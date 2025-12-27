Arsenal và chặng "leo núi" Ngoại hạng Anh: Cơ hội khẳng định bản lĩnh đua vô địch

Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn khốc liệt

Khi HLV Mikel Arteta và các học trò “ngoi lên lấy hơi” sau giai đoạn lễ hội dày đặc, người ta sẽ có đủ cơ sở hơn để đưa ra kết luận theo một trong hai chiều hướng. Trong vòng 12 ngày, Arsenal lần lượt tiếp đón Brighton, Aston Villa và Liverpool trên sân nhà, xen giữa là chuyến làm khách tới sân của Bournemouth.

Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Ở những trận đấu tương ứng mùa trước, “Pháo thủ” chỉ giành được 3 điểm trong tổng số 12, thua Bournemouth và hòa cả 3 trận sân nhà. Nếu kịch bản đó lặp lại, rất có thể Man City sẽ ung dung ngự trị trên ngôi đầu khi bước vào nửa sau mùa giải, giai đoạn mà đoàn quân của HLV Pep Guardiola thường xuyên tăng tốc và bứt phá.

Ngược lại, nếu Arsenal có thể vượt qua chuỗi trận này với khoảng 9 điểm hoặc thậm chí tối đa, niềm tin vào vị thế ứng viên vô địch số một của họ sẽ càng được củng cố.

HLV Arteta hiểu rõ tầm quan trọng mang tính then chốt của lịch thi đấu giai đoạn lễ hội

Lịch thi đấu giai đoạn lễ hội vốn dày đặc thường mang lại lợi thế cho những đội có chiều sâu, và Arsenal là một trong số đó. Nếu Riccardo Calafiori cần nghỉ ngơi, Myles Lewis Skelly sẵn sàng thay thế. Eberechi Eze và Martin Odegaard đều là những lựa chọn đẳng cấp. Noni Madueke tạo ra sự cạnh tranh đúng nghĩa cho Bukayo Saka, điều mà Arsenal hằng mong muốn.

Cùng với việc Kai Havertz và Gabriel đang tiến gần ngày trở lại, đây chính là thời điểm trong năm để Arsenal phô diễn sức mạnh đội hình.

Chặng “leo núi” định đoạt mùa giải

Chuỗi thử thách bắt đầu bằng trận tiếp Brighton trên sân nhà ngày 27/12. Arsenal từng đánh bại “Chim mòng biển” tại League Cup mùa này, nhưng đây chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Chiến thắng 3-0 của Brighton ngay tại Emirates ở mùa 2022/23 từng giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch của Arsenal. Trước đó cùng mùa, Brighton cũng loại “Pháo thủ” khỏi League Cup.

Mùa trước, hai đội hòa 1-1 tại Emirates trong trận đấu gây tranh cãi khi Declan Rice phải nhận thẻ đỏ. Sau Brighton là Aston Villa vào ngày 31/12, thử thách được xem là khó khăn nhất trong giai đoạn lễ hội của Arsenal. Aston Villa hiện chỉ kém Arsenal 3 điểm và đang sở hữu chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Unai Emery dường như luôn đặc biệt hứng thú mỗi khi đối đầu đội bóng cũ, và Aston Villa từng giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng phút 90+5 của Emi Buendia hồi đầu tháng 12.

Bukayo Saka và Declan Rice tiếp tục đóng vai trò then chốt trong tham vọng của Arsenal

Ở mùa 2023/24, Arsenal có chuỗi nước rút ấn tượng với 16 chiến thắng trong 18 trận cuối Ngoại hạng Anh. Hai trận mà “Pháo thủ” đánh rơi điểm là trận hòa 0-0 với Man City và thất bại 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa, và họ đã mất chức vô địch vào tay nửa xanh thành Manchester với cách biệt chỉ 2 điểm. Thậm chí, trong một lần khác mùa trước, Arsenal từng dẫn Aston Villa 2-0 trên sân nhà nhưng vẫn bị cầm hòa, để lại không ít tiếc nuối.

“Pháo thủ” chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Aston Villa. Nếu cần một “manh mối” để chứng minh Arsenal đủ bản lĩnh đi đường dài mùa này, thì chiến thắng trước Aston Villa sẽ là lời khẳng định rất lớn.

Độ khó của chuyến làm khách tới sân của Bournemouth phụ thuộc nhiều vào những gì xảy ra trong tuần trước đó. Nếu Arsenal lần lượt vượt qua Brighton và Aston Villa, họ sẽ tràn đầy tự tin để đánh bại Bournemouth và “đòi nợ” thất bại ở lượt đi mùa trước, trận đấu mà William Saliba phải nhận thẻ đỏ sớm.

Lịch thi đấu của Arsenal ở Ngoại hạng Anh 4 vòng tới Đối thủ Thời gian Brighton (sân nhà) 27/12 Aston Villa (sân nhà) 31/12 Bournemouth (sân khách) 4/1 Liverpool (sân nhà) 9/1

Chuỗi trận lễ hội của Arsenal khép lại bằng màn tiếp đón Liverpool, đội bóng vừa suýt tự đánh rơi lợi thế trước Tottenham dù chơi hơn người và vẫn cho thấy sự thiếu ổn định. Dẫu vậy, Arsenal từng thua Liverpool tại Anfield hồi tháng 8, và một chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch vẫn sẽ mang ý nghĩa tuyên bố mạnh mẽ.

Trong cuộc đua vô địch, đôi khi người ta dễ đặt quá nhiều ý nghĩa vào từng pha chạm bóng, từng tình huống nhỏ. Có những thời điểm, chính Arsenal cũng rơi vào trạng thái đó, thi đấu với sự căng cứng thường chỉ thấy vào tháng 4, thay vì giai đoạn đầu mùa.

Tuy nhiên, giai đoạn lễ hội luôn mở ra cơ hội cho những bước tiến lớn, và cả những kết luận còn lớn hơn. Arsenal cần phải trình bày “hồ sơ ứng viên vô địch” của mình thật thuyết phục.

Chiều sâu đội hình đáng nể của Arsenal mùa này: