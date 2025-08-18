Amorim nói MU đủ trình hạ mọi CLB Ngoại hạng Anh dù thua Arsenal, Arteta bênh vực Gyokeres

💪Amorim tự tin cao độ dù MU thua Arsenal

MU chơi tốt hơn Arsenal nhưng lại thua với tỷ số 0-1 ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Điều này rất tiếc nuối, nhất là khi bàn thua đến từ sai lầm của thủ môn Bayindir ở phút 13. Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ bị Saliba ngăn chặn, qua đó mất tầm kiểm soát bóng nên bị Calafiori chọc thủng lưới.

Sau trận, HLV Amorim đã lên tiếng bảo vệ Bayindir: "Tôi hài lòng với 3 thủ môn hiện tại. Bayindir đã chọn cách đẩy bóng nhưng lại bị đối phương cản trở. Cậu ấy cần dùng tay bắt bóng thay vì đẩy đối thủ.

Tôi hiểu chúng tôi muốn ghi bàn, nhưng khi bạn chạm vào thủ môn theo cách đó, tôi nghĩ thật khó khăn. Đặc biệt là khi nhận bàn thua như thế này, tôi nghĩ mọi thứ lại càng khó khăn. Đó là bàn thắng kỳ lạ".

HLV Amorim không có khởi đầu thuận lợi ở Ngoại hạng Anh 2025/26

Thủ môn Onana mới trở lại sau chấn thương nên đó là lý do khiến HLV Amorim chọn Bayindir cho trận đấu này: "Tôi không loại Onana. Chỉ là cậu ấy chưa sẵn sàng sau một tuần tập luyện còn hạn chế".

Ở trận này, MU cầm bóng 61%, tung ra tới 22 cú dứt điểm. Trong khi đó, Arsenal chỉ dứt điểm 10 lần, cầm bóng 39%. Chính sự áp đảo này của MU là lý do để HLV Amorim tự tin dù "Quỷ đỏ" thua trận:

"Chúng tôi chơi tốt hơn nhưng vẫn thua. Tôi tự hào về nỗ lực của đội. Trận đấu này chứng minh chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh".

🚀HLV Arteta nói điều tích cực về Gyokeres

Trong khi đó, HLV Arteta thừa nhận Arsenal không đạt phong độ tốt nhất: "Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng trong không khí cuồng nhiệt tại Old Trafford. MU đang có những thay đổi lớn và chiến thắng này rất quan trọng.

Chúng tôi đã thi đấu rất tích cực, đặc biệt khi đối mặt với sai lầm của đối thủ. Điều đó giúp chúng tôi tạo ra cơ hội và giành chiến thắng.

Thắng trên sân khách là kết quả lớn. Nhưng chúng tôi chưa đạt phong độ tốt nhất. Đội bóng đã cho thấy ý chí chiến thắng mạnh mẽ. Tại Old Trafford, bạn phải chấp nhận những khoảnh khắc khó khăn và chúng tôi đã tìm cách vượt qua. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn này".

HLV Arteta động viên Gyokeres sau khi rút anh ra ở phút 60

2 tân binh Gyokeres và Zubimendi đều được đá chính ở trận này. Trong đó, Gyokeres gây thất vọng khi không tung ra được cú dứt điểm nào. Nhưng HLV Arteta có nhận xét tích cực về các cầu thủ này:

"Họ đã tạo ra ảnh hưởng tích cực với thái độ tuyệt vời. Một số người vẫn chưa đạt thể lực tốt nhất cho việc chơi cả trận đấu, nhưng chúng tôi sẽ sớm đưa họ lên đẳng cấp cần thiết. Các tân binh đã có tác động lớn. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, họ sẽ sớm tiến bộ".