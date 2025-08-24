Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City mất ngôi đầu, thành London thống trị

Video 5 bàn thắng của Arsenal trước Leeds

💥 Chiến thắng ngỡ ngàng của Tottenham

Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân của Wolves giúp Man City chiếm ngôi đầu. Nhưng ở vòng đấu thứ hai, đoàn quân của HLV Pep Guardiola gây thất vọng cùng cực khi để thua toàn diện trước Tottenham, dù có điểm tựa Etihad. Kết quả 2-0 nghiêng về "Spurs" thậm chí còn chưa diễn tả hết sự vượt trội của đội khách.

Tottenham (áo đen) xuất sắc đánh bại Man City

Với chiến thắng 2-0 trên sân Man City và 3-0 trước Burnley ở vòng đầu tiên, Tottenham tạm thời dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +5. Đây quả là màn ra mắt ấn tượng của HLV Thomas Frank.

🎯 Arsenal lập tức giật ngôi đầu

Nhưng Tottenham không được tận hưởng cảm giác ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng quá lâu. Bởi lẽ ở trận đấu ít giờ sau đó, Arsenal đại thắng Leeds United 5-0. Ở vòng đầu tiên, "Pháo thủ" đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford.

Arsenal thắng đậm Leeds, dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Như vậy sau 2 vòng đấu, Arsenal có cùng 6 điểm như Tottenham nhưng thậm chí còn đạt hiệu số tốt hơn (+6 so với +5). Do đó, đoàn quân dưới quyền HLV Arteta tạm thời đứng ở vị trí số 1.

Hiện tại, chỉ còn 2 đội có khả năng vượt qua Arsenal để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 2, đó là Liverpool (3 điểm, hiệu số +2) và Nottingham Forest (3 điểm, hiệu số +2). Cả hai đội bóng này đều thắng ở vòng 1 và chưa thi đấu ở vòng 2.

Đối thủ của họ ở vòng này lần lượt là Newcastle và Crystal Palace. Tuy nhiên, khả năng Liverpool và Nottingham Forest thắng với cách biệt 4 bàn không cao. Vậy nên, "Pháo thủ" sáng cửa dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 2.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại