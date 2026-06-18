Sếp lớn cùng dàn HLV "tháo chạy" hàng loạt, Malaysia như rắn mất đầu trước AFF Cup

Cuộc thanh trừng hay đợt "tháo chạy" đồng loạt?

Sáng nay (18/6/2026), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã khiến người hâm mộ bóng đá nước này ngỡ ngàng khi phát đi thông cáo báo chí chính thức về một cuộc cải tổ triệt để chưa từng có. Theo đó, hàng loạt nhân sự cấp cao ở các đội tuyển quốc gia đã đồng loạt rời ghế theo "thỏa thuận chung".

FAM thông báo chia tay HLV Cklamovski.

Cụ thể, danh sách những người rời đi bao gồm ông Robert Douglas Friend (Rob Friend) - Giám đốc Điều hành (CEO) Đội tuyển Quốc gia (hiệu lực từ 1/6/2026), ông Peter Cklamovski - HLV trưởng ĐT Malaysia cùng 2 trợ lý kỹ thuật cấp cao Matthew Smith và Seiya Imazaki (hiệu lực từ 16/6/2026) và ông Nafuzi Zain - HLV U23 Malaysia cùng HLV thủ môn Mohd Yazid Mohd Yassin (hiệu lực từ 15/6/2026).

"FAM tôn trọng quyết định này và bày tỏ sự đánh giá cao nhất cũng như lòng biết ơn đối với tất cả những đóng góp, sự tận tâm của họ trong suốt thời gian phục vụ cho các đội tuyển quốc gia", thông báo chính thức trên trang chủ của FAM ghi. Ngay sau khi thông tin được công bố, cựu thuyền trưởng ĐTQG Malaysia – ông Peter Cklamovski đã lên tiếng xác nhận về quyết định ra đi của mình. Chiến lược gia này ẩn ý về việc tìm kiếm một bến đỗ mới của mình.

"Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và thấu hiểu quyết định của tôi rằng đã đến lúc tôi cần một thử thách mới... Bóng đá Malaysia có tiềm năng vô cùng lớn. Tôi hy vọng bóng đá nơi đây sẽ tiếp tục phát triển, với những quyết định luôn được định hướng bởi lợi ích tốt nhất cho bóng đá, các cầu thủ và tương lai của quốc gia", HLV Cklamovski nói.

Trong khi đó, HLV trưởng đội U23 Malaysia Nafuzi Zain cũng bùi ngùi chia sẻ: "Thật không dễ dàng khi phải nói lời tạm biệt với một đội bóng thân thuộc như vậy. Tôi tin tưởng rằng đội bóng này sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái thành công với tài năng của các cầu thủ trẻ hiện tại".

HLV Nafuzi Zain cũng thôi làm HLV trưởng U23 Malaysia.

ĐT Malaysia sẽ ra sao khi không có tướng ở ASEAN Cup?

Việc cả bộ sậu từ CEO đến ban huấn luyện ở cả cấp độ ĐTQG lẫn U23 đồng loạt "bay ghế" đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng thượng tầng nghiêm trọng. Đáng nói, điều này diễn ra ngay trước thềm ASEAN Cup 2026 (AFF Cup trước kia, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026). Đây là giải đấu vô cùng đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức vào mùa hè thay vì cuối năm như truyền thống. Theo kết quả bốc thăm, Malaysia nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào.

Nhìn vào cục diện này, bảng B được đánh giá là thử thách lớn cho Malaysia khi họ phải đụng độ Thái Lan cùng một Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch. Ban đầu, chiến lược của Malaysia là giao cho HLV U23 Nafuzi Zain dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ tiềm năng đi thử lửa. Nhưng giờ đây, khi cả Cklamovski lẫn Nafuzi Zain đồng loạt từ chức, chiếc "ghế nóng" của bóng đá nước này hoàn toàn bỏ trống.

FAM cho biết họ đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để bổ nhiệm nhân sự mới nhằm đảm bảo sự vận hành trơn tru của đội tuyển. Dẫu vậy, giải đấu chỉ còn hơn một tháng nữa là khởi tranh. Việc tìm kiếm một HLV đủ tầm và giúp các cầu thủ thích nghi với triết lý mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới chắc chắn là một "nhiệm vụ bất khả thi" đối với các sếp lớn của bóng đá Malaysia.