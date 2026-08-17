Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ hấp dẫn hơn trên FPT Play

Ngoại hạng Anh (NHA) đã ấn định thời điểm khởi tranh mùa giải 2026/27 vào ngày 22/8. Với định hướng “FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà”, đơn vị duy nhất giữ bản quyền tại Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến một mùa giải mới với nhiều cải tiến mới trong trải nghiệm xem và sống cùng bóng đá Anh.

Khó lường mùa giải mới

Theo thông báo từ Premier League, mùa giải năm nay quy tụ 20 câu lạc bộ tranh tài. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, giải đấu chào đón 3 gương mặt mới là Coventry City, Ipswich Town và Hull City, thay thế cho Wolverhampton Wanderers, Burnley và West Ham United đã xuống hạng sau mùa 2025/26.

Cuộc đua vô địch năm nay được giới chuyên môn đánh giá khó đoán hơn hẳn những mùa giải gần đây. Trong nhóm 6 đội lớn truyền thống, 5 CLB còn lại sẽ bước vào mùa mới với ghế huấn luyện viên trưởng thay đổi. Mikel Arteta là gương mặt duy nhất còn tại vị sau khi dẫn dắt thành công Arsenal lên ngôi vô địch sau 22 năm.

Bukayo Saka, Erling Haaland, Matheus Cunha và Johan Manzambi - những gương mặt nổi bật trong mùa giải mới (Ảnh: Premier League)

Song song, thị trường chuyển nhượng cũng chứng kiến những khoản đầu tư mạnh tay từ Chelsea và Tottenham, cho thấy tham vọng trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu. Những xáo trộn về nhân sự và lực lượng này khiến bức tranh mùa giải mới trở nên khó lường.

NHA 2026/27 gồm 38 vòng đấu, kéo dài đến hết 30/5/2027. Giải đấu dự kiến mở màn tại sân Emirates vào rạng sáng ngày 22/8 (giờ Việt Nam), nơi đương kim vô địch Arsenal tiếp đón “tân binh” Coventry City.

Bàn đạp mạnh mẽ từ giai đoạn “bản lề”

Nhìn lại mùa giải 2025/26, đây là giai đoạn chuyển giao bản quyền tại Việt Nam với, kéo theo những thay đổi lớn trong cách thưởng thức NHA của người hâm mộ tại Việt Nam. Khi giải đấu đứng trước nguy cơ gián đoạn, FPT Play đã trở thành đơn vị duy nhất trong nước giữ bản quyền phần còn lại của mùa giải 2025/26 và 5 mùa tiếp theo, đến hết mùa 2030/31.

Luồng phát sóng Data Zone chuyên phân tích số liệu được FPT Play triển khai từ mùa giải 2025/26. (Ảnh: FPT Play)

Sự thay đổi này không chỉ duy trì khả năng tiếp cận NHA mà còn tạo ra nhiều thay đổi tích cực. Kể từ tháng 1/2026, FPT Play đã áp dụng trình chiếu NHA trên cả hai phương thức IPTV và OTT với chất lượng hình ảnh lên đến 4K. Nhờ đó, người hâm mộ có thể thưởng thức thông qua nhiều thiết bị gồm Smart TV, Smartphone, FPT Play Box và PC/Tablet (trên các ứng dụng dành cho Windows và MacOS).

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai luồng phát sóng Data Zone chuyên phân tích số liệu; ra mắt tính năng live chat; tính năng gợi ý nội dung, lịch thi đấu, lựa chọn phong cách bình luận, chương trình phù hợp sở thích cá nhân… Các hoạt động trực tiếp như "Hội quán Ngoại hạng", diễu hành The Champion Ride mừng nhà vô địch… cũng được nhân rộng trên các tỉnh thành cả nước, góp phần định hình và phát triển cộng đồng fan chung cho toàn giải.

FPT Play cùng fan Arsenal ăn mừng cúp vô địch Ngoại Hạng Anh 2025/26 (Ảnh: FPT Play)

Nhiều trải nghiệm mới đáng chờ đợi

Với những thành công đáng ghi nhận, bước sang mùa giải 2026/27, FPT Play tiếp tục nâng cấp nhiều trải nghiệm mới trong cách xem và sống cùng bóng đá Anh. Trong đó, loạt tính năng mới sẽ hỗ trợ việc kết nối giữa Smartphone và Smart TV, đồng thời cải tiến đáng kể tính năng Live Chat đã có từ các năm trước thông qua việc quy hoạch hiển thị các luồng chat, tạo chủ đề, mời bạn bè tham gia và lọc bình luận theo chủ đề định sẵn…

Đáng chú ý, giao diện mới trên website và ứng dụng FPT Play dành cho thiết bị di động, được triển khai từ tháng 8/26 là đợt cải tiến giao diện mạnh mẽ của FPT Play. Trong đó, các danh mục nội dung được thiết kế lại theo hướng hiện đại, dễ theo dõi, thuận tiện thao tác.

Đặc biệt, chuyên mục Thể thao được nâng cấp thành một điểm đến thể thao hợp nhất (Sport Zone), nơi người dùng có thể dễ dàng truy cập và tra cứu bảng tỷ số livescore theo thời gian thực của từng trận đấu đang diễn ra, bảng xếp hạng sau mỗi trận đấu của nhiều giải đấu và lịch thi đấu cập nhật hàng tuần của các bộ môn đang được nhiều sự quan tâm như bóng đá, bóng rổ hay pickleball… Các nội dung này được AI chọn lọc và hiển thị ưu tiên trên một trang tập trung, dựa trên sở thích người dùng (bộ môn, giải đấu, câu lạc bộ…).

Người dùng dễ dàng tra cứu lịch thi đấu nhiều giải lớn trong giao diện mới của mục Thể thao trên FPT Play (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khâu sản xuất, đơn vị cũng lên kế hoạch thực hiện một số chương trình đồng hành mới như Xuân Show, The Banter League, Phân tích chiến thuật… bên cạnh các chương trình thành công từ mùa trước như Khai cuộc Ngoại hạng, Thứ 7 Ngoại hạng, Thứ Ngoại hạng, Super Sunday, Chưa tài đâu…

Song song với công tác chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh 2026/27, FPT Play cũng duy trì đồng thời nhiều lịch trình các giải đấu lớn khác như ASEAN Hyundai Cup 2026, ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27, VBA, UFC, Pickleball World Cup hay PPA Tour Asia... Tải ngay Ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv để thưởng thức trọn vẹn các giải đấu trên cùng nhiều nội dung giải trí đặc sắc khác.