...

Trước những đề cử này, bầu Thụy được cho là sẽ cân nhắc nghiêm túc khả năng tham gia tranh cử ghế Chủ tịch VFF, nếu nhận được sự tín nhiệm từ các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về quyết định ứng cử của ông.

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên đáng chú ý

Bên cạnh bầu Thụy, đương kim Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng là nhân vật được quan tâm trước thềm Đại hội khóa X. Ông Tuấn sinh năm 1971, có nhiều năm công tác trong bộ máy VFF và được bầu giữ chức Chủ tịch tại Đại hội khóa IX vào tháng 11/2022.

Với kinh nghiệm quản lý bóng đá trong nước và tham gia hoạt động tại các tổ chức bóng đá quốc tế, ông Trần Quốc Tuấn có thể là ứng viên nặng ký nếu tiếp tục tham gia tranh cử nhiệm kỳ tới. Dù vậy, khả năng ông Tuấn tái ứng cử vẫn cần được xác nhận.

Khi danh sách nhân sự chính thức chưa được công bố, chưa thể xác định những gương mặt sẽ trực tiếp cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo cao nhất của VFF. Đại hội VFF khóa X, nhiệm kỳ 2026-2030, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026. Từ nay đến thời điểm này, việc xác nhận của các nhân sự được đề cử và hoàn tất thủ tục theo quy định sẽ là những bước quan trọng để xác định diện mạo cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF.