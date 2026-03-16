Laporta tái đắc cử chủ tịch Barcelona: Chiến thắng áp đảo, Deco & HLV Flick thở phào

Laporta thắng áp đảo cuộc bầu cử

Như vậy là kết quả của cuộc bầu cử chủ tịch mới của Barcelona đã có kết quả. Chủ tịch tiền nhiệm, Joan Laporta (63 tuổi) chứng minh vị thế ứng cử viên số một khi áp đảo trong cuộc bỏ phiếu trước Víctor Font (53 tuổi), người đặt mục tiêu giành lấy chức chủ tịch của FC Barcelona từ tay ông và điều hành CLB đến năm 2031.

Cựu chủ tịch của Barcelona, Joan Laporta thắng áp đảo trong cuộc bầu cử chủ tịch mới

Cựu chủ tịch nhận được 32.934 phiếu từ các hội viên, chiếm 67,93% trong tổng số 48.480 phiếu được bỏ. Trong khi đó, Font nhận 14.385 phiếu, tương đương 29,67%. Có 984 phiếu trắng (2,04%) và 177 phiếu không hợp lệ.

Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật có tổng số phiếu bầu cao thứ tư trong lịch sử (48.440). Tuy nhiên, đây lại là tỷ lệ cử tri đi bầu thấp thứ hai trong lịch sử CLB, khi chỉ 42,34% hội viên đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Joan Laporta trở thành vị chủ tịch nhận được số phiếu bầu cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Sandro Russell năm 2010 (35.021 phiếu bầu). Ông cũng là người có tỉ lệ nhận phiếu bầu cao thứ hai lịch sử chỉ sau Josep Lluis Nunez (67% so với 76%). Với chiến thắng này, Joan Laporta sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ tư, kéo dài đến năm 2031.

Deco - Flick thở phào về tương lai

Chiến thắng của Laporta cũng là chiến thắng dành cho Deco, giám đốc bóng đá của CLB và Hansi Flick, HLV đương nhiệm của đội bóng. Cả hai đều bị Victor Font chỉ trích và tuyên bố sa thải nếu như đắc cử vào vị trí chủ tịch của Barcelona.

Laporta ăn mừng cùng Deco

Những bản hợp đồng Deco mang về ngoại trừ Vitor Roque đều thành công. Joan Garcia, đã trở thành điểm tựa mới trong khung thành hay Dani Olmo, một cầu thủ thực sự xuất sắc, đặc biệt gây ấn tượng mỗi khi được tung vào sân.

Ngay cả Joao Cancelo, người gia nhập ở kỳ chuyển nhượng mùa đông gần nhất, cũng đang chơi ở phong độ cao. Bên cạnh đó, Deco đã giữ vững bộ khung đội hình và không bán bất kỳ cầu thủ trẻ nào, qua đó giữ lại các tài năng “cây nhà lá vườn” đồng thời bổ sung thêm lực lượng từ bên ngoài.

"Núi việc" chờ Laporta

Giờ đây sẽ là giai đoạn cùng điều hành giữa Laporta và Rafa Yuste, bởi vị chủ tịch đắc cử chưa thể chính thức nhậm chức cho đến ngày 1/7. Tuy nhiên, với mối quan hệ thân thiết giữa họ, việc trao đổi và phối hợp sẽ không gặp vấn đề gì, cũng như với Deco, trong việc triển khai kế hoạch chuyển nhượng đã đề ra.

Sau khi tái đắc cử, Joan Laporta sẽ có cả "núi việc" ở phía trước như hoàn thành dự án cải tạo Spotify Camp Nou, dự kiến hoàn tất vào năm 2028. Việc giảm nợ và đưa CLB trở lại quy tắc “fair play 1:1” của La Liga cũng là những thách thức lớn khác của ông. Ông có đầy đủ sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhưng sẽ cần cả kỹ năng lẫn may mắn để thành công.