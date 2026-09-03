SAO đắt nhất lịch sử NHA Enzo Fernandez và tình trường phức tạp với mỹ nhân

Bên ngoài sân cỏ, chuyện tình của Fernandez với Valentina Cervantes cũng trải qua không ít biến động. Hai người yêu nhau từ khi còn rất trẻ và có hai con, Olivia và Benjamin. Tuy nhiên, mối quan hệ từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ trước khi xuất hiện thêm những tin đồn liên quan đến Wanda Nara và một tuyển thủ Argentina khác.

Enzo Fernandez bên bạn gái Valentina Cervantes

Mối tình từ thuở thiếu niên

Fernandez và Valentina gặp nhau vào năm 2018 tại Buenos Aires. Khi đó, Fernandez mới 16 tuổi. Một năm sau, cả hai bắt đầu sống chung.

Valentina kể rằng họ có nhiều bạn chung và thường xuyên gặp nhau trong những kỳ nghỉ. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai chính thức hẹn hò vào cuối năm 2018.

Con gái đầu lòng Olivia chào đời năm 2020. Khi ấy, Fernandez và Valentina vẫn còn rất trẻ và phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính.

Gia đình từng sống trong một căn hộ nhỏ ở Urquiza. Valentina làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng, trong khi Fernandez chưa có thu nhập ổn định. Họ thậm chí phải mua quần áo cũ cho con gái trên Facebook Marketplace và thường xuyên sử dụng xe buýt để di chuyển.

Bước ngoặt đến vào năm 2022 khi Fernandez rời River Plate để sang Benfica. Valentina và Olivia cùng anh chuyển tới Lisbon.

Nhưng chỉ vài tháng sau, Fernandez tiếp tục đổi CLB. Chelsea chiêu mộ tiền vệ người Argentina với mức phí 107 triệu bảng, khi đó là kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Valentina và Olivia một lần nữa theo Fernandez sang một đất nước mới.

Đến tháng 10/2023, gia đình đón thêm thành viên khi Benjamin chào đời.

Cuộc chia tay bất ngờ

Tháng 11/2024, Fernandez và Valentina bất ngờ chia tay.

Nhà báo Argentina Julieta Argenta cho biết Fernandez muốn sống một mình. Theo lời giải thích được đưa ra, tiền vệ này muốn trải nghiệm cuộc sống mà anh từng bỏ qua khi lựa chọn xây dựng gia đình từ rất sớm.

Valentina thừa nhận cô hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của Fernandez.

Cô cho biết mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Fernandez đột ngột nói rằng anh không muốn tiếp tục mối quan hệ. Valentina thừa nhận đã khóc sau khi nghe tin, nhưng cuối cùng chấp nhận quyết định của bạn trai.

Tái hợp và xuất hiện tin đồn

Chỉ khoảng ba tháng sau, Fernandez và Valentina được bắt gặp đi dạo ở London, nắm tay và hôn nhau. Những hình ảnh này làm dấy lên tin đồn cả hai đã tái hợp.

Một số nguồn tin tại Argentina cho rằng Fernandez quyết định nối lại tình cảm sau khi biết một tuyển thủ Argentina giấu tên có ý định tiếp cận Valentina.

Nhà báo Daniel Fava khi đó tuyên bố Fernandez đang cố gắng giành lại Valentina sau khi nghe tin một đồng đội từng vô địch World Cup cùng anh đang để mắt tới cô.

Tuy nhiên, danh tính cầu thủ được nhắc tới không được tiết lộ. Fava cũng cho rằng có hơn một cầu thủ đã liên hệ với Valentina qua mạng xã hội sau khi cô chia tay Fernandez.

Nữ MC xinh đẹp Wanda Nara (bên phải) từng bị nghi tán tỉnh Enzo

Tin đồn liên quan nữ MC xinh đẹp Wanda Nara

Chuyện tình của Fernandez tiếp tục trở nên phức tạp khi xuất hiện thông tin Wanda Nara đã nhắn tin cho anh.

Wanda là người dẫn chương trình Celebrity MasterChef tại Argentina. Tháng 10/2025, Valentina cũng tham gia chương trình này.

Theo truyền thông Argentina, mối quan hệ giữa Wanda và Valentina khá lạnh nhạt. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ tin đồn Wanda chủ động nhắn tin cho Fernandez.

Theo La Nacion, nội dung tin nhắn được cho là khá thân mật, trong đó Wanda nói rằng cô vừa nhìn thấy Fernandez trong khu phố và đề nghị anh liên lạc nếu muốn.

Fernandez được cho là không trả lời tin nhắn mà lập tức cho Valentina xem. Điều này được cho là khiến Wanda không hài lòng.

Tuy nhiên, Valentina sau đó phủ nhận việc biết về những tin nhắn giữa Fernandez và Wanda. Cô cho biết Fernandez chưa từng nói với mình về chuyện này.

Sau nhiều biến động, chuyện tình Fernandez - Valentina vẫn là một trong những câu chuyện đời tư đáng chú ý bên ngoài sân cỏ.