Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City mất ngôi đầu, thành London thống trị
Tottenham đã tạo ra bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng chiến thắng 2-0 trên sân của Man City. Với kết quả này, cục diện của bảng xếp hạng có sự xáo trộn lớn.
Video 5 bàn thắng của Arsenal trước Leeds
💥 Chiến thắng ngỡ ngàng của Tottenham
Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân của Wolves giúp Man City chiếm ngôi đầu. Nhưng ở vòng đấu thứ hai, đoàn quân của HLV Pep Guardiola gây thất vọng cùng cực khi để thua toàn diện trước Tottenham, dù có điểm tựa Etihad. Kết quả 2-0 nghiêng về "Spurs" thậm chí còn chưa diễn tả hết sự vượt trội của đội khách.
Tottenham (áo đen) xuất sắc đánh bại Man City
Với chiến thắng 2-0 trên sân Man City và 3-0 trước Burnley ở vòng đầu tiên, Tottenham tạm thời dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +5. Đây quả là màn ra mắt ấn tượng của HLV Thomas Frank.
🎯 Arsenal lập tức giật ngôi đầu
Nhưng Tottenham không được tận hưởng cảm giác ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng quá lâu. Bởi lẽ ở trận đấu ít giờ sau đó, Arsenal đại thắng Leeds United 5-0. Ở vòng đầu tiên, "Pháo thủ" đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford.
Arsenal thắng đậm Leeds, dẫn đầu Ngoại hạng Anh
Như vậy sau 2 vòng đấu, Arsenal có cùng 6 điểm như Tottenham nhưng thậm chí còn đạt hiệu số tốt hơn (+6 so với +5). Do đó, đoàn quân dưới quyền HLV Arteta tạm thời đứng ở vị trí số 1.
Hiện tại, chỉ còn 2 đội có khả năng vượt qua Arsenal để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 2, đó là Liverpool (3 điểm, hiệu số +2) và Nottingham Forest (3 điểm, hiệu số +2). Cả hai đội bóng này đều thắng ở vòng 1 và chưa thi đấu ở vòng 2.
Đối thủ của họ ở vòng này lần lượt là Newcastle và Crystal Palace. Tuy nhiên, khả năng Liverpool và Nottingham Forest thắng với cách biệt 4 bàn không cao. Vậy nên, "Pháo thủ" sáng cửa dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 2.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại
Rodrygo không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân dưới thời HLV Xabi Alonso. Việc cầu thủ người Brazil rời Real Madrid đang được cân nhắc kỹ càng,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2025 00:48 AM (GMT+7)