Trực tiếp bóng đá Man City - Ipswich: Thách thức nối dài mạch thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h 17/10 | Etihad Stadium Manchester City 0 - 0 Ipswich Town (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Manchester City vs Ipswich Town Ipswich Town Điểm Donnarumma Nunes Dias Guehi O’Reilly Anderson Fernandez Semenyo Cherki Doku Haaland Điểm Walton Ouattara O’Shea Diop Davis Palacios Lukic Fatawu Enciso Clarke Emerson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Manchester City Manchester City Ipswich Town Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland Walton, Ouattara, O’Shea, Diop, Davis, Palacios, Lukic, Fatawu, Enciso, Clarke, Emerson

Man City hướng tới kỷ lục tại Premier League

Dù vừa đứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp sau thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League, Man City vẫn duy trì phong độ hủy diệt ở đấu trường quốc nội với 6 trận toàn thắng kể từ đầu mùa.

Nếu tiếp tục đánh bại Ipswich, HLV Enzo Maresca sẽ trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử khởi đầu mùa giải cùng Man City bằng 7 chiến thắng liên tiếp.

Đội chủ nhà càng thêm tự tin khi Erling Haaland đang đạt phong độ cao, cùng lợi thế chỉ thua 2 trong 22 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Ipswich khởi đầu tốt nhưng lo ngại hàng thủ

Đoàn quân của HLV Gary O’Neil vừa có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Fulham để vươn lên vị trí thứ 10 với 3 chiến thắng sau 6 vòng.

Tuy nhiên, thử thách tại Etihad là vô cùng lớn khi hàng phòng ngự của Ipswich đang gặp nhiều vấn đề. Đội khách đã để thủng lưới 12 bàn từ đầu mùa và trải qua 25 trận liên tiếp tại Premier League không thể giữ sạch lưới, nhận trung bình 2,48 bàn thua mỗi trận.

Thông tin lực lượng hai đội

Man City chào đón sự trở lại của Phil Foden sau án treo giò 3 trận, trong khi Matheus Nunes và Ayyoub Bouaddi sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Bên phía Ipswich, HLV Gary O’Neil có lực lượng gần như mạnh nhất với sự trở lại của Abdul Fatawu sau án treo giò, còn thủ thành Christian Walton nhiều khả năng tiếp tục bắt chính.