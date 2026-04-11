Barcelona hay - dở thất thường dù ghi hơn 100 bàn, có Yamal vẫn nhớ Raphinha

Nghịch lí ở Barcelona: Hàng công ghi hơn 100 bàn vẫn tệ?

Tham vọng vô địch Champions League của Barcelona đã bị giáng một đòn nặng nề sau trận thua Atletico 0-2 ở tứ kết lượt đi. Trên sân nhà Nou Camp, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Bên cạnh ảnh hưởng từ chiếc thẻ đỏ của Cubarsi cuối hiệp 1, thống kê còn cho thấy sự khác biệt rõ ràng về hiệu quả tấn công giữa 2 đội: Atletico ghi 2 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,44, còn Barca tạo ra xG 1,10 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Barcelona liên tục có những cú "sảy chân" vô duyên

Khó có ai nghĩ rằng đội bóng ghi tổng cộng 127 bàn mùa này (80 bàn tại La Liga, 30 bàn tại Champions League, 9 bàn tại Cúp Nhà vua, 8 bàn tại siêu cúp Tây Ban Nha) lại "tậm tịt" ở trận đấu có ý nghĩa sống còn như vậy. Từ đó, người hâm mộ mới giật mình nhận ra, bên cạnh hàng thủ, điểm yếu của Barcelona còn nằm ở… hàng công.

Gánh nặng dồn lên vai Lamine Yamal

Trước Atletico, Barcelona gần như chỉ trông cậy vào Lamine Yamal. Trên thực tế, tiền đạo 18 tuổi là cái tên nổi bật nhất của đội chủ sân Nou Camp với hàng loạt thống kê ấn tượng: thắng tranh chấp nhiều nhất (16), đi bóng thành công (8), thu hồi bóng (8), bị phạm lỗi (6) và tạo cơ hội (3).

Yamal liên tục cố gắng xuyên phá hàng thủ đối phương nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ từ Atletico. Mỗi khi vượt qua một cầu thủ, anh lập tức bị bọc lót và thu hẹp không gian.

Tình trạng này vốn đã lặp lại nhiều lần. Việc tập trung vào một mũi nhọn khiến Barcelona trở nên dễ bị bắt bài và dù sở hữu khả năng tạo đột biến, chỉ mình Yamal không đủ để tạo ra khác biệt.

Những mắt xích khác gây thất vọng

Vấn đề lớn nhất của Barcelona nằm ở vị trí "số 9". Robert Lewandowski tiếp tục được đá chính sau khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Atletico tại La Liga cuối tuần trước. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo 37 tuổi đang gây thất vọng.

Suốt nhiều tháng qua, Lewandowski cho thấy dấu hiệu chậm chạp, di chuyển kém linh hoạt và không còn đáp ứng được yêu cầu pressing cường độ cao trong hệ thống của HLV Flick.

Không chỉ vậy, đóng góp khi có bóng của Lewandowski cũng rất hạn chế. Trong hiệp 1 trận thua Atletico, anh chỉ chạm bóng 11 lần, thực hiện 4 đường chuyền trước khi bị thay ra.

Phương án dự phòng Ferran Torres thậm chí còn gây thất vọng hơn. Tiền đạo người Tây Ban Nha mới ghi 1 bàn trong 12 trận ở La Liga kể từ đầu tháng 12, đồng thời “tịt ngòi” tại Champions League từ trước đó 1 tháng, Marcus Rashford, đang thi đấu theo dạng cho mượn từ MU thể hiện nhiều điểm tích cực, ngoại trừ khả năng dứt điểm.

Nỗi nhớ Raphinha

Đáng nói hơn, Barcelona còn chịu ảnh hưởng lớn từ sự vắng mặt của Raphinha. Mùa trước, Raphinha có phong độ cực kỳ ấn tượng với 24 bàn thắng và 18 kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona giành cú "ăn 3" quốc nội. Nhưng mùa giải năm nay, cầu thủ người Brazil liên tục gặp chấn thương và bỏ lỡ tới 15 trận.

Thống kê cho thấy trong 15 trận không có Raphinha, Barcelona chỉ thắng 8, hòa 1 và thua tới 6 trận. Đáng chú ý, 6 trong tổng số 8 thất bại của đội mùa này đều diễn ra khi anh không thi đấu.

Barca vẫn cần nhân tố như Raphinha để "chia lửa" với Yamal

Tại Champions League, sự thiếu vắng Raphinha càng để lại hậu quả rõ rệt. Barcelona chỉ thắng Olympiacos (6-1) trong số các trận không có anh. Những trận còn lại là 2 thất bại trước PSG (1-2) và Atletico Madrid (0-2), cùng trận hòa Club Brugge (3-3).

Tại La Liga, các thất bại của Barca khi thiếu Raphinha đều diễn ra trên sân khách, bao gồm trận thua đậm Sevilla 1-4, thất bại trong trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid (1-2) và trận thua Real Sociedad (1-2). Ngoài ra, đội chủ sân Nou Camp còn "phơi áo" nặng nề 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua.

Trước trận gặp Atletico, HLV Hansi Flick từng khẳng định ông sẽ bảo vệ Lamine Yamal, kể cả khi cầu thủ này mắc sai lầm. Tuy nhiên, “bảo vệ” không chỉ dừng ở lời nói, mà còn là việc xây dựng thêm phương án tấn công để giảm tải áp lực cho tài năng trẻ.

Muốn tạo nên “phép màu”, Barcelona cần nhiều hơn một cá nhân tỏa sáng. Cho đến khi Raphinha chưa trở lại, có lẽ đội chủ sân Nou Camp vẫn còn nơm nớp trước mỗi trận đấu.