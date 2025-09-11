Bí quyết "vàng" giúp quốc gia chỉ bằng 1/82 diện tích Việt Nam sắp dự World Cup

Cape Verde - Đội bóng nhỏ bé theo đúng nghĩa đen

Cape Verde đang đứng trước cơ hội lớn trở thành quốc gia có dân số nhỏ thứ hai trong lịch sử góp mặt tại World Cup. Cape Verde là quốc đảo ở Đại Tây Dương, nằm phía tây châu Phi, gồm 10 đảo núi lửa với tổng diện tích khoảng 4.033 km². Cho dễ hình dung, Cape Verde có diện tích nhỏ hơn Việt Nam (331.690 km²) khoảng 82 lần.

Tại vòng loại châu Phi, đội bóng này đang dẫn đầu bảng với 19 điểm, hơn 4 điểm so với Cameroon, đội bóng họ vừa đánh bại hôm 9/9 vừa qua.

Cape Verde đứng trước cơ hội lớn giành quyền tham dự World Cup 2026

Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể đoạt vé thẳng tới World Cup năm sau nếu giành được 3 điểm trong 2 lượt trận cuối. Họ sẽ được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đội bóng đang xếp cuối bảng, Eswatini, ở vòng đấu cuối. Đó có thể là ngày hội thực sự với người dân Cape Verde.

Tất cả sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu biết rằng quốc gia này mới chỉ giành được độc lập vào năm 1975 sau quãng thời gian dài thuộc quyền cai quản của Bồ Đào Nha. Đây không phải quốc gia giàu có nên bóng đá cũng không quá phát triển.

Tháng 4 năm 2000, họ vẫn còn đang đứng thứ 182 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng lọt vào vòng chung kết giải vô địch châu Phi (CAN) chứ đừng nói tới câu chuyện World Cup. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi sau 25 năm. Họ đã có 4 lần tham dự CAN và đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chỉ còn cách World Cup đúng 2 trận đấu nữa.

"Thay da đổi thịt" nhờ cầu thủ nhập tịch

Vậy điều gì đã tạo nên sự thay đổi thần kỳ của Cape Verde? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là cầu thủ nhập tịch hay gọi một cách nôm na là các "Cape Verde kiều". Làn sóng di dân trong hai thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước giúp đội bóng tí hon này có cực kỳ nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Hầu như các cầu thủ Cape Verde không chung CLB

Đây có thể nói là đội bóng "quốc tế hóa" bậc nhất trên thế giới khi 23 tuyển thủ được đăng ký trong trận đấu với Cameroon tới từ... 22 đội bóng khác nhau.

Chỉ có đúng số 7, Jovane và số 13, Cabral là đang chung màu áo CLB Estrela da Amadora ở Bồ Đào Nha. Còn lại những cầu thủ khác thi đấu rải rác ở khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Ireland, UAE, Romania, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Síp...

Tại CAN 2024, con số này của Cape Verde thậm chí còn ấn tượng hơn khi 25 cầu thủ tới từ 25 CLB khác nhau ở 16 quốc gia khác nhau. Đa phần những cầu thủ này đều sinh ra ở nước ngoài và được thi đấu cho Cape Verde theo diện có bố mẹ hoặc ông bà là người bản địa.

Tại CAN 2013, Cape Verde tham dự giải đấu với 18/23 cầu thủ sinh ra trong nước. Nhưng tất cả đã thay đổi vào năm 2019 với sự tích cực của cựu HLV trưởng ĐTQG Rui Aguas. Vị HLV này đã cố gắng liên hệ với mọi cầu thủ gốc Cape Verde trên thế giới thời điểm ấy.

"Bí quyết vàng" giúp các cầu thủ thăng hoa

Một câu hỏi được đặt ra là với thành phần "đa quốc gia" như vậy, làm thế nào để các cầu thủ Cape Verde có thể thi đấu gắn kết? Đây là bài toán khó với bất kỳ quốc gia nào sử dụng cầu thủ nhập tịch. Indonesia chỉ nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan nhưng đã cực kỳ vất vả trong việc tổ chức lối chơi. Vậy bí quyết của Cape Verde là gì?

Câu trả lời là ngôn ngữ Creole, loại phương ngữ phát triển từ tiếng Bồ Đào Nha chỉ được sử dụng ở Cape Verde. Trung vệ Roberto Lopes tiết lộ thêm về vấn đề này với báo giới: "Creole là ngôn ngữ chủ đạo trong đội. Người dân học bằng tiếng Bồ Đào Nha nhưng nói tiếng Creole. Rất khó học nếu không sống giữa người Cape Verde, vì chẳng có tài liệu nào".

Jamiro Monteiro bổ sung: “Một số cầu thủ nói tiếng Anh, chúng tôi cùng học và giúp nhau. Mọi người đều mang đến năng lượng và niềm đam mê như vậy".

Thường thì cầu thủ sinh ở nước ngoài sẽ ít gắn bó hơn với đội tuyển. Nhưng thực tế lại ngược lại. Với Cape Verde, động lực chính của họ không chỉ là cá nhân mà còn vì gia đình, vì cha mẹ – những người mang quốc tịch quê hương. Deroy Duarte, cựu U20 Hà Lan, chia sẻ rằng bố mẹ anh rất hạnh phúc và tự hào khi con cái họ được thi đấu cho ĐTQG Cape Verde.

Những cầu thủ nổi tiếng có thể khoác áo Cape Verde

Nếu như tính nguồn gốc, Cape Verde có thể có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới. Đầu tiên phải kể đến là Cristiano Ronaldo. Mẹ của CR7, Dolores Aveiro, là người gốc Cape Verde nên siêu sao này hay thậm chí là con trai, Ronaldo Junior, có cơ hội thi đấu cho đội bóng nhỏ bé này.

Nani, Ronaldo hay Bebe đều có gốc Cape Verde

Ngoài ra, một số cái tên đáng chú ý như Patrick Vieira của ĐT Pháp, Henrik Larsson của ĐT Thụy Điển, Nani, Gelson Fernandes của ĐT Bồ Đào Nha cũng có thể khoác áo Cape Verde. Trong số này, Nani là cầu thủ sinh ra tại Praia, thủ đô của Cape Verde và chuyển về Bồ Đào Nha sinh sống lúc 5 tuổi.

Còn nếu tính những cầu thủ từng thi đấu cho Cape Verde, Bebe là cầu thủ nổi tiếng nhất. Tiền đạo này từng được MU chiêu mộ với giá 8,8 triệu euro vào năm 2010. Mặc dù là "bom xịt" tại Old Trafford nhưng ở ĐTQG Cape Verde, Bebe từng đóng vai trò quan trọng. Cầu thủ này có 6 bàn sau 20 lần ra sân cho ĐTQG kể từ năm 2022 tới nay.

Hiện tại, đội hình của Cape Verde được định giá 23 triệu euro (theo Transfermarkt). Hai cầu thủ đắt giá nhất hiện tại là tiền vệ trụ Kenny Lenini (5 triệu euro) và tiền vệ công Telmo Arcanjo (3 triệu euro). Tổng định giá của hai cầu thủ này chỉ bằng 1/8 số tiền MU đã bỏ ra mua Onana (50 triệu euro).