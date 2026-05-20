Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm: Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm: Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City

Thủ tướng đương nhiệm của Anh, Keir Starmer gửi lời chúc mừng Arsenal sau khi đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Arsenal vừa giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 trong ngày mà họ không thi đấu. Thầy trò Mikel Arteta đã ra trận một ngày trước đó và giành chiến thắng trước Burnley. Trận thắng ấy trở thành điều kiện cần và điều kiện đủ là Man City không thắng Bournemouth vào rạng sáng nay (20/5) và điều đó đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, Arsenal mới đứng trên đỉnh nước Anh. 

Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng Arsenal

Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng Arsenal

Ngay lập tức, "Pháo thủ" nhận được lời chúc mừng tới từ Thủ tướng đương nhiệm của Anh, Keir Starmer. "22 năm chờ đợi thật là dài nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đi đến đích. Chúng ta là nhà vô địch, Arsenal". Trong khi đó, thành viên Quốc hội Anh, Jeremy Corbyn cũng bày tỏ sự phấn khích với dòng trạng thái ngắn. "Mãi mãi một tình yêu Bắc London".

HLV huyền thoại Arsene Wenger cũng nhanh chóng chung vui cùng Arsenal với lời nhắn nhủ. "Các bạn đã làm được. Nhà vô địch là người vẫn bước tiếp khi tất cả đã bỏ cuộc. Bây giờ là thời điểm của các bạn. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc.

Cựu thủ môn của Arsenal, David Seaman, người đã có hơn 400 lần ra sân cho Arsenal từ năm 1990 đến 2003, đã đăng tải: “Vô địch Ngoại hạng Anh!!! Khoảnh khắc tuyệt vời!!! Một mùa giải tuyệt vời!!!!!!!! HUYỀN THOẠI!!!!!!!!!!! Ba phút dài nhất (22 năm và) trong CUỘC ĐỜI TÔI…”

Một cựu cầu thủ khác của Arsenal là Robert Pires cũng không tiếc chúc mừng cho đội bóng cũ trên sóng đài Canal+. "Cảm ơn, cảm ơn Gunners. Mọi người đã tạo nên buổi tối tuyệt vời cùng tôi. Xin cảm ơn tất cả".

Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Man City: ARSENAL CHÍNH THỨC VÔ ĐỊCH (Ngoại hạng Anh) (HẾT GIỜ)
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Man City: ARSENAL CHÍNH THỨC VÔ ĐỊCH (Ngoại hạng Anh) (HẾT GIỜ)

(Vòng 37) Man City chỉ tìm được bàn gỡ hòa và như vậy là không đủ. Arsenal đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 04:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN