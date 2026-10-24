Nhận định Arsenal vs Everton, 21h00 ngày 24/10: Nối dài mạch thắng

Nhận định trước trận đấu

Một trận hòa không bàn thắng tại City Ground tưởng như đã là kết cục dành cho Arsenal cuối tuần trước. Đội bóng của Mikel Arteta đứng trước nguy cơ hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest năm thứ ba liên tiếp, cho đến khi những điều chỉnh của HLV người Tây Ban Nha một lần nữa tạo ra khác biệt.

Sau hiệp một chưa đáp ứng kỳ vọng, Eberechi Eze được rút ra nghỉ. Noni Madueke vào sân trong hiệp hai và ghi bàn quyết định ở phút 80, dù cú dứt điểm có chạm người đổi hướng. Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục bám sát Man City, với khoảng cách ba điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Man City có thể nới cách biệt lên 6 điểm trong vài giờ nếu đánh bại Aston Villa ở trận đấu sớm. Tuy nhiên, phong độ của Arsenal tại Emirates cho thấy khoảng cách ấy có thể nhanh chóng được thu hẹp.

Arsenal toàn thắng cả ba trận sân nhà ở Premier League mùa này. Tính rộng hơn, thầy trò HLV Arteta đã thắng sáu trận liên tiếp tại Emirates ở giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ để thủng lưới hai bàn.

Giữa những chỉ trích cho rằng lối chơi của Arsenal ngày càng “nhàm chán”, đội bóng vẫn ghi từ hai bàn trở lên ở năm trong bảy trận gần nhất. Họ cũng có trận hòa 2-2 đáng khen trước Bayern Munich tại Champions League hôm thứ Tư. Eze góp công đáng kể trong màn trình diễn ấy, sau khi chơi không tốt ở trận gặp Nottingham Forest.

Trong nỗ lực trở lại các giải đấu châu Âu sau chín năm vắng bóng, Everton có thành tích đáng chú ý giống Arsenal: mới thua một trận tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, thất bại duy nhất ấy đến trong hoàn cảnh đáng thất vọng cuối tuần trước.

Pedro Neto hai lần xuyên thủng hàng phòng ngự Everton, trong trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương đầu nghiêm trọng của Emiliano Martinez. Kết quả này chấm dứt chuỗi bất bại của Everton, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về khả năng giành vé dự cúp châu Âu của đội bóng.

Everton chỉ thắng một trong 6 trận Premier League gần nhất. Vấn đề của thầy trò HLV David Moyes không hẳn nằm ở việc thường xuyên thất bại, mà là chưa thể biến những trận hòa thành chiến thắng. Họ đã hòa bốn trận, ngang với Brentford, Leeds United và Manchester United - nhóm có số trận hòa nhiều nhất giải.

Everton đứng thứ tám, sau Brentford và Leeds United về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ kém nhóm bốn đội dẫn đầu ba điểm. Đội bóng của HLV Moyes hòa cả ba trận sân khách từ đầu mùa và là một trong bốn đội chưa thua trên sân khách tại Premier League mùa giải 2026-2027.

Dù vậy, Everton từng thất bại 0-2 trước Arsenal tại Emirates hồi tháng 3. Trận đấu đó cũng chứng kiến Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League. Everton chưa thắng Arsenal trong bảy lần đối đầu gần nhất, kể từ chiến thắng 1-0 trước đối thủ này tại Goodison Park vào tháng 2/2023.

Thông tin lực lượng

Trận hòa của Arsenal tại Allianz Arena phải trả giá đắt. Bukayo Saka gặp vấn đề ở cơ đùi khi chuyền bóng ở phút thứ 10 và phải rời sân. Người vào thay anh là Eze, cầu thủ mở tỷ số ở trận đấu hồi giữa tuần.

Saka được dự đoán phải nghỉ thi đấu từ sáu đến tám tuần. Vì vậy, Eze nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát vào tối nay, còn Madueke chuyển sang cánh phải.

HLV Arteta cũng có thể cân nhắc một số thay đổi không bắt buộc, đưa Myles Lewis-Skelly và Viktor Gyokeres vào đội hình thay Bruno Guimaraes và Kai Havertz, sau khi hai cầu thủ này chơi không tốt tại Munich.

Piero Hincapie sẽ kịp bình phục chấn thương mắt cá để trở lại, nhưng William Saliba (lưng) và Christos Tzolis (gân kheo) vẫn phải nghỉ thi đấu.

Everton có lực lượng đầy đủ, tín hiệu tích cực với HLV Moyes trong bối cảnh các lựa chọn của ông vốn đã hạn chế. Cựu tiền vệ Arsenal Christian Norgaard đã bình phục chấn thương háng và ra mắt đội bóng trong trận gặp Chelsea.

Tuy nhiên, một cựu cầu thủ Arsenal khác là Ainsley Maitland-Niles đã có màn trình diễn đáng quên trước Chelsea, khi mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của Neto. Vì vậy, Jake O’Brien có thể được đưa trở lại vị trí hậu vệ phải trong chuyến làm khách tới Bắc London.

Người hâm mộ Everton lo ngại khi Jarrad Branthwaite không xuất hiện trong những hình ảnh buổi tập đầu tuần này. Tuy nhiên, HLV Moyes không tiết lộ nhiều về tình trạng của trung vệ này trong cuộc họp báo trước trận.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Everton