02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Roma vs Bologna 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Milan vs Cremonese 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
1
Logo Cremonese - CRE Cremonese
1
Levante vs Barcelona 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City mất ngôi đầu, thành London thống trị

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Arsenal

Tottenham đã tạo ra bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng chiến thắng 2-0 trên sân của Man City. Với kết quả này, cục diện của bảng xếp hạng có sự xáo trộn lớn.

   

Video 5 bàn thắng của Arsenal trước Leeds

💥 Chiến thắng ngỡ ngàng của Tottenham

Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân của Wolves giúp Man City chiếm ngôi đầu. Nhưng ở vòng đấu thứ hai, đoàn quân của HLV Pep Guardiola gây thất vọng cùng cực khi để thua toàn diện trước Tottenham, dù có điểm tựa Etihad. Kết quả 2-0 nghiêng về "Spurs" thậm chí còn chưa diễn tả hết sự vượt trội của đội khách.

Tottenham (áo đen) xuất sắc đánh bại Man City

Tottenham (áo đen) xuất sắc đánh bại Man City

Với chiến thắng 2-0 trên sân Man City và 3-0 trước Burnley ở vòng đầu tiên, Tottenham tạm thời dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +5. Đây quả là màn ra mắt ấn tượng của HLV Thomas Frank.

🎯 Arsenal lập tức giật ngôi đầu

Nhưng Tottenham không được tận hưởng cảm giác ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng quá lâu. Bởi lẽ ở trận đấu ít giờ sau đó, Arsenal đại thắng Leeds United 5-0. Ở vòng đầu tiên, "Pháo thủ" đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford.

Arsenal thắng đậm Leeds, dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal thắng đậm Leeds, dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Như vậy sau 2 vòng đấu, Arsenal có cùng 6 điểm như Tottenham nhưng thậm chí còn đạt hiệu số tốt hơn (+6 so với +5). Do đó, đoàn quân dưới quyền HLV Arteta tạm thời đứng ở vị trí số 1.

Hiện tại, chỉ còn 2 đội có khả năng vượt qua Arsenal để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 2, đó là Liverpool (3 điểm, hiệu số +2) và Nottingham Forest (3 điểm, hiệu số +2). Cả hai đội bóng này đều thắng ở vòng 1 và chưa thi đấu ở vòng 2.

Đối thủ của họ ở vòng này lần lượt là Newcastle và Crystal Palace. Tuy nhiên, khả năng Liverpool và Nottingham Forest thắng với cách biệt 4 bàn không cao. Vậy nên, "Pháo thủ" sáng cửa dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 2.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City mất ngôi đầu, thành London thống trị - 3

Theo Hạ My

24/08/2025 00:48 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
