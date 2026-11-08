Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal xây chắc ngôi đầu, bỏ xa Man City

Arsenal đã gặp không ít khó khăn khi tiếp đón Hull City trên sân nhà Emirates. Nhưng đoàn quân HLV Arteta vẫn biết cách để giành 3 điểm trọn vẹn. Odegaard là người ghi bàn duy nhất trong hiệp hai để giúp "Pháo thủ" giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Arsenal duy trì mạch thăng hoa

Trong ngày Arsenal giành thắng lợi, họ lại đón tin vui từ kình địch Man City. Đoàn quân HLV Maresca trải qua 90 phút thảm họa trên sân của Nottingham Forest. Nửa xanh thành Manchester liên tục bị dẫn trước, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3.

Những kết quả này đã tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal xây chắc ngôi đầu khi có 27 điểm trong tay. Họ bỏ xa Man City với khoảng cách 6 điểm nhiều hơn.

Man City có nguy cơ mất vị trí thứ 2. Lý do bởi đội xếp thứ 3 là Brighton chỉ kém Man City 2 điểm và chưa thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh. Nếu "Chim mòng biển" thắng Brentford (21h, 8/11), họ sẽ chiếm lấy vị trí thứ 2 của nửa xanh thành Manchester.

Nỗi buồn khôn nguôi của Man City

Phải nói rằng Man City đang chìm trong khủng hoảng trầm trọng. "The Citizens" đã thua 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Về phần Nottingham Forest, họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau trận thắng Man City. Đội bóng này vươn lên vị trí thứ 16 với 9 điểm trong tay, tạm đẩy MU xuống nhóm nguy hiểm. MU chưa thi đấu vòng 10 nên họ vẫn có cơ hội thoát khỏi vị trí thứ 18.

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh