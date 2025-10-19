Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà nhắm 3 điểm (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà nhắm 3 điểm (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB TP Hồ Chí Minh

(19h15, 19/10, Vòng 7 V-League) Tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, nhưng đối thủ không hề dễ chịu khi cũng đang thể hiện lối chơi chặt chẽ, kỷ luật dưới tay tân HLV Nguyễn Công Mạnh.

V-League | 19h15, 19/10 | SVĐ Thống Nhất

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà nhắm 3 điểm (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà nhắm 3 điểm (V-League) - 1
Hà Tĩnh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà nhắm 3 điểm (V-League) - 1
Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Hoàng Phúc, Khả Đức, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, Quốc Cường, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Hà Tĩnh: Chủ nhà nhắm 3 điểm (V-League) - 1
Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Công Thành, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Onoja, Atshimene

CLB Công an TP.HCM đang trở thành hiện tượng thú vị của V.League 2025/26. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã bỏ túi 13 điểm, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, nhưng tập thể áo đỏ lại cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và thực dụng đến lạnh lùng.

Đáng chú ý, Công an TP.HCM từng cầm hòa nhà vô địch Nam Định 0-0 và quật ngã á quân Hà Nội 2-1 ở trận mở màn. Patrik Lê Giang cùng đồng đội cũng lần lượt đánh bại Becamex TP.HCM, SLNA và HAGL, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình đúng 4 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng cho thấy sự ổn định dưới tay HLV Nguyễn Công Mạnh. Dù từng thua Ninh Bình và Viettel, đội bóng núi Hồng vẫn bất bại khi đối đầu các đối thủ nhóm dưới như PVF-CAND, Thanh Hóa hay Đà Nẵng. Với bộ ba ngoại binh Viktor Lê, Atshimene và Joseph Ojonja đang đạt phong độ cao, Hà Tĩnh sẵn sàng tạo nên thử thách thực sự cho chủ nhà tại sân Thống Nhất tối 19/10.

Trận đấu hứa hẹn là màn so tài cân sức giữa hai đội đang có phong độ tốt. Một kết quả hòa có lẽ là kịch bản hợp lý cho cả đôi bên.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Video bóng đá Nasville - Inter Miami: Messi hat-trick và kiến tạo, "đại tiệc" tưng bừng (MLS)
Video bóng đá Nasville - Inter Miami: Messi hat-trick và kiến tạo, "đại tiệc" tưng bừng (MLS)

(Vòng 34 MLS) Messi tỏa sáng rực rỡ trong "đại tiệc" 7 bàn thắng trên sân vận động Geodis Park.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 12:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN