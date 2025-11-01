Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hải Phòng FC

(19h15, 1/11, vòng 9 V-League) Hải Phòng hiện có phong độ cao và còn sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng trước Công an TP.HCM.

   

V-League | 19h15, 1/11 | Thống Nhất

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League) - 1
Hải Phòng
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League) - 1
Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân, Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú, Tiến Linh, Makrillos, Williams
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League) - 1
Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ, Friday, Tagueu

Chủ nhà coi chừng "ngựa ô"

Hải Phòng cải thiện phong độ trong thời gian qua. Đội bóng thành phố Cảng đã bất bại trong 4 trận liên tiếp (2 thắng, 2 hòa), từ đó leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League.

Chưa hết, Hải Phòng còn có thành tích đối đầu đầy ấn tượng trước Công an TP.HCM. Trước đây khi còn có tên CLB TP.HCM, đội chủ sân Thống Nhất thua tới 5 trong 6 trận gần nhất chạm trán Hải Phòng. Nhờ vậy, Hải Phòng có sự tự tin cao độ khi làm khách ở trận cầu tới.  

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League) - 1

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Theo Phong Đức

01/11/2025 12:04 PM (GMT+7)
