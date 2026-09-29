MU âm thầm liên hệ HLV Hurzeler của Brighton

Carrick đang chịu áp lực khủng khiếp

HLV Michael Carrick tiếp quản Manchester United vào đầu năm 2026 trong bối cảnh đội bóng sa sút nghiêm trọng dưới thời Ruben Amorim. Sau khi Amorim bị sa thải vì những phát biểu gây tranh cãi sau trận hòa Leeds, Darren Fletcher tạm quyền nhưng khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước Brighton ở vòng 3 FA Cup, khiến MU sớm bị loại khỏi cả hai đấu trường quốc nội.

MU thất bại trước Brighton ở League Cup

Được bổ nhiệm chỉ vài ngày trước trận derby Manchester ngày 17/1, Carrick lập tức tạo ra bước ngoặt. MU lần lượt đánh bại Manchester City và Arsenal, đồng thời trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc và tăng vai trò của Kobbie Mainoo.

“Quỷ đỏ” sau đó giành nhiều điểm hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League trong nửa sau mùa giải, qua đó cán đích thứ ba và giành vé dự Champions League. Ban đầu, Carrick chỉ định dẫn dắt đến hết mùa, nhưng thành tích ấn tượng giúp ông được trao hợp đồng chính thức có thời hạn 2 năm vào ngày 22/5.

Tuy nhiên, mùa giải 2026/27 đang diễn ra không như kỳ vọng. MU chỉ đứng thứ 12 trước đợt FIFA Days với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại sau 5 vòng đấu. Yêu cầu sa thải Carrick đang lớn dần trong cộng đồng fan “Quỷ đỏ”, sau những kết quả bết bát giai đoạn đầu mùa.

Hurzeler nổi lên như phương án đáng chú ý

Trong khi Carrick chịu sức ép, Fabian Hurzeler tiếp tục gây ấn tượng tại Brighton. Nhà cầm quân người Đức tiếp quản đội bóng sau khi Roberto De Zerbi ra đi trước mùa 2024/25 và trở thành HLV trưởng chính thức trẻ nhất lịch sử Premier League.

HLV Hurzeler lọt vào tầm ngắm của MU

Danh tiếng của Hurzeler càng tăng mạnh ở mùa này sau khi Brighton ngược dòng thắng MU 3-2 ngay tại Old Trafford, trước khi gây ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Arsenal.

Theo Football Insider, MU là một trong những đội đặc biệt ngưỡng mộ Hurzeler. Tuy nhiên, việc đưa chiến lược gia người Đức rời Brighton sẽ không đơn giản.

Chuyên gia tài chính bóng đá Stefan Borson ước tính MU có thể phải trả gần 15 triệu bảng tiền bồi thường, chủ yếu do Hurzeler vừa ký hợp đồng mới với Brighton vào mùa hè, kéo dài thời gian gắn bó với CLB đến năm 2029.

INEOS chưa vội thay Carrick

Nếu quyết định thay Carrick, MU không chỉ phải trả khoản tiền lớn để chiêu mộ Hurzeler mà còn phải thanh toán đáng kể để chấm dứt hợp đồng với Carrick cùng đội ngũ của ông.

HLV Carrick vẫn tạm thời giữ ghế

Đây sẽ là một cuộc thay đổi HLV tốn kém nữa đối với MU. Trước đó, CLB từng trả 14,5 triệu bảng để chia tay Erik Ten Hag và gần 8,2 triệu bảng để sa thải Amorim.

Dù vậy, INEOS được cho là vẫn bình tĩnh với tình hình của Carrick. Ban lãnh đạo MU đánh giá cao những gì cựu tiền vệ này đã làm được trong giai đoạn tạm quyền mùa trước và tin rằng ông vẫn còn đủ tín nhiệm để tiếp tục công việc.

Kết quả vẫn là yếu tố quyết định trong bóng đá, nhưng các báo cáo cho thấy INEOS sẵn sàng cho Carrick thêm thời gian để tái hiện phong độ từng giúp ông được trao hợp đồng dài hạn.

Nếu màn trình diễn tiếp tục gây thất vọng và MU xác định Hurzeler phù hợp với dự án dài hạn tại Old Trafford, nhà cầm quân Brighton có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ lối chơi cùng khả năng phát triển các cầu thủ trẻ.