Arteta vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Guardiola: "Sư phụ" vẫn đầy mưu lạ, học trò quá máy móc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam - VIE
-
Bangladesh - BAN
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ - TUR
-
Romania - ROU
-
Italy vs Northern Ireland
Italy - ITA
-
Northern Ireland - NIR
-
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine - UKR
-
Thụy Điển - SWE
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch - DEN
-
Bắc Macedonia - MKD
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales - WAL
-
Bosnia-Herzegovina - BIH
-
Ba Lan vs Albania
Ba Lan - POL
-
Albania - ALB
-
Slovakia vs Kosovo
Slovakia - SVK
-
Kosovo - KOS
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc - CZE
-
Republic of Ireland - IRL
-
Brazil vs Pháp
Brazil - BRA
-
Pháp - FRA
-
Colombia vs Croatia
Colombia - COL
-
Croatia - CRO
-
Iran vs Nigeria
Iran - IRN
-
Nigeria - NGA
-
Chile vs Cabo Verde
Chile - CHI
-
Cabo Verde - CPV
-
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc - CHN
-
Curaçao - CUW
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia - IDN
-
St. Kitts and Nevis - SKN
-
Nga vs Nicaragua
Nga - RUS
-
Nicaragua - NCA
-
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia - KSA
-
Egypt - EGY
-
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan - NED
-
Na Uy - NOR
-
Anh vs Uruguay
Anh - ENG
-
Uruguay - URU
-
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ - SUI
-
Đức - GER
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha - ESP
-
Serbia - SRB
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc - KOR
-
Côte d'Ivoire - CIV
-
Scotland vs Nhật Bản
Scotland - SCO
-
Nhật Bản - JPN
-
Mỹ vs Bỉ
Mỹ - USA
-
Bỉ - BEL
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico - MEX
-
Bồ Đào Nha - POR
-
Colombia vs Pháp
Colombia - COL
-
Pháp - FRA
-
New Zealand vs Chile
New Zealand - NZL
-
Chile - CHI
-
Đức vs Ghana
Đức - GER
-
Ghana - GHA
-
Iran vs Costa Rica
Iran - IRN
-
Costa Rica - CRC
-
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon - CMR
-
Trung Quốc - CHN
-
Australia vs Curaçao
Australia - AUS
-
Curaçao - CUW
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy - NOR
-
Thụy Sĩ - SUI
-
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia - SRB
-
Saudi Arabia - KSA
-
Morocco vs Paraguay
Morocco - MAR
-
Paraguay - PAR
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland - SCO
-
Côte d'Ivoire - CIV
-
Algeria vs Uruguay
Algeria - ALG
-
Uruguay - URU
-
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan - NED
-
Ecuador - ECU
-
Anh vs Nhật Bản
Anh - ENG
-
Nhật Bản - JPN
-
Áo vs Hàn Quốc
Áo - AUT
-
Hàn Quốc - KOR
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ - USA
-
Bồ Đào Nha - POR
-
Brazil vs Croatia
Brazil - BRA
-
Croatia - CRO
-
Mexico vs Bỉ
Mexico - MEX
-
Bỉ - BEL
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng - VHP
-
Hà Nội - HAN
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND - PVF
-
Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC
-
Manchester City vs Liverpool
Manchester City - MCI
-
Liverpool - LIV
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội - CAN
-
SHB Đà Nẵng - SDN
-
Chelsea vs Port Vale
Chelsea - CHE
-
Port Vale - PVL
-
Southampton vs Arsenal
Southampton - SOU
-
Arsenal - ARS
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai - HGL
-
Ninh Bình - NIN
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An - SNA
-
Thể Công - Viettel - VTL
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T
-
Thép Xanh Nam Định - NDI
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa - THO
-
Công An TP Hồ Chí Minh - CAH
-
West Ham United vs Leeds United
West Ham United - WHU
-
Leeds United - LEE
-

Arteta vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Guardiola: "Sư phụ" vẫn đầy mưu lạ, học trò quá máy móc

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Arsenal League Cup

Arsenal đã mạnh lên dưới tay Arteta, nhưng chung kết League Cup cho thấy Guardiola vẫn là một nhà cầm quân đầy mưu trí.

Trước trận chung kết League Cup, việc Arsenal bỏ xa Man City ở đấu trường Premier League và vẫn đi tiếp ở Cúp C1 trong khi Man City bị loại, đã tạo ra một luồng dư luận cho rằng trận đấu tại Wembley sẽ là lúc Mikel Arteta chính thức lật đổ Pep Guardiola.

Guardiola vẫn trên tầm Arteta dù Man City không còn mạnh

Nhưng Man City đã thắng 2-0 nhờ cú đúp của Nico O’Reilly. Arteta vẫn chưa có danh hiệu mới nào cho Arsenal kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020, và trận đấu một lần nữa cho thấy Pep Guardiola phủ một cái bóng rất lớn lên người trợ lý cũ của mình.

Tuyệt chiêu tiền đạo cánh

Arsenal đã chơi tốt trong 15 phút đầu trận, có cả cơ hội ghi bàn rõ rệt. Nhưng sau đó Man City từng bước áp đặt sức ép, cho tới khi họ hoàn toàn làm chủ cuộc đấu bắt đầu từ hiệp 2. Arsenal lên bóng không nổi, trong khi những Cherki hay Bernardo Silva kéo bóng lên cho Man City rất ổn bất chấp sức mạnh thể chất của tuyến giữa Arsenal.

Phong cách của Arsenal thời Arteta đã luôn đề cao khả năng đấu tay đôi ở trung tuyến và Rice là một cầu thủ tiêu biểu cho kiểu chơi này. Việc không có Eze do chấn thương khiến Arteta quyết định xếp một cầu thủ cao to khác là Havertz đá tiền vệ, với ý tưởng không gì khác là dùng cơ bắp và thể hình để tranh bóng.

Cherki giúp Man City lên được bóng đều đặn dù gặp phải những cầu thủ Arsenal cao to theo kèm

Vấn đề là Man City có 1 cầu thủ kéo bóng thượng hạng với thể lực dẻo dai là Bernardo Silva, cùng một Cherki rất kỹ thuật và biết luồn lách trong không gian hẹp. Kết hợp với đó là sự góp mặt của Doku lẫn Semenyo, tức Man City có 4 cầu thủ có thể đá tiền đạo cánh xuất hiện trên sân cùng lúc, 1 trong số đó đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Rodri.

Sự bố trí này bảo đảm cho thế kiểm soát của đội nhà được duy trì thay vì chơi tiền vệ kiểu truyền thống và cố đấu trực diện với các tiền vệ Arsena. Những cầu thủ này của Man City giữ bóng tốt trong không gian hẹp nhưng cũng đủ sức tì đè để không bị thất thế nếu đối phương áp sát, và khi thoát pressing được, họ đẩy xuống hai biên để Doku và Semenyo tạo ra tình huống.

Điểm mạnh ít ai biết

Những Doku và Semenyo đã quần cho Ben White và Hincapie mệt nhoài, dù vậy 2 hậu vệ biên Arsenal vẫn giữ vị trí tương đối tốt. Họ có vẻ đã được chỉ đạo rằng chỉ cần không để đối phương qua người, và cứ để các quả tạt vào cho Saliba lẫn Gabriel phá ra. Man City do đó cần một phương án ghi bàn cho các quả tạt đó.

Phương án đó là Nico O’Reilly. Mặc dù đá hậu vệ trái, O’Reilly đã chơi cả vị trí tiền vệ trụ và Pep Guardiola nhận thấy khả năng không chiến rất tốt của cầu thủ 21 tuổi. Pep không bao giờ bỏ qua dù chỉ là một điểm mạnh/yếu nhỏ từ cầu thủ của mình, và trận chung kết là lúc ông cần đến thế mạnh của O’Reilly.

O'Reilly 2 lần rình sẵn ở cột xa và 2 lần đã mang về bàn thắng cho Man City

Dù vậy vẫn cần sự xếp đặt để O’Reilly có thể ở vào vị trí ghi bàn, và Pep cần Haaland hơn bao giờ hết. Trong suốt hiệp 1 Haaland đã bị 1-2 cầu thủ Arsenal đeo bám trong vòng cấm, do đó hiệp 2 anh bắt đầu có những pha di chuyển tách ra khỏi khu vực cột xa để dụ trung vệ bám theo mình. Và dấu hiệu của sự thay đổi đấu pháp đã xuất hiện khi một số tình huống có O’Reilly dâng lên vào gần vị trí của Haaland khi Man City mới lên bóng ở giữa sân.

Ở bàn thắng đầu tiên, trước khi O’Reilly cắt vào sát cầu môn Arsenal thì Haaland đã kéo Saliba ra ngoài. Sang bàn thứ 2, Haaland lần này dụ tận 3 cầu thủ Arsenal đi theo mình, trong khi O’Reilly đã tách ra khỏi Saka để băng vào đánh đầu. Không chỉ Haaland, Semenyo cũng bó vào gần cầu môn Arsenal một khi Matheus Nunes dâng cao để kéo thêm người kèm, dù các quả tạt không bao giờ hướng về phía anh.

Quá chậm & máy móc

Arsenal vẫn có 20 phút đầu đá trên cơ và tạo ra cơ hội ghi bàn. Mọi thứ sau đó chùng xuống và Man City đặt Arsenal trong thế chịu trận trong thời gian còn lại. Một tình huống cho thấy vấn đề của Arsenal đến ở đầu hiệp 2, họ chặn được một đợt tấn công của đối phương nhưng sau khi bóng được đưa lên cho Trossard để rời vòng cấm, Trossard chuyền sang cho Hincapie bên cánh trái và Man City đã có 2 cầu thủ lao tới áp sát Hincapie khiến anh này phải chuyền về.

Mùa này Arsenal đá chậm và họ hiếm khi ghi được bàn từ các pha phản công nhanh. Dường như Mikel Arteta sợ đội nhà mất bóng trong lúc chuyển trạng thái nên cầu toàn tới mức các học trò ông gần như không phối hợp 1 chạm với nhau ở giữa sân bao giờ. Chính lối đá chậm, lê thê này là lý do vì sao Arsenal dựa vào phạt góc rất nhiều.

Sau 20 phút chơi tốt hơn, Declan Rice và các cầu thủ Arsenal không kiểm soát được thế trận trong phần còn lại

Nhưng đá kiểu đó chẳng khác gì nhường sân cho Man City, bởi đội của Pep tổ chức pressing rất nhanh là một nhẽ, Arsenal còn tự làm khó mình vì họ ít khi chuyền lên nhanh. Nếu có thì là những đường chuyền đi lơ lửng, tốc độ không đủ nhanh nên các hậu vệ Man City luôn ở thế sẵn sàng để cắt bóng, giúp Man City duy trì thế kiểm soát liên tục.

Arteta đã thành công trong việc xây dựng một Arsenal chắc chắn và khó thua. Nhưng cách chơi tấn công thì chậm, máy móc và dễ đoán. Điều này vô tình ảnh hưởng đến các cầu thủ, bởi những Gyokeres và Rice đều rất khỏe và nhanh. Họ mùa này đều đã ghi bàn cho Arsenal từ các pha phản công, Rice ghi bàn vào lưới Burnley bằng một pha bóng anh tự phát động, băng xuống rồi đánh đầu từ quả tạt của chính Gyokeres.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Chiến thắng thuyết phục (Chung kết League Cup) (Hết giờ)

(Chung kết) Man City bảo toàn thắng lợi tại Wembley để lần thứ 9 đăng quang tại League Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

23/03/2026 03:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN