Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Đại chiến giữa những ngôi sao (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 31/8, vòng 3 | Anfield Liverpool 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Arsenal Arsenal Điểm Alisson Bradley Konate Van Dijk Kerkez Szoboszlai Gravenberch Salah Wirtz Gakpo Ekitike Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Eze Zubimendi Rice Madueke Gyokeres Martinelli Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyokeres, Martinelli

Arsenal đang có chuỗi 6 trận bất bại trước Liverpool tại Premier League. Tuy nhiên để đánh bại "The Kop" vẫn là cái gì đó khó khăn với họ, và chiến thắng gần nhất tại Anfield đã diễn ra cách đây 13 năm (thắng 2-0 vào năm 2012), khi Arteta là một trong những cầu thủ đá chính.

Hiện "Pháo thủ" đang sở hữu mạch 15 trận không thua trên sân khách tại đấu trường Premier League (8 thắng, 7 hòa). Kết quả phổ biến nhất trong chuỗi trận này là hòa 1-1 (5 trận). Với Liverpool, Anfield luôn là pháo đài vững chắc khi họ chỉ nhận 2 thất bại tại đây kể từ tháng 11/2022 tới nay cũng tại Premier League. Sau trận thua gần nhất trước Nottingham Forest, Liverpool thắng 12 và hòa 4 trận. Có điều 5 trận sân nhà trở lại đây, "The Kop" đều không thể giữ sạch lưới.

Phong độ 5 trận gần nhất Liverpool Arsenal Newcastle 2-3 Liverpool (Premier League) Liverpool 4-2 Bournemouth (Premier League) Crystal Palace 2-2 Liverpool (Community Shield) Liverpool 3-2 Athletic Bilbao (Giao hữu) Liverpool 4-1 Athletic Bilbao (Giao hữu) Arsenal 5-0 Leeds (Premier League) MU 0-1 Arsenal (Premier League) Arsenal 3-0 Athletic Bilbao (giao hữu Emirates Cup) Arsenal 2-3 Villarreal (giao hữu) Arsenal 0-1 Tottenham (giao hữu)

