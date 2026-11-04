Arsenal nhận tin vui từ Saliba, Arteta đứng trước “cơn đau đầu dễ chịu”

William Saliba trở lại đúng vào thời điểm Arsenal đang đạt phong độ phòng ngự ấn tượng nhất mùa. Sau nhiều tháng ngồi ngoài vì chấn thương lưng dính phải từ World Cup mùa hè, trung vệ người Pháp đã tập luyện trọn vẹn cùng toàn đội và thi đấu 45 phút trong một trận giao hữu kín mà không gặp bất kỳ phản ứng tiêu cực nào.

Mikel Arteta xác nhận Saliba “ở trong trạng thái rất tốt” và có thể ra sân ngay trong trận gặp Slavia Prague tại Champions League (3h, 5/11).

Quy trình hồi phục mẫu mực

Arteta nhấn mạnh điểm then chốt trong ca chấn thương lần này là cảm giác của chính Saliba ở từng giai đoạn. Theo HLV người Tây Ban Nha, “tiến trình, mốc thời gian và cách chúng tôi xử lý chấn thương đều rất tích cực”, đúng với kế hoạch ban đầu – điều không phải lúc nào cũng xảy ra. Việc được chăm sóc thể lực kỹ lưỡng giúp Saliba không cần những bước đệm kéo dài: khi đã được bật đèn xanh, anh được xem là hoàn toàn sẵn sàng như mọi cầu thủ khác, thay vì chỉ vào sân ít phút để “lấy cảm giác”.

Arsenal không muốn phá vỡ khối phòng ngự đang hoàn hảo

Đội bóng của Arteta vừa thắng 1-0 ngay tại Anfield, lần đầu tiên trong 14 năm, đồng thời có chuỗi bốn trận giữ sạch lưới liên tiếp ở Premier League. Bộ đôi Gabriel – Ezri Konsa đang vận hành hàng thủ ở mức gần như hoàn hảo, về cả thống kê lẫn cảm giác chắc chắn trên sân. Vì vậy, dù Saliba là trụ cột mùa trước, việc lập tức xáo trộn cấu trúc đã mang lại hiệu quả cao là điều Arteta buộc phải cân nhắc thận trọng.

Trung vệ phải đá trọn 90 phút

Arteta cũng nói rõ đặc thù của vị trí trung vệ khiến việc “chia nhỏ” quãng chơi bóng trở nên khó khăn hơn. Khác với tiền đạo hay tiền vệ công có thể vào sân 20–30 phút, một trung vệ thường phải sẵn sàng chơi đủ 90 phút để giữ sự ổn định cho hệ thống. Chính vì thế, toàn bộ quá trình chuẩn bị cho Saliba thời gian qua đều hướng tới việc anh có thể chịu tải tối đa ngay khi trở lại, thay vì chỉ là phương án dự phòng trong vài chục phút cuối trận.

Lựa chọn xa hơn một trận đấu

Đối với Arteta, quyết định dùng Saliba hay tiếp tục tin Konsa – Gabriel không chỉ là câu chuyện riêng trận gặp Slavia Prague mà còn gắn với lịch thi đấu dày đặc phía trước. Khả năng duy trì cường độ và sự ổn định ở vị trí trung vệ đòi hỏi HLV phải tính toán ngay từ bây giờ cách phân bổ thời gian cho từng cầu thủ, sao cho vừa giữ được khối phòng ngự đang ổn định, vừa không để Saliba “lụt nhịp” sau thời gian dài vắng mặt.