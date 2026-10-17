Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Barcola phung phí (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 7) Phản công 2-đánh-1, đối mặt thủ môn, nhưng Barcola vẫn có cách vứt đi cơ hội này.
Premier League | 21h 17/10 | Gtech Community Stadium
Điểm
Kelleher 6.0
Lewis-Potter 7.5
Ajer 7.8
Van der Berg 6.3
Kayode 7.2
Janelt 6.4
Yarmoliuk 5.7
Ouattara 6.8
Jensen 6.7
Anthony 6.6
Igor Thiago 5.6
Điểm
Alisson 6.7
Araujo 6.4
Van Dijk 7.4
Jacquet 7.5
Kerkez 6.7
Mac Allister 8.4
Szoboszlai 6.8
Munoz 7.7
Wirtz 6.6
Barcola 6.7
Isak 7.8
Thay người
Sangare 6.5
Schade 6.5
Damsgaard 6.9
Diouf 7.2
Hickey 7.5
Thay người
Nyoni 6.8
Frimpong
Ngumoha 7.2
Koumas 6.4
Gomez 7.0
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
Liverpool giao bóng.
7’
BRENTFORD PHẠT GÓC
Brentford mất 5 phút để lần đầu chạm được bóng bên phần sân Liverpool, họ kiếm được 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng không tạo ra nguy hiểm nào.
8’
SZOBOSZLAI SÚT XA
Munoz không bị thổi phạt với pha đẩy Anthony và anh kéo bóng lên phản công. Szoboszlai đột phá vào trung lộ nhưng hơi cầu toàn trong xử lý, anh sau đó chờ đồng đội lên phối hợp trước khi chính mình có cú sút xa đi vọt lên khán đài.
15’
LIVERPOOL PHẠT GÓC
Wirtz chọc khe đưa Barcola xuống cánh trái nhưng Kayode phá quả căng ngang chịu phạt góc. Bóng bị hàng thủ chủ nhà phá ra trước khi Mac Allister sút xa đi không nguy hiểm.
19’
CƠ HỘI CHO KAYODE!
Ouattara và Kayode phối hợp hay bên cánh phải để Kayode cắt vào sút bóng, nhưng hậu vệ của Brentford sút bóng đập người Jacquet đổi hướng đi chệch cột dọc!
20’
BARCOLA BỎ LỠ ĐỐI MẶT!!!
Liverpool phá ra quả phạt góc và Barcola đã lao lên đè mặt Yarmoliuk để đoạt bóng lao xuống đối mặt Kelleher, nhưng anh lại bấm bóng đi chệch cột dọc!!
23’
ISAK ĐÁNH ĐẦU
Munoz giữ được bóng bên cánh phải, trả ra cho Mac Allister tạt vào, nhưng Isak bị 2 cầu thủ Brentford kèm và đánh đầu đi quá bổng.
24’
CHẤN THƯƠNG
Lewis-Potter va vào Munoz và Munoz đã nằm sân tỏ ra khá đau. Trận đấu đang được tạm dừng.
27’
LIVERPOOL PHẢN CÔNG
Liverpool phá ra quả đá phạt của Brentford và Barcola khống chế rất tốt bóng bổng trước khi phất sang phải. Wirtz căng vào chạm chân Ajer bật ra, Mac Allister lao tới sút nối nhưng bóng bị Kayode phá nốt.
28’
JACQUET GIẢI CỨU LIVERPOOL!
Brentford đoạt được bóng ở giữa sân và phản công nhanh với quả chọc khe xuống cho Ouattara, người đã vọt lên trước Kerkez bên tay phải. Ouattara chuyền ngay sang phía bên kia cho Igor Thiago, nhưng Jacquet đã kịp lao tới phá bóng ngăn cú sút!
31’
THẺ VÀNG
Barcola là người bị thẻ vì kéo tay Kayode, nhưng Van Dijk mới là người mắc lỗi, anh đã cắt được cơ hội của Ouattara nhưng sau đó lại chuyền bóng lỗi.
32’
LIVERPOOL THAY NGƯỜI
Szoboszlai đã bị chấn thương không thể tiếp tục. Trey Nyoni vào thay.
33’
VỌT XÀ!
Quả đá phạt từ xa của Yarmoliuk đưa bóng về góc trái vòng cấm Liverpool, Ajer đã thắng Nyoni trên không để đánh đầu sang ngang, nhưng Thiago lại lắc đầu vọt xà dù thắng Jacquet!
37’
BARCOLA ĐÁ VỌT XÀ!
Wirtz dốc bóng xuống cánh phải và chuyền ngang khu chữ D về phía Barcola. Có thừa thời gian chỉnh bóng nhưng Barcola lại đặt lòng đi vọt xà ngang.
41’
KHÔNG PENALTY
Wirtz đưa Isak thoát xuống góc phải vòng cấm và anh trả bóng ra gần chấm 11m. Mac Allister ngã sau pha chuồi của Ouattara, trọng tài thổi penalty nhưng tổ VAR minh oan cho Brentford khi Ouattara đã chạm bóng trước.
44’
VÀO!!! BRENTFORD 1-0 LIVERPOOL!!!
LEWIS-POTTER!! Hàng thủ Liverpool phá bóng ra sau pha dứt điểm bị chắn của Anthony, nhưng chủ nhà đoạt lại bóng ngay. Igor Thiago sau đó từ nách phải bấm bóng vào, và Lewis-Potter từ cánh trái đã chạy cắt vào giữa vòng cấm để thoải mái đánh đầu hạ Alisson!!
45+7’
THẺ ĐỎ CHO BRENTFORD!
Yarmoliuk húc đầu vào mặt Jacquet trong một pha phạt góc của Liverpool và bị tổ VAR phát hiện, thẻ đỏ trực tiếp!
HIỆP 1 KẾT THÚC
Brentford tạm dẫn Liverpool 1-0.
46’
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Brentford giao bóng.
Liverpool thay người. Jeremie Frimpong thay Araujo.
Brentford thay người. Mamadou Sangare và Kevin Schade thế chỗ Jensen & Ouattara.
49’
THẺ VÀNG
Jacquet chuyền hỏng vào chân Schade và sau đó phạm lỗi với tiền đạo người Đức khi Schade đẩy bóng chạy dọc biên.
51’
LIVERPOOL THAY NGƯỜI
Đến lượt Frimpong dính chấn thương sau khi vào sân đá chỉ 6 PHÚT. Rio Ngumoha vào thay.
58’
ANTHONY VÔ-LÊ
Hàng thủ Liverpool phá ra quả ném biên dài của Brentford từ cánh phải, Anthony nhanh chân bắt vô-lê ngay nhưng bóng đi thiếu chính xác.
59’
CƠ HỘI CHO MAC ALLISTER VÀ VAN DIJK!!!
2 cơ hội liên tiếp cho Liverpool, Mac Allister từ cánh trái dốc bóng cắt vào trong nhưng cú sút xa chéo góc bị Kelleher bay người cản phá. Đội khách đá ngắn quả phạt góc để Ngumoha tạt vào, Van Dijk ở cột xa đã vô-lê chân phải nhưng bóng đi chệch cột dọc!
62’
VÀO!!! BRENTFORD 1-1 LIVERPOOL!!!
MUNOZ!!! Wirtz chọc khe đưa Munoz băng xuống cánh phải, Lewis-Potter đã lao theo nhưng trong vòng cấm Munoz đã bẻ lái quặt qua hậu vệ trái này trước khi đặt lòng chìm vào góc xa đánh bại Kelleher!!
66’
BARCOLA VÔ-LÊ
Kerkez tạt vào từ cánh trái, Wirtz dù nhỏ con nhưng đã nỗ lực làm tường ra sau dù bị 2 cầu thủ Brentford ôm, nhưng Barcola bắt vô-lê trong tư thế khó và sút không trúng tâm bóng.
70’
VÀO!!! BRENTFORD 1-2 LIVERPOOL!!!
ISAK!!! Mac Allister có bóng ở bên nách phải và lật bóng xoáy vào cột xa, Van Dijk đã chạy mồi nhử để Barcola thoát xuống đánh đầu trả ngược, Isak chạy lên đè mặt Ajer để khống chế bóng trước khi sút chéo góc!!
73’
VAN DIJK KHÔNG CHO THIAGO GHI BÀN!!
Anthony lao như tên bắn xuống cánh trái và căng ngang, bóng đã ngoài tầm xử lý của Alisson và đi cắt cầu môn rất trống trải, nhưng Van Dijk đã nhanh hơn Igor Thiago trong tích tắc để chặn bóng!!
77’
CƠ HỘI CHO LEWIS-POTTER!
Brentford phản công nhờ pha kéo bóng lên rất tốt của trung vệ Ajer. Kayode đón bóng bên cánh phải rồi tạt vào, trò hậu vệ biên bó vào tấn công lại được áp dụng nhưng lần này Lewis-Potter đánh đầu chệch cầu môn Liverpool cả chục mét.
78’
BRENTFORD THAY NGƯỜI
Mikkel Damsgaard và El Hadji Malick Diouf thay thế Jaidon Anthony & Keane Lewis-Potter.
79’
XÀ NGANG!!!
Phạt góc cho Liverpool bên cánh trái và Mac Allister treo xoáy thẳng vào cầu môn, Kelleher đấm bóng ra trước khi Barcola có cú đặt lòng dội xà bật ra, Ngumoha không kịp phản ứng và nỗ lực đá bồi lại biến thành pha phạm lỗi.
Liverpool thay người. Koumas và Joe Gomez thay Isak & Munoz.
82’
KHÔNG PENALTY
Brentford đòi penalty vì cho rằng Jacquet đã kéo ngã Igor Thiago khi Brentford tạt bổng vào, nhưng trọng tài nói Không sau khi hỏi tổ VAR.
89’
LIVERPOOL PHẢN CÔNG
Liverpool phá ra một quả tạt và họ phản công 4-đánh-3. Nhưng dù có tới 3 lựa chọn chuyền bóng, Barcola lại để bị cướp bóng ngay khi vừa rê vào vòng cấm.
HIỆP 2 CÓ 6 PHÚT BÙ GIỜ.
90+2’
THẺ ĐỎ CHO BRENTFORD!
Ngumoha dốc bóng xuống cánh phải và sau đó bị Janelt phạm lỗi từ phía sau trước khi lọt được vào vòng cấm. Thẻ vàng thứ 2 cho Janelt và Brentford chỉ còn 9 người!
90+4’
KOUMAS SÚT XA
Liverpool phản công và Barcola kéo bóng lên nhưng anh hãm lại chờ đồng đội. Koumas là người lên tiếp bóng, anh quyết định dốc thẳng vào và sút xa rất căng, Kelleher dù vậy để bóng bật khỏi người và may là bóng không nảy tiếp vào lưới.
90+5’
VỨT ĐI PHA PHẢN CÔNG
Liverpool phản công 2-đánh-1, thậm chí Barcola chỉ còn Kelleher phía trước, nhưng Barcola dừng bóng, chuyền cho Koumas, rồi Koumas bị một cầu thủ Brentford lao về cướp.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Liverpool đánh bại Brentford 2-1.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Brentford lỳ lợm và tổ chức phòng ngự khoa học
Brentford đang duy trì mạch bất bại trên mọi đấu trường dưới thời HLV Keith Andrews nhờ sự đa dạng trên hàng công với 9 cầu thủ đã lập công.
Điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở hệ thống phòng ngự bọc lót xuất sắc, buộc đối phương phải dứt điểm ở các vị trí khó với xG trung bình chịu nhận chỉ là 0,11. Ngoài ra, thủ môn Caoimhín Kelleher cũng thể hiện phong độ cao khi dẫn đầu Premier League với 10 pha cứu thua từ ngoài vòng cấm.
Lối chơi này là bài toán khó cho Liverpool, đội mới chỉ tạo ra 9 cơ hội lớn dù đã tung tới 89 cú sút từ đầu mùa.
Liverpool và nguy cơ sập bẫy chuyển trạng thái
Dù vừa đè bẹp LASK Linz 6-3 ở Champions League nhờ hat-trick của Bradley Barcola, Liverpool vẫn để lộ sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ khi thủng lưới 3 bàn.
Lối chơi pressing tầm cao giàu năng lượng của HLV Andoni Iraola dễ để lại khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho Brentford phản công bằng các đường bóng nhanh.
Thêm vào đó, lợi thế nghỉ ngơi trọn tuần sẽ giúp Brentford sung sức hơn Liverpool vốn vừa trải qua chuyến thi đấu ở châu Âu. Dẫu vậy, Liverpool vẫn có cơ sở tự tin khi đã giữ sạch lưới 3 trận tại Premier League và cả hai đội đều chưa chịu bàn thua nào từ cố định.
(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Everton nhận bàn thua thứ hai và người ghi bàn vẫn là Neto.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 16:02 PM (GMT+7)