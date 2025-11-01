Arsenal mơ vô địch Ngoại hạng Anh: Cẩn trọng "bẫy thời gian", 5 cú sảy chân lịch sử

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Arsenal được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26. Nhưng nhìn vào quá khứ, "Pháo thủ" đã không ít lần sảy chân gây sốc, dù từng ở rất gần với danh hiệu.

   

⚽ Khởi đầu trong mơ, nhưng chưa đủ để ăn mừng

Arsenal đang khiến người hâm mộ sống lại bầu không khí hưng phấn của những năm đầu thập niên 2000. Sau 9 vòng đấu, thầy trò Mikel Arteta dẫn đầu Premier League với 22 điểm – thứ bóng đá hiệu quả và kỷ luật đến đáng ngạc nhiên.

Arsenal đang bay cao tại Ngoại hạng Anh 2025/26

Arsenal đang bay cao tại Ngoại hạng Anh 2025/26

"Pháo thủ" đang hơn đội xếp thứ hai là Bournemouth 4 điểm, Tottenham 5 điểm và bỏ xa hai ông lớn thành Manchester là Man City và MU cùng 6 điểm. Đặc biệt, đương kim vô địch Liverpool lúc này đang kém Arsenal tới 7 điểm.

Tất cả đều gợi ra một viễn cảnh ngọt ngào: “Đây có thể là năm của Arsenal”. Nhưng bóng đá – nhất là ở Premier League – không đơn giản như vậy. Lịch sử đang gửi đến người hâm mộ "Pháo thủ" một lời nhắc nhở lạnh lùng: khởi đầu tốt không đồng nghĩa với kết thúc viên mãn.

📉 Cái dớp từ quá khứ: Khi Arsenal luôn hụt hơi

Sẽ không ít người nhớ rằng, Arsenal từng có những khởi đầu thậm chí còn hoành tráng hơn thế này, và rồi sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa vinh quang.

- Mùa 2013/14, Arsenal cũng có 22 điểm sau 9 trận, nhưng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư.

- Mùa 2002/03, họ thậm chí nhỉnh hơn – 23 điểm sau 9 trận, song vẫn chỉ về nhì.

- Mùa 2004/05 và 2007/08, Arsenal có tới 25 điểm sau 9 trận, nhưng vẫn không thể nâng cúp.

- Ngay cả mùa 2022/23 gần nhất, họ từng dẫn đầu bảng suốt 248 ngày, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trước Man City, dù từng sở hữu 24 điểm sau 9 vòng đầu.

Những con số ấy không chỉ đơn thuần là thống kê – mà là minh chứng cho vấn đề kinh điển của Arsenal: thiếu bản lĩnh trong giai đoạn nước rút. Đội bóng có thể chơi thứ bóng đá giàu bản sắc, nhưng đôi khi thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết để giành danh hiệu.

Arsenal mơ vô địch Ngoại hạng Anh: Cẩn trọng "bẫy thời gian", 5 cú sảy chân lịch sử - 2

💪 Arsenal mới: thực dụng hơn, bản lĩnh hơn

Dù vậy, công bằng mà nói, đội bóng của Mikel Arteta hiện nay không còn là “chú ngựa non háu đá” như hai năm trước. "Pháo thủ" đang trưởng thành một cách đáng kể, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và kiểm soát thế trận.

Họ đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp, chỉ để đối thủ sút trúng khung thành đúng 2 lần trong 4 trận gần nhất - con số thống kê cho thấy sự vững vàng hiếm thấy. Bộ đôi trung vệ William Saliba – Gabriel Magalhaes đang tạo nên bức tường thép trước khung thành David Raya, trong khi Declan Rice trở thành “lá chắn” đáng tin cậy nơi tuyến giữa.

Arsenal của mùa này cũng thực dụng hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Họ không còn đắm chìm trong thứ ban bật “đẹp nhưng vô nghĩa”, mà biết cách giành những chiến thắng có phần xấu xí, thắng nhờ sự kiên nhẫn và những khoảnh khắc định đoạt. Đó là dấu hiệu của một đội bóng đang thực sự học cách vô địch.

Arsenal mơ vô địch Ngoại hạng Anh: Cẩn trọng "bẫy thời gian", 5 cú sảy chân lịch sử - 3

🎯 Sức mạnh từ những pha bóng cố định – vũ khí mới của "Pháo thủ"

Một trong những điểm tiến bộ rõ nhất của Arsenal mùa này chính là khả năng tận dụng các tình huống cố định. Dưới sự huấn luyện của chuyên gia tình huống cố định Nicolas Jover, "Pháo thủ" đang biến những quả phạt góc, đá phạt thành thứ vũ khí sắc bén.

Việc ghi bàn từ các tình huống cố định giúp Arsenal mở khóa thế bế tắc và duy trì thế trận chủ động. Với những cầu thủ có khả năng không chiến tốt như Gabriel, Rice hay "bom tấn" Gyokeres, Arsenal đang khai thác triệt để lợi thế này.

Cộng với việc đội hình được tăng cường chiều sâu trong kỳ chuyển nhượng hè (với Gyokeres, Eze, Zubimendi, Madueke, Mosquera và Norgaard), Arteta giờ đây có nhiều phương án xoay tua, giảm thiểu nguy cơ hụt hơi như các mùa trước.

Đội bóng của HLV Arteta ngày càng trở nên bản lĩnh

Đội bóng của HLV Arteta ngày càng trở nên bản lĩnh

🔥 Cơ hội vàng nhưng cũng là bài kiểm tra bản lĩnh

Thống kê cho thấy: khi Arsenal vô địch mùa 2003/04, họ có 23 điểm sau 9 trận, chỉ nhỉnh hơn hiện tại đúng 1 điểm. Điều đó khiến người hâm mộ đội bóng Bắc London này có quyền mơ mộng. Tuy nhiên, Premier League 2025/26 là một “rừng rậm” khốc liệt hơn nhiều, nơi mọi cú sảy chân đều phải trả giá đắt.

Để biến giấc mơ thành hiện thực, Arsenal cần một thứ hơn cả phong độ – đó là bản lĩnh và sự kiên định đến cùng. Đừng quên rằng Man City và Liverpool vẫn đang ở đó, chờ đợi từng cơ hội nhỏ nhất để vượt lên, chưa kể sự vươn lên đáng kể của MU và Tottenham.

Mikel Arteta đang nắm trong tay một tập thể đủ chất lượng để thách thức mọi giới hạn. Nhưng điều quan trọng là làm sao giữ được ngọn lửa chiến thắng suốt cả mùa, thay vì chỉ rực sáng trong vài tháng đầu.

Arsenal đã nhiều lần khiến người hâm mộ sống trong hi vọng rồi tan vỡ. Nhưng mùa này, những tín hiệu tích cực về lối chơi, sự cân bằng và chiều sâu đội hình đang cho thấy một phiên bản "Pháo thủ" đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Đó chính là nền tảng để Arsenal mơ kết thúc chuỗi 21 năm không vô địch Ngoại hạng Anh.

Theo Tiến Sơn

31/10/2025 23:39 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Arsenal
