Trực tiếp bóng đá Man City - Ipswich: Thách thức nối dài mạch thắng (Ngoại hạng Anh)
(21h, 17/10, vòng 7) Dù vừa đứt chuỗi thắng trước PSG, Man City vẫn đang thống trị Premier League với 6 trận toàn thắng. Tiếp đón Ipswich tại Etihad, thầy trò HLV Enzo Maresca quyết tâm giành trọn 3 điểm để xây chắc ngôi đầu và thiết lập kỷ lục mới.
Premier League | 21h 17/10 | Etihad Stadium
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Guehi
O’Reilly
Anderson
Fernandez
Semenyo
Cherki
Doku
Haaland
Điểm
Walton
Ouattara
O’Shea
Diop
Davis
Palacios
Lukic
Fatawu
Enciso
Clarke
Emerson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Man City hướng tới kỷ lục tại Premier League
Dù vừa đứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp sau thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League, Man City vẫn duy trì phong độ hủy diệt ở đấu trường quốc nội với 6 trận toàn thắng kể từ đầu mùa.
Nếu tiếp tục đánh bại Ipswich, HLV Enzo Maresca sẽ trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử khởi đầu mùa giải cùng Man City bằng 7 chiến thắng liên tiếp.
Đội chủ nhà càng thêm tự tin khi Erling Haaland đang đạt phong độ cao, cùng lợi thế chỉ thua 2 trong 22 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.
Ipswich khởi đầu tốt nhưng lo ngại hàng thủ
Đoàn quân của HLV Gary O’Neil vừa có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Fulham để vươn lên vị trí thứ 10 với 3 chiến thắng sau 6 vòng.
Tuy nhiên, thử thách tại Etihad là vô cùng lớn khi hàng phòng ngự của Ipswich đang gặp nhiều vấn đề. Đội khách đã để thủng lưới 12 bàn từ đầu mùa và trải qua 25 trận liên tiếp tại Premier League không thể giữ sạch lưới, nhận trung bình 2,48 bàn thua mỗi trận.
Thông tin lực lượng hai đội
Man City chào đón sự trở lại của Phil Foden sau án treo giò 3 trận, trong khi Matheus Nunes và Ayyoub Bouaddi sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.
Bên phía Ipswich, HLV Gary O’Neil có lực lượng gần như mạnh nhất với sự trở lại của Abdul Fatawu sau án treo giò, còn thủ thành Christian Walton nhiều khả năng tiếp tục bắt chính.
(18h30, 17/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) HLV Xabi Alonso vẫn sử dụng bộ ba tấn công quen thuộc là Palmer - Rogers - Pedro.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 15:46 PM (GMT+7)