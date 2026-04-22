Trận đấu nổi bật

Elche vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Nantes
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Bóng đá châu Á đã có niềm tự hào mới

Sự kiện: Manchester City World Cup 2026

Pep Guardiola đã dõi theo Abdukodir Khusanov trong thời gian khá dài trước khi thuyết phục ban lãnh đạo chi 40 triệu euro để đưa trung vệ này về sân Etihad. Sau một năm, quyết định của Pep đã đúng.

Xuyên suốt 10 năm dẫn dắt Man City, đã hơn một lần Pep nói rằng: "Hàng phòng ngự chính là nền tảng của tất cả". Ông tập trung rất nhiều vào nhân sự hàng thủ của Man City và đã thuyết phục ban lãnh đạo chi hàng trăm triệu euro để xây dựng tuyến dưới của nửa xanh thành Manchester.

Hãy xem ông thầy người Tây Ban Nha đã đưa trung vệ nào về sân Etihad? Đó là Ruben Dias, Josko Gvardiol, Aymeric Laporte, Nathan Ake, Manuel Akanji, John Stones và Khusanov. Đó đều là các thương vụ thể hiện từ tròn vai đến xuất sắc. Và Khusanov là minh chứng mới nhất cho thấy khả năng "săn lùng" trung vệ đầy hiệu quả của Pep và các cộng sự trong đội ngũ tuyển trạch/chuyển nhượng của Man City.

Với mức giá chuyển nhượng 40 triệu euro, Khusanov trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Uzbekistan. Trung vệ sinh năm 2004 trải qua 2 mùa giải khá thành công trong màu áo Lens. Bayern Munich là một trong những đối thủ của Man City trong cuộc cạnh tranh sở hữu Khusanov và "The Citizens" vượt lên tất cả.

Khi đó, Pep nhận xét về cậu học trò mới: "Khusanov có những phẩm chất bạn không thể dạy được. Cậu ấy nhanh, lỳ lợm và có bản năng phòng ngự thuần khiết. Khusanov sẽ vươn tầm là trung vệ hàng đầu thế giới".

Pep đặt niềm tin rất lớn vào cậu học trò người châu Á.

Sự khởi đầu của Khusanov tại Man City không trơn tru. Tuyển thủ Uzbekistan bị "ngợp" vì tốc độ chóng mặt của bóng đá Anh và sự quyết liệt vượt xa những gì trung vệ này từng trải nghiệm ở Pháp. "Khusanov liệu có là sai lầm hiếm hoi của Pep khi chiêu mộ trung vệ", câu hỏi này được đặt ra vào những tháng đầu tiên Khusanov khoác áo Man City. Nhưng theo thời gian, trung vệ sinh năm 2004 tiến bộ và trưởng thành vượt bậc ở mùa giải 2025/26.

Abdukodir Khusanov cao 1,86m nhưng chạy cực nhanh. Tuyển thủ Uzbekistan từng đạt tốc độ tối đa 37 km/h trong một pha bứt tốc vào cuối năm 2024. Trợ lý HLV của Pep, Pep Lijnders thốt lên khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Khusanov trước Liverpool ở tứ kết FA Cup: "Mỗi lần chứng kiến Khusanov ở sân tập hay trong trận đấu, tôi phải thốt lên: 'Ôi nhanh quá'. Khusanov thật sự chạy rất nhanh nhưng cũng điềm tĩnh và thông minh".

Những chỉ số phòng ngự tốt nhất của Khusanov tại Ngoại hạng Anh 2025/26 đều xoay quanh điểm mạnh tốc độ và khả năng phán đoán tốt. Anh có trung bình 2,5 cú phá bóng/trận, giành lại quyền kiểm soát 3,1 lần/trận và đánh chặn thành công trung bình 1,5 lần.

Khusanov là trung vệ chạy nhanh và chủ động bậc nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Những tình huống áp sát nhanh chóng để gây áp lực cho đối thủ, điều này không thể hiện được qua con số thống kê, và ngôi sao sinh năm 2004 đang làm ấn tượng.

Màn trình diễn của Khusanov chỉ thật sự tốt trong 2 tháng gần đây. Và trận đấu tâm điểm giữa Man City và Arsenal tại vòng 33 Ngoại hạng Anh là lúc Khusanov chính thức đưa tên tuổi của mình bước lên vị thế mới. Anh có 4 lần đánh chặn thành công và 5 cú phá bóng hóa giải nguy hiểm cho đội nhà, cùng 4 lần đoạt lại bóng cho Man City trước Arsenal.

Khusanov cần cải thiện nhiều thứ để thật sự là trung vệ không thể thay thế của Guardiola. The Guardian từng phân tích chuyên sâu về tuyển thủ Uzbekistan, điểm yếu là sự tự tin khi cầm bóng, chuyền bóng đa dạng và chuẩn chỉnh theo đúng "đặc sản" của trung vệ do Pep dẫn dắt. Và Khusanov cần hiệu quả hơn trong những tình huống tham gia tấn công bóng bổng.

Tuyển thủ Uzbekistan cần cải thiện độ sắc sảo ở các pha chuyền dài. Hiện tại, anh chuyền dài trung bình 2 lần/trận (chuẩn xác 50%), chưa phải là con số ấn tượng so với tiêu chuẩn hàng đầu của Pep. Với các đường chuyền ngắn, Khusanov đang làm tốt với độ chuẩn xác 93%.

Khusanov chỉ mới 22 tuổi, còn cả tương lai phía trước để vươn tầm thành trung vệ hàng đầu thế giới. Sau Kim Min-jae, anh là niềm tự hào của bóng đá châu Á ở vị trí trung vệ. Từ khả năng và tiềm năng của Khusanov, anh được Transfer Markt định giá 35 triệu euro, đắt nhất trong các cầu thủ châu Á hiện tại.

Tuyển thủ Uzbekistan đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất tại xứ sở sương mù. Từ vị trí dự bị, Khusanov từng bước được Pep trao cơ hội đá chính luân phiên. Và sau một loạt trận đấu Khusanov "thử lửa" trước đối thủ lớn, vị trí đá chính tại Man City đang nằm chắc trong tay trung vệ sinh năm 2004.

Nếu tiếp tục tiến bộ với quỹ đạo hiện tại, Khusanov không chỉ là tương lai của Man City, mà còn có thể trở thành biểu tượng mới của bóng đá châu Á trên bản đồ thế giới.

World Cup 2026 đến gần, cũng là lúc những bi kịch bắt đầu xuất hiện
Hugo Ekitike là ngôi sao mới nhất chia tay World Cup 2026 vì chấn thương. Tiền đạo Liverpool đã viết những dòng xúc động trên trang cá nhân sau khi...

-22/04/2026 06:00 AM (GMT+7)
