Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League)

V-League | 19h15, 1/11 | Thống Nhất Công an TP.HCM 0 - 0 Hải Phòng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs Hải Phòng Hải Phòng Điểm Patrik Lê Giang Quang Hùng Gia Bảo Hoàng Phúc Văn Luân Quốc Cường Việt Hoàng Đức Phú Tiến Linh Makrillos Williams Điểm Đình Triệu Tiến Dũng Trung Hiếu Nhật Minh Mạnh Dũng Hữu Nam Việt Hưng Luiz Antonio Minh Dĩ Friday Tagueu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Hải Phòng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân, Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú, Tiến Linh, Makrillos, Williams Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ, Friday, Tagueu

Chủ nhà coi chừng "ngựa ô"

Hải Phòng cải thiện phong độ trong thời gian qua. Đội bóng thành phố Cảng đã bất bại trong 4 trận liên tiếp (2 thắng, 2 hòa), từ đó leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League.

Chưa hết, Hải Phòng còn có thành tích đối đầu đầy ấn tượng trước Công an TP.HCM. Trước đây khi còn có tên CLB TP.HCM, đội chủ sân Thống Nhất thua tới 5 trong 6 trận gần nhất chạm trán Hải Phòng. Nhờ vậy, Hải Phòng có sự tự tin cao độ khi làm khách ở trận cầu tới.

