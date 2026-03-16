"Điểm đen" hàng công Barcelona: Khi Lewandowski cũng không còn đáng tin

Barcelona lại thắng đậm, trận thắng Sevilla 5-2 mới đây đã là trận thứ 3 trong 4 vòng La Liga gần nhất họ đánh bại đối thủ với cách biệt 3 bàn (chỉ Athletic Bilbao thua ít hơn). Hàng công Barca vẫn xứng danh là một trong 3 hàng công đáng gờm nhất châu Âu hiện tại, họ thắng trận này thậm chí không cần Lamine Yamal đá chính.

Raphinha ghi hat-trick và chạy như điên để pressing cho đội nhà, trong khi Olmo cũng ghi bàn và gián tiếp góp công vào 1 bàn thắng khác. Joao Cancelo chơi cực hay khi có 1 bàn cho mình lẫn 2 lần mang về penalty cho Barca. Marc Bernal trận này lại chơi hay hơn cả Pedri, nhưng Pedri im ắng hôm nay cũng tốt vì anh sẽ cần dưỡng sức vào những thời điểm quan trọng hơn.

Nhưng có một điều kỳ khôi khi nói về hàng công Barca gần đây: Khi Ferran Torres vào đá, fan Barca lại nhớ đến Lewandowski. Còn trong trận mới đây, Lewandowski vào đá lại làm fan Barca… nhớ đến Ferran Torres.

Trong mùa này đã nhiều trận Torres làm các fan ngao ngán vì các pha bỏ lỡ của anh. Torres rất chăm chạy chỗ, rất giỏi đánh hơi cơ hội, nhưng ở khâu kết thúc anh lại không bằng Lewandowski. Dù vậy trung phong người Ba Lan đã cao tuổi nên không còn đá chính thường xuyên, nên Torres vẫn được ra sân khá nhiều mùa này.

Lewandowski đã ghi 2 bàn kể từ tháng 2 đến nay

Vấn đề là giờ Lewandowski cũng… không khá hơn. Lewandowski mới ghi được 2 bàn kể từ đầu tháng 2, và khi được HLV Hansi Flick cho đá chính trước Sevilla, Lewandowski bỏ lỡ tận 3 cơ hội rõ rệt dù Flick đã cho anh đá hết 90 phút, lần đầu tiên trong hơn 2 tháng qua. Đối mặt thủ môn Lewandowski cũng dứt điểm ra ngoài, đó là chưa kể nhiều tình huống chạm bóng kém nhạy cảm.

Tuổi tác của Lewandowski rõ ràng khiến phản xạ tình huống của anh kém đi nhiều, bất chấp anh đã rất cố gắng duy trì thể chất trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Barca sẽ phải tìm trung phong mới, đó là điều rõ ràng khi nhìn vào hiệu suất ghi bàn ở vị trí này của cả Lewandowski lẫn Torres.

Nhưng đó là chuyện của mùa sau, còn mùa này 2 “số 9” của Barca đã có một số trận khiến đội nhà mất điểm vì khả năng dứt điểm kém của họ. Cả 2 trận thua gần nhất của Barca ở La Liga đều chứng kiến Torres bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn, và tất nhiên các fan sẽ lo lắng rằng khi cả Lewandowski cũng thế, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch La Liga lẫn hành trình Champions League.