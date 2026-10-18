Mỹ nữ đua xe quyến rũ nhất thế giới cởi bỏ đồ bảo hộ, khoe thân hình bốc lửa

Không chỉ sở hữu những cú ôm cua táo bạo trên đường đua tốc độ, nữ tay đua sinh năm 1997 Lindsay Brewer mới đây lại một lần nữa khiến hàng trăm nghìn người hâm mộ phải "dán mắt" vào màn hình khi tung ra bộ ảnh thời trang đầy nóng bỏng.

Nhan sắc nóng bỏng và tham vọng Indy 500 giúp Lindsay Brewer trở thành tâm điểm làng đua xe

Sức hút từ khoảnh khắc "nửa kín nửa hở"

Trút bỏ vẻ ngoài gai góc và bộ đồ bảo hộ đua xe thùng thình thường thấy, người đẹp 29 tuổi vừa thực hiện một bước chuyển mình đầy ấn tượng trong dự án hợp tác mới cùng thương hiệu tài trợ.

Trong những khuôn hình vừa được chia sẻ, bóng hồng làng đua xe khéo léo kéo phần áo bảo hộ xuống ngang hông, để lộ chiếc áo tank top trắng ôm sát cùng vòng eo con kiến săn chắc và cơ bụng số 11 đáng mơ ước. Tay ôm chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc nhưng ánh mắt của Lindsay Brewer lại hướng thẳng về phía ống kính với thần thái của một siêu mẫu thực thụ.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã tạo nên một cơn bão tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho vóc dáng rực lửa của cô, trong đó có những bình luận cảm thán như: "Tuyệt vời nhất", "Bạn đang thực sự đè bẹp mọi ánh nhìn" hay "Những bức ảnh này quá điên rồ!"

Đam mê tốc độ lớn hơn ánh hào quang sàn catwalk

Dù sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ và liên tục nhận được những lời mời gọi từ các công ty người mẫu lớn, Lindsay Brewer luôn khẳng định đường đua mới là cuộc sống của cô. Chia sẻ với truyền thông, mỹ nhân 9x thẳng thắn bày tỏ:

"Tôi thích chụp những bức ảnh áo tắm ngoài bãi biển với bạn bè, tôi cũng thích công việc người mẫu. Nhưng đó chưa bao giờ là thứ khiến tôi đam mê cháy bỏng như việc ngồi sau vô lăng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chỉ là một người mẫu hay một influencer (người có sức ảnh hưởng) thuần túy".

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự đồng cảm với các đồng nghiệp khi tiết lộ đua xe là một bộ môn vô cùng đắt đỏ. Rất nhiều tay đua tài năng, kể cả nam giới, đã phải bỏ dở sự nghiệp chỉ vì không tìm kiếm được nguồn tài trợ để duy trì đam mê. Chính vì vậy, việc tận dụng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để nuôi dưỡng sự nghiệp thể thao là một hướng đi thông minh mà cô đang theo đuổi.

Tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới

Không dừng lại ở cái danh xưng "nữ tay đua quyến rũ nhất thế giới" do truyền thông và người hâm mộ ưu ái đặt cho, Lindsay đang từng bước chứng minh năng lực chuyên môn của mình. Cô chia sẻ bản thân có ước mơ lớn là tiếp bước Danica Patrick, nữ tay đua thành công nhất lịch sử nước Mỹ để được tranh tài tại giải đua huyền thoại Indy 500.

Dù hành trình chạm tay đến giấc mơ Indy 500 vẫn còn nhiều thử thách, bảng thành tích của Lindsay tính đến thời điểm hiện tại đã khiến nhiều người phải nể phục. Cô từng tham gia tranh tài tại giải Indy NXT, Formula E và mới đây nhất là góp mặt trong đội hình chuỗi giải đua GT3 Revival Series tại sự kiện Le Mans Classic Legend danh giá ở Pháp.

Những hình ảnh đẹp của Lindsay khi cô trút bỏ bộ đồ bảo hộ đua xe