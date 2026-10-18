Dự đoán tỷ số Leeds - MU: Elland Road dễ đi, khó về (Ngoại hạng Anh)

Leeds không hề dễ đối phó

Leeds United hy vọng sẽ nhanh chóng đứng dậy sau thất bại ở vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, MU đang chìm trong khủng hoảng với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, Leeds đã gây ấn tượng trong giai đoạn lượt về mùa giải 2025/26, qua đó giành quyền trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng này cũng khởi đầu mùa giải hiện tại khá đáng khen và đang hướng đến mục tiêu tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng đã xây dựng.

Leeds hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 9 điểm, bằng điểm Liverpool và chỉ kém nhóm 4 đội dẫn đầu đúng 1 điểm.

Cuối tuần trước, thầy trò HLV Farke để thua Arsenal với tỷ số 1-2 tại sân Emirates. Dù kết quả này không quá bất ngờ nếu xét trên tương quan lực lượng trước trận, nhà cầm quân người Đức chắc chắn vẫn thất vọng với cách đội bóng của ông đánh mất lợi thế chỉ trong vòng 8 phút.

Leeds từng khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn

Dẫu vậy, đây mới là thất bại đầu tiên của Leeds tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đội khách đã chiến đấu đầy quả cảm tại London, thậm chí vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của James Justin ngay sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, Leeds cuối cùng vẫn phải nhận thất bại sau cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của Bruno Guimaraes.

Trước cuộc đối đầu MU, đội chủ sân Elland Road có thêm cơ sở để tự tin nhờ thành tích sân nhà ấn tượng. Leeds đang bất bại trong 8 trận đấu chính thức gần nhất tại đây, giành 5 chiến thắng và giữ sạch lưới 5 trận.

Thử thách lớn đối với MU

Ở chiều ngược lại, MU mới chỉ giành được 1 chiến thắng sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. “Quỷ đỏ” cũng không thể giành chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 thất bại và 2 trận hòa.

Ở trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Carrick gây thất vọng khi để Tottenham Hotspur, đội chỉ còn 10 người cầm hòa 1-1. Sau đó, họ nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở Cúp C1.

MU đang đối diện với quá nhiều vấn đề

Trận thua trên đất Tây Ban Nha càng khiến người hâm mộ MU thêm đau đớn khi đội bóng để thủng lưới ngay giây thứ 53. Sang hiệp hai, Leny Yoro bị truất quyền thi đấu, trước khi Ademola Lookman ghi bàn ấn định chiến thắng cho Atletico Madrid.

Kết quả trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi những phát biểu sau trận của Lisandro Martinez. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, trung vệ người Argentina công khai chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox của MU.

Martinez được dự đoán sẽ góp mặt trong trận gặp Leeds sau khi đưa ra tuyên bố bổ sung nhằm làm rõ những phát biểu của mình. Dẫu vậy, những tranh cãi và căng thẳng xung quanh MU chỉ càng trở nên nghiêm trọng hơn trong tuần qua.

Trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với hàng loạt vấn đề, thất bại ở trận đấu tới sẽ giáng đòn mạnh vào thầy trò HLV Carrick. Người hâm mộ có lý do để lo lắng khi MU chưa thắng bất kỳ trận nào trong 4 chuyến làm khách ở mùa giải này, nhận 2 thất bại và có 3 trận để thủng lưới 2 bàn.

Leeds đang có vị trí cao hơn MU trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, điều không thường xuyên xảy ra trước những lần 2 đội chạm trán. Với lợi thế đó, đội chủ sân Elland Road chắc chắn sẽ bước vào trận đấu tới với quyết tâm cao độ nhằm đánh bại đối thủ đang sa sút.

Trong khi đó, MUbước vào cuộc đối đầu này với sự tự tin xuống thấp. Thất bại tại Elland Road sẽ không phải kết quả quá bất ngờ, nhất là khi “Quỷ đỏ” có nguy cơ bị cuốn vào lối chơi giàu cường độ của Leeds dưới thời HLV Daniel Farke.