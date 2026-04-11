Barcelona hay - dở thất thường dù ghi hơn 100 bàn, có Yamal vẫn nhớ Raphinha

Augsburg vs Hoffenheim 11/04/26 - Trực tiếp
Logo Augsburg - FCA Augsburg
2
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
2
Roma vs Pisa 11/04/26 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
2
Logo Pisa - PIS Pisa
0
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers 11/04/26 - Trực tiếp
Logo West Ham United - WHU West Ham United
0
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Real Madrid vs Girona 11/04/26 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Logo Girona - GIR Girona
0
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Heidenheim vs Union Berlin
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Milan vs Udinese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Espanyol
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
St. Pauli vs Bayern Munich
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atalanta vs Juventus
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Toulouse vs Lille
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Barcelona hay - dở thất thường dù ghi hơn 100 bàn, có Yamal vẫn nhớ Raphinha

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26 Cup C1 - Champions League 2025/26

Dù sở hữu thành tích ghi bàn "khủng" cùng Lamine Yamal có phong độ cao, hàng công Barcelona vẫn để lại nhiều vết gợn.

  

Nghịch lí ở Barcelona: Hàng công ghi hơn 100 bàn vẫn tệ?

Tham vọng vô địch Champions League của Barcelona đã bị giáng một đòn nặng nề sau trận thua Atletico 0-2 ở tứ kết lượt đi. Trên sân nhà Nou Camp, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Bên cạnh ảnh hưởng từ chiếc thẻ đỏ của Cubarsi cuối hiệp 1, thống kê còn cho thấy sự khác biệt rõ ràng về hiệu quả tấn công giữa 2 đội: Atletico ghi 2 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,44, còn Barca tạo ra xG 1,10 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Barcelona liên tục có những cú "sảy chân" vô duyên

Khó có ai nghĩ rằng đội bóng ghi tổng cộng 127 bàn mùa này (80 bàn tại La Liga, 30 bàn tại Champions League, 9 bàn tại Cúp Nhà vua, 8 bàn tại siêu cúp Tây Ban Nha) lại "tậm tịt" ở trận đấu có ý nghĩa sống còn như vậy. Từ đó, người hâm mộ mới giật mình nhận ra, bên cạnh hàng thủ, điểm yếu của Barcelona còn nằm ở… hàng công.

Gánh nặng dồn lên vai Lamine Yamal

Trước Atletico, Barcelona gần như chỉ trông cậy vào Lamine Yamal. Trên thực tế, tiền đạo 18 tuổi là cái tên nổi bật nhất của đội chủ sân Nou Camp với hàng loạt thống kê ấn tượng: thắng tranh chấp nhiều nhất (16), đi bóng thành công (8), thu hồi bóng (8), bị phạm lỗi (6) và tạo cơ hội (3).

Yamal liên tục cố gắng xuyên phá hàng thủ đối phương nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ từ Atletico. Mỗi khi vượt qua một cầu thủ, anh lập tức bị bọc lót và thu hẹp không gian. 

Tình trạng này vốn đã lặp lại nhiều lần. Việc tập trung vào một mũi nhọn khiến Barcelona trở nên dễ bị bắt bài và dù sở hữu khả năng tạo đột biến, chỉ mình Yamal không đủ để tạo ra khác biệt.

Những mắt xích khác gây thất vọng

Vấn đề lớn nhất của Barcelona nằm ở vị trí "số 9". Robert Lewandowski tiếp tục được đá chính sau khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Atletico tại La Liga cuối tuần trước. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo 37 tuổi đang gây thất vọng.

Suốt nhiều tháng qua, Lewandowski cho thấy dấu hiệu chậm chạp, di chuyển kém linh hoạt và không còn đáp ứng được yêu cầu pressing cường độ cao trong hệ thống của HLV Flick. 

Không chỉ vậy, đóng góp khi có bóng của Lewandowski cũng rất hạn chế. Trong hiệp 1 trận thua Atletico, anh chỉ chạm bóng 11 lần, thực hiện 4 đường chuyền trước khi bị thay ra.

Phương án dự phòng Ferran Torres thậm chí còn gây thất vọng hơn. Tiền đạo người Tây Ban Nha mới ghi 1 bàn trong 12 trận ở La Liga kể từ đầu tháng 12, đồng thời “tịt ngòi” tại Champions League từ trước đó 1 tháng, Marcus Rashford, đang thi đấu theo dạng cho mượn từ MU thể hiện nhiều điểm tích cực, ngoại trừ khả năng dứt điểm.

Nỗi nhớ Raphinha

Đáng nói hơn, Barcelona còn chịu ảnh hưởng lớn từ sự vắng mặt của Raphinha. Mùa trước, Raphinha có phong độ cực kỳ ấn tượng với 24 bàn thắng và 18 kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành cú "ăn 3" quốc nội. Nhưng mùa giải năm nay, cầu thủ người Brazil liên tục gặp chấn thương và bỏ lỡ tới 15 trận.

Thống kê cho thấy trong 15 trận không có Raphinha, Barcelona chỉ thắng 8, hòa 1 và thua tới 6 trận. Đáng chú ý, 6 trong tổng số 8 thất bại của đội mùa này đều diễn ra khi anh không thi đấu.

Barca vẫn cần nhân tố như Raphinha để "chia lửa" với Yamal

Tại Champions League, sự thiếu vắng Raphinha càng để lại hậu quả rõ rệt. Barcelona chỉ thắng Olympiacos (6-1) trong số các trận không có anh. Những trận còn lại là 2 thất bại trước PSG (1-2) và Atletico Madrid (0-2), cùng trận hòa Club Brugge (3-3).

Tại La Liga, các thất bại của Barca khi thiếu Raphinha đều diễn ra trên sân khách, bao gồm trận thua đậm Sevilla 1-4, thất bại trong trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid (1-2) và trận thua Real Sociedad (1-2). Ngoài ra, đội chủ sân Nou Camp còn "phơi áo" nặng nề 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua.

Trước trận gặp Atletico, HLV Hansi Flick từng khẳng định ông sẽ bảo vệ Lamine Yamal, kể cả khi cầu thủ này mắc sai lầm. Tuy nhiên, “bảo vệ” không chỉ dừng ở lời nói, mà còn là việc xây dựng thêm phương án tấn công để giảm tải áp lực cho tài năng trẻ.

Muốn tạo nên “phép màu”, Barcelona cần nhiều hơn một cá nhân tỏa sáng. Cho đến khi Raphinha chưa trở lại, có lẽ đội chủ sân Nou Camp vẫn còn nơm nớp trước mỗi trận đấu.

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

11/04/2026 00:23 AM (GMT+7)
