Xạ thủ Hàn Quốc lỡ giải thế giới vì liên đoàn quên bấm nút 'Lưu'

Ngày 3/11, khi các đối thủ bước vào trường bắn Lusail ở Doha, Qatar để tranh tài nội dung 10m súng trường hơi nữ giải vô địch thế giới 2026, Choi Ye-in không thể thi đấu dù đã cùng đội tuyển Hàn Quốc đến nơi tổ chức.

Nguyên nhân không phải chấn thương, vi phạm kỷ luật hay không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn. Liên đoàn Bắn súng Hàn Quốc (KSF) đã bỏ sót tên cô khi đăng ký tham dự giải.

Nữ xạ thủ 18 tuổi Choi Ye-in.

Theo tờ Yonhap, KSF nghi ngờ nhân viên phụ trách đã nhập thông tin của Choi vào hệ thống trực tuyến của Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF), nhưng đóng trang mà không bấm nút "Lưu". Vì thế, thông tin không được ghi nhận trong danh sách đăng ký chính thức.

Sai sót chỉ được phát hiện ngày 1/11, khi đoàn Hàn Quốc làm thủ tục nhận thẻ ra vào dành cho VĐV tại Qatar. Tên của Choi không xuất hiện trong danh sách.

KSF lập tức đề nghị ISSF bổ sung VĐV. Tuy nhiên, thời hạn đăng ký đã kết thúc và danh sách thi đấu được chốt, khiến yêu cầu bị từ chối.

Choi là học sinh năm cuối trường trung học Juyeop, được lựa chọn vào đội tuyển sau khi đứng thứ hai ở cuộc thi tuyển chọn quốc gia. Cô dự kiến tranh tài cùng nhà vô địch Olympic Paris 2024 Ban Hyo-jin và đồng đội Kwon Eun-ji.

Không được đăng ký hợp lệ, Choi phải đứng ngoài cuộc thi quan trọng nhất trong năm, dù đã có mặt tại Qatar. Nữ xạ thủ trẻ đã bật khóc khi biết mình không thể thi đấu. Sau đó, cô cố lấy lại bình tĩnh và nói: "Dù sao vẫn phải tập luyện", rồi tiếp tục cầm súng trở lại.

Hậu quả của việc bỏ sót đăng ký không chỉ ảnh hưởng đến Choi. Theo thể thức giải vô địch thế giới, thành tích đồng đội 10m súng trường hơi nữ được xác định bằng tổng điểm vòng loại cá nhân của ba VĐV cùng quốc gia. Vì Choi không được thi đấu, Hàn Quốc chỉ còn hai đại diện và không đủ điều kiện tranh huy chương đồng đội.

Trước sự cố này, đội hình của Hàn Quốc được đánh giá có khả năng cạnh tranh rất cao. Ban Hyo-jin từng giành HC vàng 10m súng trường hơi nữ tại Olympic Paris 2024 khi mới 16 tuổi. Ở Doha, cô tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, dẫn đầu vòng loại với 636,9 điểm. Kwon Eun-ji cũng vào chung kết sau khi đứng thứ sáu vòng loại, đạt 632,4 điểm.

Trong trận chung kết cá nhân diễn ra cùng ngày 3/11, Ban giành HC vàng với 253,1 điểm, hơn VĐV Trung Quốc Han Jiayu 0,9 điểm. Kwon đứng thứ tám với 124,4 điểm.

Như vậy, Hàn Quốc có nhà vô địch thế giới và hai VĐV góp mặt trong chung kết cá nhân, nhưng không thể tranh thành tích đồng đội vì thiếu người thứ ba. Đây còn là giải vô địch thế giới đầu tiên trong chu kỳ xét suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Nội dung 10m súng trường hơi nữ có ba suất dành cho các quốc gia được phân bổ tại Doha.

Theo thông báo chính thức của ISSF, ba quốc gia giành suất là Hàn Quốc, Trung Quốc và Pháp. Ban Hyo-jin mang về suất cho Hàn Quốc nhờ chức vô địch, trong khi Han Jiayu và Oceanne Muller lần lượt giúp Trung Quốc và Pháp đạt mục tiêu.

Ngày 7/11, KSF thông báo ISSF quyết định trao cho Choi một huy chương mang tên Fairness, có thể hiểu là huy chương ghi nhận tinh thần công bằng, cùng thư động viên của Chủ tịch Luciano Rossi. Đây là hình thức ghi nhận đặc biệt, không phải huy chương đạt được qua thi đấu và không được tính vào bảng thành tích giải vô địch thế giới.

Liên đoàn Bắn súng Qatar, đơn vị chủ nhà, cũng quyết định trao huy chương vàng danh dự cho cả ba xạ thủ Choi Ye-in, Ban Hyo-jin và Kwon Eun-ji, những người không thể tranh tài cùng nhau ở nội dung đồng đội. Ngoài ra, Choi sẽ nhận thư của Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Qatar, giấy chứng nhận tham dự và đồng xu kỷ niệm.

Quyết định trên nhằm động viên các VĐV chịu ảnh hưởng bởi sự cố ngoài chuyên môn, chứ không thay thế thành tích thi đấu chính thức.

KSF đồng thời quyết định chi tổng cộng 25 triệu won, tương đương mức thưởng của liên đoàn dành cho HC vàng thế giới, để bù đắp việc tuyển nữ mất cơ hội tranh huy chương đồng đội. Trong khoản tiền này, ba VĐV được phân bổ tổng cộng 20 triệu won, còn HLV nhận 5 triệu won. Liên đoàn không công bố mức chia cụ thể cho từng VĐV.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, KSF đã đình chỉ công việc đối với nhân viên phụ trách đăng ký để phục vụ quá trình xem xét trách nhiệm. Họ cũng cam kết tuyển thêm nhân sự giàu kinh nghiệm trong công tác đối ngoại và tổ chức thi đấu quốc tế, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình đăng ký nhằm tránh tái diễn sự cố.

Về phía ISSF, Tổng thư ký Alessandro Nicotra di San Giacomo đã gặp đại diện KSF tại Doha. Theo thông tin KSF công bố và báo chí Hàn Quốc dẫn lại, vị quan chức ISSF cho biết liên đoàn quốc tế cũng đang kiểm tra hệ thống đăng ký, bao gồm nhật ký hoạt động, để xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp phòng ngừa.