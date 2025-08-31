Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn Liverpool Premier League 2025-26

(22h30, 31/8, vòng 3) Những ngôi sao kỳ cựu, kết hợp cả những tân binh đánh chú ý sẽ là tâm điểm ở trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn này.

   

Premier League | 22h30, 31/8, vòng 3 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyokeres, Martinelli

Arsenal đang rất tự tin

Arsenal đang có chuỗi 6 trận bất bại trước Liverpool tại Premier League. Tuy nhiên để đánh bại "The Kop" vẫn là cái gì đó khó khăn với họ, và chiến thắng gần nhất tại Anfield đã diễn ra cách đây 13 năm (thắng 2-0 vào năm 2012), khi Arteta là một trong những cầu thủ đá chính.

Hiện "Pháo thủ" đang sở hữu mạch 15 trận không thua trên sân khách tại đấu trường Premier League (8 thắng, 7 hòa). Kết quả phổ biến nhất trong chuỗi trận này là hòa 1-1 (5 trận). Với Liverpool, Anfield luôn là pháo đài vững chắc khi họ chỉ nhận 2 thất bại tại đây kể từ tháng 11/2022 tới nay cũng tại Premier League. Sau trận thua gần nhất trước Nottingham Forest, Liverpool thắng 12 và hòa 4 trận. Có điều 5 trận sân nhà trở lại đây, "The Kop" đều không thể giữ sạch lưới.

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất
Liverpool Arsenal

Newcastle 2-3 Liverpool (Premier League)

Liverpool 4-2 Bournemouth (Premier League)

Crystal Palace 2-2 Liverpool (Community Shield)

Liverpool 3-2 Athletic Bilbao (Giao hữu)

Liverpool 4-1 Athletic Bilbao (Giao hữu)

Arsenal 5-0 Leeds (Premier League)

MU 0-1 Arsenal (Premier League)

Arsenal 3-0 Athletic Bilbao (giao hữu Emirates Cup)

Arsenal 2-3 Villarreal (giao hữu)

Arsenal 0-1 Tottenham (giao hữu)

🆚 Đối đầu

5 trận đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Arsenal
Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu
11/5/2025 Premier League Liverpool 2-2 Arsenal
27/10/2024 Premier League Arsenal 2-2 Liverpool
4/2/2024 Premier League Arsenal 3-1 Liverpool
7/1/2024 FA Cup Arsenal 0-2 Liverpool
24/12/2023 Premier League Liverpool 1-1 Arsenal

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU nhảy vọt 7 bậc, vượt mặt Man City
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU nhảy vọt 7 bậc, vượt mặt Man City

Với chiến thắng nghẹt thở trước Burnley, MU có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2025 14:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN