Bại tướng của thầy Park trở lại ghế nóng giải cứu ĐT Malaysia ở AFF Cup

Sự trở lại của người quen Tan Cheng Hoe

Đầu giờ chiều ngày 25/6, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức ra thông báo về việc bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe làm quyền HLV trưởng ĐTQG Malaysia. Trước mắt, ông Tan Cheng Hoe nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) vào cuối tháng sau.

HLV Tan Cheng Hoe ở trận chung kết AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Quyết định bổ nhiệm này được FAM đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng về kinh nghiệm và sự am hiểu tường tận nền bóng đá nước nhà của HLV Tan Cheng Hoe. Với FAM, chiến lược gia 58 tuổi là người mà "Những chú hổ Mã lai" đang rất cần, để tạo một cú hích để cải thiện thành tích sau vụ lùm xùm nhập tịch "lậu" cầu thủ chấn động.

Tan Cheng Hoe vốn là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ Đông Nam Á. Ông từng có quãng thời gian dài gắn bó với các cấp độ đội tuyển Malaysia, từ trợ lý đội U20, U23 cho đến vai trò trợ lý đội tuyển quốc gia giai đoạn 2009-2013 và 2017. Trước khi trở lại làm Giám đốc Kỹ thuật vào tháng 4/2025, ông từng ngồi ghế nóng đội tuyển quốc gia từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2021.

Ký ức buồn tại AFF Cup 2018 trước thầy Park

Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhắc đến Tan Cheng Hoe là nhắc đến một trong những đối thủ đáng gờm nhất dưới triều đại của HLV Park Hang Seo. Đỉnh điểm chính là trận chung kết AFF Cup 2018. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của ông Tan Cheng Hoe, Malaysia đã thi đấu đầy nỗ lực và kiên cường.

Tuy nhiên, trong hai lượt trận chung kết đầy kịch tính, Malaysia của Tan Cheng Hoe đã phải ngậm ngùi nhìn ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo nâng cao chiếc cúp vô địch sau chiến thắng chung cuộc 3-2. Thất bại năm đó chính là một trong những nốt trầm đáng quên nhất trong sự nghiệp huấn luyện viên trưởng của ông Tan tại đấu trường khu vực.

Kỳ vọng vào "động lực mới"

Dù từng là "bại tướng" dưới tay thầy Park, không thể phủ nhận Tan Cheng Hoe vẫn là một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm và thành công nhất tại Malaysia. Với vai trò trợ lý HLV, ông Tan từng cùng HLV Rajagobal giành huy chương vàng SEA Games 2009 và vô địch AFF Cup 2010. Ở cấp CLB, ông cũng tạo dấu ấn đậm nét với Kedah (vô địch Cúp Malaysia, Cúp C1) trước khi dẫn dắt Selangor và thử sức tại Thái Lan với Police Tero FC.

Với việc bổ nhiệm này, FAM kỳ vọng sự am hiểu sâu sắc cùng bề dày kinh nghiệm của Tan Cheng Hoe sẽ giúp "Những chú hổ Mã lai" thoát khỏi vũng lầy phong độ, tạo ra luồng sinh khí mới cho mục tiêu sắp tới ở đấu trường khu vực lẫn châu lục.