ASEAN Cup 2026 có áp dụng VAR hay không?

Chiều 22/7, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi (Thái Lan), chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trong buổi tập này, Ban huấn luyện tiếp tục dành thời lượng để hoàn thiện các nội dung chiến thuật, đồng thời rèn giũa những phương án triển khai tấn công và tổ chức phòng ngự nhằm nâng cao sự gắn kết giữa các tuyến.

Hai cầu thủ không tham gia tập luyện cùng toàn đội là thủ môn Đặng Văn Lâm do bị đau nhẹ và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc vì căng cơ bắp chân. Theo đánh giá của bộ phận y tế, cả hai chỉ gặp vấn đề không đáng ngại và dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong buổi tập chiều nay.

ĐT Việt Nam tập luyện, hướng tới ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Một trong những vấn đề mà NHM bóng đá Đông Nam Á nói chung và NHM bóng đá Việt Nam nói riêng quan tâm lúc này, đó là liệu VAR có được áp dụng tại ASEAN Cup 2026?

Còn nhớ, ở kỳ ASEAN Cup 2024, công nghệ Video Assistant Referee (VAR) mới chỉ mang tính chất thử nghiệm và vấp phải nhiều rào cản về hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển. Khi ấy, VAR chỉ được áp dụng từ vòng bán kết trở đi và theo kiểu tập trung, tức là các luồng tín hiệu được gửi về cùng 1 vị trí. Ở vị trí đó người ta sẽ quản lý, phân tích VAR, và trọng tài VAR cũng ngồi ở đó luôn, chứ không phải ngồi ở sân...

Bước sang giải đấu năm nay, VAR đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, tức là sẽ áp dụng ngay từ vòng bảng. Tuy vậy, cũng như năm 2024, tại ASEAN Cup 2026, nhiều khả năng VAR một lần nữa sẽ được áp dụng kiểu tập trung.

Chia sẻ với nhà báo Minh Hải, phía VFF xác nhận, họ chưa nhận được lời đề nghị từ AFF về việc triển khai VAR tại sân ở Việt Nam.

Thực tế, việc AFF tiếp tục áp dụng VAR kiểu tập trung cho ASEAN Cup 2026 là điều phù hợp, khi nhiều nền bóng đá trong khu vực còn lạc hậu, chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật hiện đại...

Sự xuất hiện toàn diện của VAR tại ASEAN Cup không chỉ bảo vệ tính công bằng, triệt tiêu những tiếng còi méo mang tính "đặc sản" của trọng tài khu vực, mà còn buộc các cầu thủ Đông Nam Á phải từ bỏ thói quen tiểu xảo, thi đấu với tư duy chuyên nghiệp hơn để đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Đối với đội tuyển chơi thiên về kỹ thuật như Việt Nam, VAR là một lợi thế để bảo vệ đôi chân của các cầu thủ.