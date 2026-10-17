Trực tiếp bóng đá Brentford - Liverpool: Barcola phung phí (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

SZOBOSZLAI SÚT XA

Munoz không bị thổi phạt với pha đẩy Anthony và anh kéo bóng lên phản công. Szoboszlai đột phá vào trung lộ nhưng hơi cầu toàn trong xử lý, anh sau đó chờ đồng đội lên phối hợp trước khi chính mình có cú sút xa đi vọt lên khán đài.