Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hải Phòng: Chủ nhà coi chừng "ngựa ô" (V-League)
(19h15, 1/11, vòng 9 V-League) Hải Phòng hiện có phong độ cao và còn sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng trước Công an TP.HCM.
V-League | 19h15, 1/11 | Thống Nhất
Điểm
Patrik Lê Giang
Quang Hùng
Gia Bảo
Hoàng Phúc
Văn Luân
Quốc Cường
Việt Hoàng
Đức Phú
Tiến Linh
Makrillos
Williams
Điểm
Đình Triệu
Tiến Dũng
Trung Hiếu
Nhật Minh
Mạnh Dũng
Hữu Nam
Việt Hưng
Luiz Antonio
Minh Dĩ
Friday
Tagueu
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà coi chừng "ngựa ô"
Hải Phòng cải thiện phong độ trong thời gian qua. Đội bóng thành phố Cảng đã bất bại trong 4 trận liên tiếp (2 thắng, 2 hòa), từ đó leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League.
Chưa hết, Hải Phòng còn có thành tích đối đầu đầy ấn tượng trước Công an TP.HCM. Trước đây khi còn có tên CLB TP.HCM, đội chủ sân Thống Nhất thua tới 5 trong 6 trận gần nhất chạm trán Hải Phòng. Nhờ vậy, Hải Phòng có sự tự tin cao độ khi làm khách ở trận cầu tới.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
(Vòng 7 V-League) Công an TP.HCM có cơ hội tạm vượt lên trên Công an Hà Nội, nhưng họ phải thắng một Hà Tĩnh lỳ lợm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/11/2025 12:04 PM (GMT+7)