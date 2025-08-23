Arsenal sắp có Eze đua vô địch Ngoại hạng Anh, sức mạnh hàng công ra sao?

Arsenal đang sắp có được Eberechi Eze, một vụ hớt tay trên thành công trước mũi hàng xóm Tottenham. Ngôi sao chủ lực của Crystal Palace đã chờ được về Tottenham trong những tuần qua, nhưng sự xuất hiện của Arsenal khiến anh đổi ý vì Eze là fan Arsenal và từng tập ở đội trẻ của CLB thuở bé.

Eberechi Eze sẽ khiến Arsenal càng mạnh hơn trên mặt trận tấn công

Eze gia nhập sẽ hoàn tất một mùa hè tuyển quân đáng nhớ cho Arsenal. Họ sắp đón một nhà vô địch FA Cup, trong khi đã chiêu mộ Victor Gyokeres, và Martin Zubimendi có công lớn cho danh hiệu EURO 2024 của ĐT Tây Ban Nha.

Arsenal chẳng khác gì đang mua “vía” của các nhà vô địch để mong sớm dứt cơn hạn cúp. Mikel Arteta đã đăng quang FA Cup cách đây 5 năm nhưng là với đội hình mà những người tiền nhiệm để lại, ông 3 mùa qua đưa Arsenal liên tục về nhì Premier League nhưng vẫn chưa bứt hẳn lên đỉnh để đón cúp về.

“Điền vào chỗ trống” 2 vấn đề cuối

Eze sẽ là sự bổ sung rất quan trọng cho Arsenal bởi họ đang thiếu 2 điều trên mặt trận tấn công:

- Điều 1 là ngòi nổ sáng tạo: Arsenal có Martin Odegaard và Bukayo Saka nhưng cả hai đều thuận chân trái và hoạt động chếch bên phải, nên cánh trái rất thiếu sức sáng tạo, mà đây là khu vực Eze hoạt động.

Sút xa và các quả đá phạt là vũ khí đáng gờm Eze mang tới cho Arsenal

Eze dù hay đá giống một “số 10” nhưng anh thường xuyên dạt trái và lấy bóng từ đây. Không ít cầu thủ đá “số 10” ở Premier League có xu hướng tương tự, Cole Palmer của Chelsea hay dạt phải trước khi bó vào, bởi họ sẽ dễ bị phong tỏa nếu cố định ở khu vực trung lộ luôn đông người.

- Điều 2, Arsenal rất cần sự “quấy phá” của Gyokeres và cả Mikel Merino trong vòng cấm đối phương, nhưng họ còn thiếu lựa chọn ở các quả sút xa. Odegaard gần đây không còn ghi bàn mấy từ các cú đá ngoài vòng cấm, nhưng đây là sở trường của Eze.

Đa số các đối thủ gặp Arsenal sẽ đá lùi sâu để kèm chặt Gyokeres và Merino nhằm không cho họ xử lý dễ các pha tạt bổng. Để trừng phạt lối chơi này thì phải có cả những tiền vệ biết sút xa chờ sẵn ở tuyến hai, và đó sẽ là điều Arteta trông chờ ở Eze.

Đội hình nào tối ưu?

Trong đội hình Arsenal lúc này, ngoài hàng thủ 4 người và David Raya bắt chính thì các tuyến còn lại đều có thể thay đổi tùy theo thế trận. Nhưng đội hình nào sẽ được Arsenal sử dụng thường xuyên nhất?

Arsenal đã có Merino để tạt cánh đánh đầu, giờ họ có thêm Gyokeres

Martin Zubimendi đã nhanh chóng thể hiện chuyên môn của mình trong thời gian ngắn, khả năng thu hồi rồi chuyền xuyên tuyến của anh là then chốt nên Zubimendi sẽ có chỗ. Eze, Saka và Odegaard cũng như Gyokeres là 4 cầu thủ khác cũng khó bị lấy vị trí.

Như vậy có nghĩa chỉ còn 1 suất thi đấu, vậy HLV Arteta sẽ chọn ai? Cuộc cạnh tranh giờ xoay quanh 2 nhân tố mùa qua đã đá chính thường xuyên, Declan Rice và Mikel Merino. Rice là tiền vệ kéo bóng chủ lực của Arsenal và giúp kiểm soát trung tuyến, trong khi Merino hay tạo ra điểm nhấn khi hoạt động ở quanh vòng 16m50 đối phương.

Với sự bổ sung Eze, nhiều khả năng Arsenal sẽ đá 4-2-3-1 với Gyokeres, Eze, Odegaard và Saka ở 4 vị trí tấn công, còn Zubimendi và Rice nắm 2 suất tiền vệ. Merino e rằng sẽ ngồi dự bị nhiều hơn, nhưng chắc chắn Arteta sẽ tung anh vào khi Arsenal cần bàn thắng và gặp phải những đối thủ phòng ngự đông đảo.

Đội hình Arsenal nếu có Eze