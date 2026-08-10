Rashford tái xuất MU: "Canh bạc" mạo hiểm có thể khiến Carrick phải trả giá

Niềm tin với người hâm mộ đã sụp đổ

Phong độ và thái độ của Rashford bắt đầu sa sút tại MU trong mùa giải 2023/24 dưới thời Erik Ten Hag, sau khi anh được trao bản hợp đồng mới, biến mình thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Rashford đã 3 lần vi phạm những quy định kỷ luật mà Ten Hag đặt ra. Nổi tiếng nhất là vụ anh báo ốm để không tham gia buổi tập sau chuyến đi Belfast kéo dài 2 đêm, trong đó có sử dụng rượu bia.

Ten Hag bị sa thải vào tháng 10/2024 sau khi MU tụt xuống vị trí thứ 14 tại Ngoại hạng Anh. Amorim nhanh chóng được đưa về từ Sporting Lisbon để thay thế. Ban đầu, Rashford phản ứng tích cực với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi ghi 3 bàn trong 2 trận đầu tiên dưới thời Amorim. Nhưng sau đó anh có màn trình diễn tệ hại trước Viktoria Plzen tại Europa League và bị thay ra trước phút 60.

Amorim tiếp tục loại Rashford khỏi danh sách đăng ký ở trận derby Manchester quan trọng với Man City, trận đấu mà MU giành chiến thắng 2-1. Sau trận, ông phát đi tín hiệu rõ ràng rằng mức độ nỗ lực của tiền đạo người Anh chưa đáp ứng yêu cầu.

Rashford từng không được lòng Ten Hag và Amorim

Nói ngắn gọn, Rashford không có ý chí "chiến đấu". Chỉ hai ngày sau, anh công khai tuyên bố muốn tìm kiếm một "thử thách mới" trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Henry Winter, qua đó gần như trực tiếp thúc đẩy vụ chuyển nhượng rời MU ngay trong tháng 1.

Đó là thời điểm Rashford tự tay vứt bỏ cầu nối với một bộ phận người hâm mộ MU, những người từng luôn đứng về phía anh kể từ khi cầu thủ này trưởng thành từ học viện và được đôn lên đội một vào năm 2016.

Rashford đã phản bội niềm tin của người hâm mộ vào thời điểm đội bóng cần anh nhất. Và sau 19 tháng gần như đứng ngoài cuộc, việc giành lại niềm tin ấy chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Barcelona chỉ là cơn mê tạm thời

Việc Barcelona chiêu mộ và sử dụng Rashford ở mùa giải trước là quyết định hợp lý sau khi đội bóng xứ Catalonia từ bỏ ý định theo đuổi những thương vụ đắt đỏ hơn dành cho Luis Diaz và Nico Williams.

Barcelona phải chi trả 75% mức lương được cho là 325.000 bảng/tuần của Rashford, nhưng đây vẫn là một canh bạc có tính toán trong bối cảnh HLV Hansi Flick muốn tăng sức mạnh cho hàng công.

Rashford cho thấy mình xứng đáng với khoản đầu tư đó khi có 28 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường, giúp Barca vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Rashford rốt cuộc chỉ là "lốp dự phòng" của Barcelona

Anh thậm chí ghi bàn thắng gần như định đoạt chức vô địch La Liga trong trận El Clasico với Real Madrid, khi thực hiện cú đá phạt không thể cản phá vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Thibaut Courtois hoàn toàn bất lực.

Chính HLV Flick cũng phải đề cao Rashford: "Tôi rất trân trọng quãng thời gian làm việc với cậu ấy. Rashford là cầu thủ tuyệt vời và cũng là một con người tuyệt vời. Đội bóng sẽ nhớ cậu ấy, tôi cũng sẽ nhớ cậu ấy, nhưng đó là cuộc sống".

Cần nói thêm rằng Rashford chỉ chắc suất đá chính khi Raphinha vắng mặt vì chấn thương, đồng thời không mang lại giá trị tương đương cho ngôi sao này khi thi đấu bên hành lang trái.

Thực tế, Raphinha ghi nhiều hơn Rashford 5 bàn dù thi đấu ít hơn tới 16 trận. Cầu thủ người Brazil cũng thực hiện trung bình 2,1 pha phòng ngự mỗi trận tại La Liga, con số lớn hơn nhiều so với con số 1,45 của Rashford.

Raphinha mang tới cho Barcelona khả năng sáng tạo và xuyên phá tốt hơn khi có bóng, đồng thời thể hiện cường độ thi đấu và tính kỷ luật cao hơn khi không có bóng. Nếu cựu cầu thủ Leeds duy trì thể trạng tốt trong cả mùa giải, Rashford có lẽ chỉ đóng vai trò cầu thủ dự bị trong đội hình Barcelona.

Rủi ro lớn hơn lợi ích

Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford trị giá 30 triệu euro. Trong thời gian đó, họ đã ký hợp đồng với Anthony Gordon và Karim Adeyemi với tổng giá trị 92 triệu euro. Rashford lớn hơn Gordon 3 tuổi và cũng phải xếp sau cầu thủ này trong ĐT Anh tại World Cup. Gordon là mẫu cầu thủ hoạt động năng nổ hơn, đồng thời vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Rashford chưa bao giờ chung mâm với Gordon

Phiên bản xuất sắc nhất của Rashford đã không còn xuất hiện kể từ sau mùa giải 2022/23. Mọi thứ tại MU hiện nay cũng chưa chắc thuận lợi để Rashford có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

MU đang thiếu nhân sự ở hành lang trái cũng như khu vực trung tâm hàng công. Tuy nhiên, rủi ro trong việc chào đón Rashford trở lại rõ ràng lớn hơn lợi ích. Nếu MU khởi đầu mùa giải tệ hại và Carrick chịu nhiều áp lực, lịch sử cho thấy Rashford nhiều khả năng sẽ lại cúi đầu thay vì đứng lên đối mặt với thử thách.

Rashford phải chứng minh bằng hành động và lời nói

Cách duy nhất để ngày trở lại này thành công là Rashford phải chứng minh rằng anh đã thay đổi. Cựu tuyển thủ Anh Michael Gray, người từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Sunderland và Blackburn, mới đây đưa ra giải pháp đơn giản nhưng đầy sức nặng:

"Nếu Rashford còn tương lai tại MU, cậu ấy phải đưa ra một tuyên bố thật mạnh mẽ về lý do muốn ở lại MU và những nguyên nhân khiến cậu ấy rời CLB ngay từ đầu. Tôi nghĩ đó là ưu tiên mà cậu ấy phải thực hiện.

Việc Rashford chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra và tái khẳng định cam kết với MU sẽ góp phần rất lớn vào việc hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ với người hâm mộ".

Ngày trở lại MU nhiều thử thách của Rashford

Gray cũng cho rằng Rashford sẽ phải làm quen với vai trò "cầu thủ dự bị" phía sau những cái tên như Cunha và Sesko. Điều đó đòi hỏi anh phải gạt bỏ cái tôi và cho thấy mình sẵn sàng nỗ lực vì lợi ích chung của tập thể.

Kinh nghiệm tại Barcelona có thể giúp Rashford thích nghi với điều đó. Có lẽ Carrick sẽ may mắn hơn Amorim và Ten Hag trong việc yêu cầu Rashford tôn trọng những quy định của đội bóng, nhờ thành tích đáng nể của ông trong thời gian còn là cầu thủ MU cũng như mối quan hệ tốt trước đây giữa hai người.

Ngoài hai mùa giải từng là đồng đội, HLV hiện tại của MU còn làm việc rất nhiều Rashford khi ông nằm trong ban huấn luyện của Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho. Vì thế, Carrick hiểu khá rõ cách khai thác những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo người Anh.

Nhưng Rashford không thể đơn giản bước trở lại đội hình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu anh không sẵn sàng chiến đấu để giành lại vị trí và niềm tin, MU sẽ tốt hơn nếu tiếp tục đặt niềm tin vào những cái tên khác.

Người hâm mộ MU sẽ phải kiên nhẫn với đội bóng trong khi chờ đợi một cuộc cách mạng thực sự. Nhưng cuộc cách mạng ấy sẽ không bao giờ có thể bắt đầu nếu quyền lực của cầu thủ một lần nữa được phép lấn át mọi thứ.