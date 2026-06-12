Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc - CH Séc: Xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)

World Cup | 9h, 12/6 | Guadalajara Hàn Quốc 2 - 1 CH Séc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Hàn Quốc vs CH Séc CH Séc Điểm Kim Seung Gyu 7.2 Lee Gi Hyuk 6.9 Kim Min Jae 6.8 Lee Han Beom 6.6 Seol Young Woo 6.4 Hwang In Beom 8.8 Paik Seung Ho 7.0 Lee Tae Seok 7.1 Lee Kang In 8.7 Lee Jae Sung 7.3 Son Heung Min 7.1 Điểm Kovar 7.1 Chaloupek 5.6 Hranac 5.5 Krejci 6.5 Coufal 6.0 Sojka 5.7 Soucek 5.7 Zeleny 6.0 Provod 6.1 Sulc 6.2 Schick 5.7 Thay người Hwang Hee Chan 6.5 Eom Ji Sung 6.8 Oh Hyeon Gyu 7.6 Kim Jin Gyu 6.0 Park Jin Seob 6.1 Thay người Hlozek 6.7 Chory 6.1 Sadilek 6.6 Chytil 6.0 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hàn Quốc Hàn Quốc CH Séc Sút khung thành 15 (6) 7 (4) Thời gian kiểm soát bóng 62% 38% Phạm lỗi 9 16 Thẻ vàng 1 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 4 5 Cứu thua 3 4 Hwang In Beom 67' Oh Hyeon Gyu 80' 59' Krejci Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu CH Séc giao bóng. 2’ Tốc độ dần được đẩy cao CH Séc đang là đội nhập cuộc chủ động hơn, đưa bóng sang phần sân của Hàn Quốc. 3’ Son Heung Min việt vị Pha mở tốc độ của Son Heung Min, nhưng trọng tài xác định tiền đạo đội trưởng ĐT Hàn Quốc đã việt vị. 8’ Lee Kang In bị phạm lỗi Cầu thủ của Hàn Quốc nỗ lực đi bóng, bị đội trưởng CH Séc Ladislav Krejci phạm lỗi từ phía sau. 9’ Đá phạt bất thành Son Heung Min cố gắng treo bóng vào vòng cấm địa CH Séc nhưng bị hàng rào đối thủ ngăn chặn. 12’ Son Heung Min dứt điểm nguy hiểm! Lee Jae Sung có cơ hội nhận bóng trong vòng cấm địa CH Séc nhưng tiền vệ này hãm bóng không đủ tốt. Sau đó, Son Heung Min băng vào dứt điểm song bị hậu vệ đối phương ngăn chặn kịp thời. 14’ KHÔNG VÀO!!! Cú sút xa cực kỳ ấn tượng của Lee Kang In, nhưng thủ môn Kovar là người chiến thắng với pha truy cản xuất sắc. 15’ Hàn Quốc tổ chức đá phạt góc Lee Kang In chuyền bóng thấp đầy ý đồ, nhưng ở phía trong, đồng đội của anh không thể dứt điểm như ý muốn. 17’ Lee Kang In đá phạt không thành công Những tình huống cố định đến khá đều với Hàn Quốc, nhưng họ chưa tận dụng thành công. 22’ Nguy hiểm với Hàn Quốc! CH Séc rất nguy hiểm với những miếng đánh cố định. Vừa rồi là pha tổ chức đá phạt góc đầy ý đồ của đội bóng áo trắng, gây ra sự hỗn loạn trong khu vực cấm địa của Hàn Quốc. 26’ Cầu thủ CH Séc bị xé rách áo Sau thời gian tạm nghỉ để uống nước, hai đội đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà, không dám mạo hiểm tấn công nên tốc độ trận đấu diễn ra chậm. Trước đó là một pha va chạm, cầu thủ CH Séc bị đối thủ xé rách áo. 30’ Hai đội gia tăng sức ép Càng về cuối hiệp 1, hai đội càng gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng. 38’ Sút xa! Son Heung Min (Hàn Quốc) nhận bóng và tung cú sút từ xa, nhưng anh ta không nên làm vậy vì bóng bay vọt xà ngang. 39’ Son Heung Min dứt điểm nguy hiểm! Son Heung Min (Hàn Quốc) tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 3 phút. 45+1’ SON HEUNG MIN PHUNG PHÍ CƠ HỘI!!! Cơ hội tốt nhất từ đầu trận đã bị Son Heung Min phung phí với cú đá cận thành không đi trúng tâm bóng. 45+3’ Hiệp 1 khép lại Hai đội hòa nhau 0-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Hàn Quốc giao bóng. 49’ KHÔNG VÀO!!! Cơ hội cực kỳ nguy hiểm đến với ĐT Hàn Quốc ngay đầu hiệp 2. May cho CH Séc là thủ môn Kovar đã cứu thua kịp thời. 56’ SON HEUNG MIN ĐỐI MẶT!!! Son Heung Min nhận bóng, bứt tốc và đối mặt với thủ môn Kovar bên phía CH Séc. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở cự li gần của thủ quân ĐT Hàn Quốc không thắng được đối phương. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 6 phút. 59’ VÀO, VÀO, VÀO!!! HÀN QUỐC 0-1 CH SÉC Ladislav Krejci bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kim Seung Gyu. Nhờ vậy, CH Séc vượt lên. 65’ Hàn Quốc và CH Séc thay đổi nhân sự và chiến thuật Hàn Quốc sau khi nhận bàn thua đã tung tiền đạo Hwang Hee Chan vào sân. Trong khi đó, CH Séc thực hiện tới 3 sự thay đổi nhân sự. 67’ VÀO, VÀO, VÀO!!! HÀN QUỐC 1-1 CH SÉC Hwang In Beom xử lý ở đẳng cấp rất cao, ghi bàn gỡ hòa cho Hàn Quốc. Hậu vệ của CH Séc đã rất nỗ lực nhưng không thể cứu thua. 69’ Son Heung Min rời sân Son Heung Min đã bị thay ra, nhường chỗ cho Oh Hyeon Gyu. 74’ Hàng thủ Hàn Quốc khá mạo hiểm Đội bóng áo đỏ muốn triển khai bóng ngay từ phần sân nhà, nhưng các tình huống phối hợp của họ không thực sự mượt mà. Vừa rồi nếu cầu thủ CH Séc có thể cướp bóng, rất có thể họ sẽ có bàn thứ hai. 77’ BÀN THẮNG CỦA CH SÉC KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Tomas Soucek đánh đầu tung lưới Hàn Quốc. Tuy nhiên, cầu thủ của CH Séc đã việt vị trước khi dứt điểm thành bàn. 80’ VÀO, VÀO, VÀO!!! HÀN QUỐC 2-1 CH SÉC Oh Hyeon Gyu vừa vào sân thay Son Heung Min đã để lại dấu ấn với pha băng cắt dứt điểm thành bàn. 82’ CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Thủ môn Kim Seung Gyu vừa có pha cứu thua ngay trên vạch vôi cho Hàn Quốc, sau pha dứt điểm cực kỳ tinh quái của Adam Hlozek bên phía CH Séc. 87’ Kim Min Jae suýt mắc sai lầm! Trung vệ của tuyển Hàn Quốc vừa có pha xử lý thiếu chắc chắn, may cho anh là cầu thủ CH Séc cũng không thể tận dụng. 90+3’ CỨU THUA!!! Các cầu thủ CH Séc đang dốc toàn lực tấn công. Vừa rồi là cú đá về góc xa của Michal Sadilek, nhưng không thắng được thủ môn Kim Seung Gyu. 90+6’ Thẻ vàng! Lee Gi Hyuk của Hàn Quốc phải nhận thẻ vàng cho pha phạm lỗi. 90+7’ Trận đấu kết thúc Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Séc 2-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kim Seung Gyu, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Lee Han Beom, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Paik Seung Ho, Lee Tae Seok, Lee Kang In, Lee Jae Sung, Son Heung Min Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Coufal, Sojka, Soucek, Zeleny, Provod, Sulc, Schick

Đội hình xuất phát của ĐT Hàn Quốc

Niềm hy vọng mang tên Patrik Schick

Niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Trung Âu là Patrik Schick. Chân sút của Bayer Leverkusen ghi 5 bàn ở vòng loại và đã có 6 pha lập công sau 7 lần ra sân tại các giải đấu lớn cấp đội tuyển. Ở vòng chung kết EURO 2020, Schick từng ghi 5 bàn, có cùng thành tích với Cristiano Ronaldo nhưng về nhì do kém chỉ số phụ là kiến tạo. Chi tiết ấy cho thấy Schick có khả năng tỏa sáng ở các giải đấu lớn ra sao.

CH Séc vượt khó để trở lại

Con đường đến World Cup của CH Séc không hề bằng phẳng. Tiền vệ Tomas Soucek từng bị tước băng đội trưởng, trong khi HLV Ivan Hasek bị sa thải sau thất bại gây sốc trước Quần đảo Faroe.

Người thay thế là Miroslav Koubek đã giúp đội tuyển vượt qua hai vòng play-off đầy căng thẳng. CH Séc lần lượt đánh bại Ireland và Đan Mạch trên chấm luân lưu tại Prague để giành tấm vé đến Bắc Mỹ.

Kỳ World Cup đặc biệt của HLV Hong Myung Bo

World Cup 2026 mang nhiều ý nghĩa với HLV Hong Myung Bo. Nhà cầm quân 57 tuổi đang có nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt đội tuyển sau khi từng từ chức vì thất bại ở vòng bảng World Cup 2014. Ông hy vọng sẽ giúp Hàn Quốc vượt qua những ký ức không mấy vui vẻ tại các kỳ World Cup gần đây, kể từ sau chiến tích vào bán kết năm 2002 khi chính ông là đội trưởng.

Lợi thế nghiêng về Hàn Quốc

Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Lần chạm trán gần nhất diễn ra trong trận giao hữu năm 2016, khi Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1.

Về lực lượng, Hàn Quốc vẫn phải chờ đánh giá tình trạng thể lực của Lee Tae Seok và Jun Ho Bae, trong khi CH Séc không có ca chấn thương đáng kể nào.

Cẩn trọng miếng đánh "bóng chết"

Thống kê cũng ủng hộ đại diện châu Á khi 14 trong 15 trận gần nhất của họ chỉ có đội thắng ghi bàn. Tuy nhiên, CH Séc lại sở hữu vũ khí đáng gờm ở các tình huống cố định với 11 bàn thắng từ "bóng chết" tại vòng loại, thành tích tốt nhất trong số các đội dự World Cup 2026. Trận đấu vì thế hứa hẹn sẽ rất cân bằng và hấp dẫn.

Hàn Quốc chạy đà tốt

ĐT Hàn Quốc có màn chạy đà khá tốt trước thềm World Cup 2026. Ngay khi đặt chân tới Mỹ, Son Heung Min cùng các đồng đội “đè bẹp” Trinidad với tỉ số 5-0. Sau đó, ĐT Hàn Quốc tiếp tục hạ gục El Salvador trong trận giao hữu thứ hai. Điều đó cho thấy trạng thái của đội bóng xứ “Kim chi” khi tiến vào World Cup là rất tốt.

Son Heung Min là tâm điểm

Son Heung Min sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu này. Cầu thủ này mang trên vai kỳ vọng của người hâm mộ Hàn Quốc nhưng Son đã 34 tuổi và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Mới nhất, cầu thủ này bị chính một phóng viên Hàn Quốc nói xấu trong buổi tập của ĐT Hàn Quốc. Rõ ràng, áp lực đè lên Son Heung Min là không hề nhỏ.