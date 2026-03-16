"Điểm đen" hàng công Barcelona: Khi Lewandowski cũng không còn đáng tin

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

"Điểm đen" hàng công Barcelona: Khi Lewandowski cũng không còn đáng tin

Sự kiện: Barcelona Robert Lewandowski La liga 2025-26

Barcelona là một trong những đội ghi bàn nhiều nhất châu Âu mùa này, bất chấp các trung phong của họ đều không dứt điểm tốt, thậm chí bao gồm cả Lewandowski.

  

Barcelona lại thắng đậm, trận thắng Sevilla 5-2 mới đây đã là trận thứ 3 trong 4 vòng La Liga gần nhất họ đánh bại đối thủ với cách biệt 3 bàn (chỉ Athletic Bilbao thua ít hơn). Hàng công Barca vẫn xứng danh là một trong 3 hàng công đáng gờm nhất châu Âu hiện tại, họ thắng trận này thậm chí không cần Lamine Yamal đá chính.

Barca tấn công hừng hực trước Sevilla và có trận thứ 3/4 trận gần nhất thắng với cách biệt 3 bàn

Barca tấn công hừng hực trước Sevilla và có trận thứ 3/4 trận gần nhất thắng với cách biệt 3 bàn

Raphinha ghi hat-trick và chạy như điên để pressing cho đội nhà, trong khi Olmo cũng ghi bàn và gián tiếp góp công vào 1 bàn thắng khác. Joao Cancelo chơi cực hay khi có 1 bàn cho mình lẫn 2 lần mang về penalty cho Barca. Marc Bernal trận này lại chơi hay hơn cả Pedri, nhưng Pedri im ắng hôm nay cũng tốt vì anh sẽ cần dưỡng sức vào những thời điểm quan trọng hơn.

Nhưng có một điều kỳ khôi khi nói về hàng công Barca gần đây: Khi Ferran Torres vào đá, fan Barca lại nhớ đến Lewandowski. Còn trong trận mới đây, Lewandowski vào đá lại làm fan Barca… nhớ đến Ferran Torres.

Trong mùa này đã nhiều trận Torres làm các fan ngao ngán vì các pha bỏ lỡ của anh. Torres rất chăm chạy chỗ, rất giỏi đánh hơi cơ hội, nhưng ở khâu kết thúc anh lại không bằng Lewandowski. Dù vậy trung phong người Ba Lan đã cao tuổi nên không còn đá chính thường xuyên, nên Torres vẫn được ra sân khá nhiều mùa này.

Lewandowski đã ghi 2 bàn kể từ tháng 2 đến nay

Lewandowski đã ghi 2 bàn kể từ tháng 2 đến nay

Vấn đề là giờ Lewandowski cũng… không khá hơn. Lewandowski mới ghi được 2 bàn kể từ đầu tháng 2, và khi được HLV Hansi Flick cho đá chính trước Sevilla, Lewandowski bỏ lỡ tận 3 cơ hội rõ rệt dù Flick đã cho anh đá hết 90 phút, lần đầu tiên trong hơn 2 tháng qua. Đối mặt thủ môn Lewandowski cũng dứt điểm ra ngoài, đó là chưa kể nhiều tình huống chạm bóng kém nhạy cảm.

Tuổi tác của Lewandowski rõ ràng khiến phản xạ tình huống của anh kém đi nhiều, bất chấp anh đã rất cố gắng duy trì thể chất trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Barca sẽ phải tìm trung phong mới, đó là điều rõ ràng khi nhìn vào hiệu suất ghi bàn ở vị trí này của cả Lewandowski lẫn Torres.

Nhưng đó là chuyện của mùa sau, còn mùa này 2 “số 9” của Barca đã có một số trận khiến đội nhà mất điểm vì khả năng dứt điểm kém của họ. Cả 2 trận thua gần nhất của Barca ở La Liga đều chứng kiến Torres bỏ lỡ những thời cơ ngon ăn, và tất nhiên các fan sẽ lo lắng rằng khi cả Lewandowski cũng thế, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch La Liga lẫn hành trình Champions League.

Video bóng đá Barcelona - Sevilla: Đại tiệc 7 bàn, điểm nhấn hat-trick (La Liga)
Video bóng đá Barcelona - Sevilla: Đại tiệc 7 bàn, điểm nhấn hat-trick (La Liga)

(Vòng 28 La Liga) Trận cầu này đã có tận 7 bàn được ghi, trong đó có một cú hat-trick.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/03/2026 05:16 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Barcelona Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN