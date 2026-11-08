Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal xây chắc ngôi đầu, bỏ xa Man City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Valencia vs Real Madrid 08/11/26 - Trực tiếp
Logo Valencia - VAL Valencia
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
2
Paris Saint-Germain vs Troyes 08/11/26 - Trực tiếp
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
1
Logo Troyes - TRO Troyes
0
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Elche vs Real Betis
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Crystal Palace vs Liverpool
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Ipswich Town vs Bournemouth
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Brentford
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Köln vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Le Mans vs Monaco
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Freiburg vs Union Berlin
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Hoffenheim vs Schalke 04
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lens vs Olympique Marseille
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal xây chắc ngôi đầu, bỏ xa Man City

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal Manchester City

Arsenal và Man City có cảm xúc trái ngược nhau hoàn toàn sau khi thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh.

   

Arsenal đã gặp không ít khó khăn khi tiếp đón Hull City trên sân nhà Emirates. Nhưng đoàn quân HLV Arteta vẫn biết cách để giành 3 điểm trọn vẹn. Odegaard là người ghi bàn duy nhất trong hiệp hai để giúp "Pháo thủ" giành chiến thắng với tỷ số 1-0. 

Arsenal duy trì mạch thăng hoa

Arsenal duy trì mạch thăng hoa

Trong ngày Arsenal giành thắng lợi, họ lại đón tin vui từ kình địch Man City. Đoàn quân HLV Maresca trải qua 90 phút thảm họa trên sân của Nottingham Forest. Nửa xanh thành Manchester liên tục bị dẫn trước, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3. 

Những kết quả này đã tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal xây chắc ngôi đầu khi có 27 điểm trong tay. Họ bỏ xa Man City với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn.

Man City có nguy cơ mất vị trí thứ 2. Lý do bởi đội xếp thứ 3 là Brighton chỉ kém Man City 2 điểm và chưa thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh. Nếu "Chim mòng biển" thắng Brentford (21h, 8/11), họ sẽ chiếm lấy vị trí thứ 2 của nửa xanh thành Manchester.

Nỗi buồn khôn nguôi của Man City

Nỗi buồn khôn nguôi của Man City

Phải nói rằng Man City đang chìm trong khủng hoảng trầm trọng. "The Citizens" đã thua 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Về phần Nottingham Forest, họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau trận thắng Man City. Đội bóng này vươn lên vị trí thứ 16 với 9 điểm trong tay, tạm đẩy MU xuống nhóm nguy hiểm. MU chưa thi đấu vòng 10 nên họ vẫn có cơ hội thoát khỏi vị trí thứ 18. 

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Kết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Arsenal - Hull City: Odegaard ghi bàn quyết định (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 10) Đội trưởng Martin Odegaard ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Hull City, qua đó gia tăng cách biệt với Man City trong cuộc đua vô...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nong-bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-arsenal-x...

-08/11/2026 01:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN