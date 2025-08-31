Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh)
(22h30, 31/8, vòng 3) Những ngôi sao kỳ cựu, kết hợp cả những tân binh đánh chú ý sẽ là tâm điểm ở trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn này.
Premier League | 22h30, 31/8, vòng 3 | Anfield
Điểm
Alisson
Bradley
Konate
Van Dijk
Kerkez
Szoboszlai
Gravenberch
Salah
Wirtz
Gakpo
Ekitike
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Eze
Zubimendi
Rice
Madueke
Gyokeres
Martinelli
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Arsenal đang rất tự tin
Arsenal đang có chuỗi 6 trận bất bại trước Liverpool tại Premier League. Tuy nhiên để đánh bại "The Kop" vẫn là cái gì đó khó khăn với họ, và chiến thắng gần nhất tại Anfield đã diễn ra cách đây 13 năm (thắng 2-0 vào năm 2012), khi Arteta là một trong những cầu thủ đá chính.
Hiện "Pháo thủ" đang sở hữu mạch 15 trận không thua trên sân khách tại đấu trường Premier League (8 thắng, 7 hòa). Kết quả phổ biến nhất trong chuỗi trận này là hòa 1-1 (5 trận). Với Liverpool, Anfield luôn là pháo đài vững chắc khi họ chỉ nhận 2 thất bại tại đây kể từ tháng 11/2022 tới nay cũng tại Premier League. Sau trận thua gần nhất trước Nottingham Forest, Liverpool thắng 12 và hòa 4 trận. Có điều 5 trận sân nhà trở lại đây, "The Kop" đều không thể giữ sạch lưới.
📈 Phong độ
|Phong độ 5 trận gần nhất
|Liverpool
|Arsenal
|
Newcastle 2-3 Liverpool (Premier League)
Liverpool 4-2 Bournemouth (Premier League)
Crystal Palace 2-2 Liverpool (Community Shield)
Liverpool 3-2 Athletic Bilbao (Giao hữu)
Liverpool 4-1 Athletic Bilbao (Giao hữu)
|
Arsenal 5-0 Leeds (Premier League)
MU 0-1 Arsenal (Premier League)
Arsenal 3-0 Athletic Bilbao (giao hữu Emirates Cup)
Arsenal 2-3 Villarreal (giao hữu)
Arsenal 0-1 Tottenham (giao hữu)
🆚 Đối đầu
|5 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Arsenal
|Ngày thi đấu
|Giải đấu
|Kết quả trận đấu
|11/5/2025
|Premier League
|Liverpool 2-2 Arsenal
|27/10/2024
|Premier League
|Arsenal 2-2 Liverpool
|4/2/2024
|Premier League
|Arsenal 3-1 Liverpool
|7/1/2024
|FA Cup
|Arsenal 0-2 Liverpool
|24/12/2023
|Premier League
|Liverpool 1-1 Arsenal
