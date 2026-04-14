Barca chỉ có 20,4% cơ hội đi tiếp ở Cúp C1, tất tay vì "doping tiền thưởng"

Cú hích tài chính nếu "lật kèo" vào bán kết

Barcelona đang đối mặt với thử thách mang tính quyết định cho cả mùa giải khi bước vào trận tứ kết lượt về Champions League. Thất bại 0-2 trên sân nhà trước Atletico Madrid ở lượt đi khiến đội bóng xứ Catalunya rơi vào thế khó, nhưng họ vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Hansi Flick cùng tài năng trẻ Lamine Yamal đều thể hiện sự tự tin và tin tưởng vào khả năng ngược dòng của đội bóng.

Barcelona sẽ đút túi khoản tiền lớn nếu vào bán kết Champions League

Nếu loại được Atletico Madrid, Barcelona không chỉ giành vé vào bán kết, mà còn có ý nghĩa đòi lại danh dự sau khi bị chính đối thủ này loại khỏi bán kết Cúp Nhà Vua trước đó.

Quan trọng hơn, yếu tố tài chính cũng là động lực lớn dành cho thầy trò Hansi Flick, bởi Champions League mùa này tiếp tục có quỹ thưởng rất lớn, và số tiền đội bóng nhận được phụ thuộc trực tiếp vào thành tích của họ.

Barca đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Tính đến hiện tại, Barcelona đã thu về khoảng 64,5 triệu euro từ Champions League mùa này. Trong đó 18,6 triệu euro là khoản cố định cho việc góp mặt ở giải đấu, 11,2 triệu euro đến từ thành tích ở vòng bảng (giai đoạn “league phase”). Barcelona giành 5 chiến thắng sau 8 trận, mỗi trận thắng mang về 2,1 triệu euro. Ngoài ra, trận hòa với Club Brugge giúp họ có thêm 700.000 euro.

Khi bước vào vòng knock-out, tiền thưởng tăng mạnh: Vé vào vòng 1/8 mang lại 11 triệu euro, thêm 2 triệu euro nhờ vào việc đi tiếp trực tiếp, cùng 8,8 triệu euro từ khoản phân chia theo thứ hạng (xếp thứ 5 sau vòng bảng). Ở vòng 1/8, Barcelona đánh bại Newcastle với tổng tỷ số 8-3, qua đó nhận thêm 12,5 triệu euro.

Nếu vượt qua Atletico Madrid để tiến vào bán kết, Barcelona sẽ nhận thêm 15 triệu euro, nâng tổng thu nhập lên khoảng 79,5 triệu euro. Con số này thậm chí còn có thể tiếp tục tăng nếu họ tiến xa hơn, đặc biệt là vào chung kết.

Siêu máy tính đánh giá cơ hội đi tiếp của Barca

Trước loạt trận lượt về tứ kết, siêu máy tính của Opta đã đưa ra đự đoán về kết quả các cặp tứ kết. Ở trận đấu với Atletico Madrid, Barcelona có 50,4% khả năng giành chiến thắng trong trận lượt về, so với 27,1% của Atletico và 22,5% cho một kết quả hòa.

Tuy nhiên, khi xét khả năng đi tiếp, đội bóng của HLV Diego Simeone lại chiếm ưu thế lớn hơn với 79,6%, trong khi Barcelona chỉ có 20,4%.

Ở các cặp tứ kết còn lại, những đội được đánh giá cao hơn gồm: Bayern Munich: 83,7% cơ hội vào bán kết, so với 16,3% của Real Madrid. PSG có 85,8% cơ hội đi tiếp, trong khi Liverpool chỉ có 14,2%. Arsenal có 88,4% cơ hội vượt qua Sporting Lisbon, cao nhất trong số các đội.

Như vậy, siêu máy tính cho rằng phần lớn các đội thắng ở lượt đi đều nắm lợi thế lớn và khả năng lội ngược dòng của các đội đã thua là rất thấp.