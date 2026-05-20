Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm: Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng

Arsenal vừa giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 trong ngày mà họ không thi đấu. Thầy trò Mikel Arteta đã ra trận một ngày trước đó và giành chiến thắng trước Burnley. Trận thắng ấy trở thành điều kiện cần và điều kiện đủ là Man City không thắng Bournemouth vào rạng sáng nay (20/5) và điều đó đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm, Arsenal mới đứng trên đỉnh nước Anh.

Thủ tướng Anh gửi lời chúc mừng Arsenal

Ngay lập tức, "Pháo thủ" nhận được lời chúc mừng tới từ Thủ tướng đương nhiệm của Anh, Keir Starmer. "22 năm chờ đợi thật là dài nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đi đến đích. Chúng ta là nhà vô địch, Arsenal". Trong khi đó, thành viên Quốc hội Anh, Jeremy Corbyn cũng bày tỏ sự phấn khích với dòng trạng thái ngắn. "Mãi mãi một tình yêu Bắc London".

HLV huyền thoại Arsene Wenger cũng nhanh chóng chung vui cùng Arsenal với lời nhắn nhủ. "Các bạn đã làm được. Nhà vô địch là người vẫn bước tiếp khi tất cả đã bỏ cuộc. Bây giờ là thời điểm của các bạn. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc.

Cựu thủ môn của Arsenal, David Seaman, người đã có hơn 400 lần ra sân cho Arsenal từ năm 1990 đến 2003, đã đăng tải: “Vô địch Ngoại hạng Anh!!! Khoảnh khắc tuyệt vời!!! Một mùa giải tuyệt vời!!!!!!!! HUYỀN THOẠI!!!!!!!!!!! Ba phút dài nhất (22 năm và) trong CUỘC ĐỜI TÔI…”

Một cựu cầu thủ khác của Arsenal là Robert Pires cũng không tiếc chúc mừng cho đội bóng cũ trên sóng đài Canal+. "Cảm ơn, cảm ơn Gunners. Mọi người đã tạo nên buổi tối tuyệt vời cùng tôi. Xin cảm ơn tất cả".