Man City thắng đậm Liverpool: Pep vẫn chưa vui mừng, HLV Slot chỉ trích trọng tài

Pep Guardiola: "Lúc này chưa thể mừng vội"

Dù đã đánh bại Liverpool 3-0 và chỉ còn kém Arsenal 4 điểm, Pep Guardiola không thực sự quá vui mừng với tình hình của Man City trên BXH. Ông vui vì thắng trong trận thứ 1000 mình dẫn dắt, nhưng Pep nói mọi thứ có thể xoay chuyển nhanh chóng.

Pep Guardiola

"Lúc chúng tôi thua trước Aston Villa, tôi đã nói tập thể vẫn có bầu không khí tốt, nhưng đừng có hỏi vì sao tôi nghĩ vậy. Còn hôm nay tôi có thể lý giải vì sao, chúng tôi thắng và thậm chí Khusanov còn không được đá. Cậu ấy là cầu thủ rất chất lượng nhưng chúng tôi mùa này có rất nhiều cầu thủ như vậy", Pep bình luận.

"Mùa trước thì không, chúng tôi không có nhiều lựa chọn và những người ra sân đều thiếu sinh khí trong thi đấu. Ở góc độ nào đó, vô địch 4 mùa liên tiếp đã ảnh hưởng đến chúng tôi theo cách tiêu cực. Chúng tôi dù có cố thúc đẩy nhau tiến bộ thì cũng không được vì không còn đủ sức. Dù vậy chúng tôi vẫn về thứ 3, bởi nếu bình thường đá kiểu đấy là chúng tôi sẽ về thứ 10 như chơi".

Trước đây Pep đã từng nói rằng không có chức vô địch nào đoạt được trong tháng 11, và ông vẫn không nghĩ cuộc đua vô địch đã có gì tiến triển. "Kể từ Club World Cup tôi đã cảm thấy có sự khác biệt, và nhìn chung chúng tôi đã đá tốt hơn. Mỗi tháng chúng tôi lại tiến bộ thêm về những khía cạnh mới", ông nhận xét.

"Chúng tôi chưa thể vô địch vào tháng 10, tháng 11 hay tháng 12. Qua mỗi tháng đội bóng lại phải đá tốt hơn nữa, chứ nếu đứng đầu nhưng không tiến bộ hơn thì không thể vô địch. Lúc này chưa thể mừng vội, mỗi trận tôi đều phải nhìn xem có điều gì không ổn, kể cả hôm nay cũng vậy vì chúng tôi để Liverpool tạo quá nhiều cơ hội ở hiệp 2".

Arne Slot: Man City thắng xứng đáng, trọng tài sai về bàn thắng hụt của Van Dijk

HLV Arne Slot bước vào phòng họp báo sau trận và ông không có gì để bào chữa cho thất bại này. "Đây là một tuần lễ mà chúng tôi bắt đầu tốt nhưng rất tiếc kết thúc nó trong thất bại. Gặp Man City trên sân của họ luôn là một trận đấu khó, kể cả với chúng tôi", Slot nói.

Arne Slot cho rằng trọng tài đã sai khi không tính bàn thắng của Van Dijk cuối hiệp 1

"Mùa trước chúng tôi thắng ở đây do ghi bàn từ bóng chết và sau đó phòng thủ chặt chẽ. Nhưng hôm nay họ nhìn chung chơi tốt hơn. Chúng tôi rõ ràng phải cải thiện, nhưng không cần đến kết quả trận nào để nhận thức điều đó".

"Nếu có điều gì tích cực, tôi hài lòng về màn trình diễn ở hiệp 2. Đội bóng tất nhiên gặp khó khăn, và khi bị dẫn 3 bàn thì ít đội có thể đứng dậy được, nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc và vẫn tạo ra một số cơ hội tốt. Tôi thấy một tập thể đã nỗ lực thi đấu và có cơ hội, nhưng hôm nay như thế là chưa đủ".

Khi được hỏi về quả penalty ở đầu trận, Slot đáp: "Tôi chỉ có thể thấy là đã có va chạm, tôi không phủ nhận là va chạm đã xảy ra, nhưng Doku có lẽ đã đặt chân vào đúng chỗ mà anh ta muốn để tạo ra va chạm. Dù vậy VAR đã giúp trọng tài đưa ra quyết định và chúng tôi không có nhiều điều để nói về pha bóng này".

Nhưng với bàn thắng không được công nhận của Virgil Van Dijk phút 38 thì Slot không hài lòng với trọng tài. HLV người Hà Lan nhận xét: "Tôi thấy khá rõ là trọng tài đã sai, Andy (Robertson) không hề can thiệp gì tới hành động của thủ môn. Ngay sau trận có ai đó đã cho tôi xem bàn thắng của Man City vào lưới Wolves mùa trước, John Stones ghi bàn và trọng tài vẫn công nhận dù cũng y như tình huống này".

"Quyết định đúng trong tình huống này đáng lẽ sẽ giúp chúng tôi hơn sau hiệp 1 chơi không tốt. Chẳng thể dự đoán được hiệp 2 sẽ diễn ra thế nào nếu chúng tôi gỡ hòa hoặc chỉ bị dẫn 1-2 ở giờ giải lao".

Ruben Dias: "Chúng tôi rất vui cho HLV"

Trung vệ Ruben Dias, người có màn trình diễn rất ấn tượng trước hàng công Liverpool, cho biết anh và các đồng đội dành tặng chiến thắng này cho thầy mình trong ngày chạm mốc 1000 trận dẫn dắt. "Chúng tôi rất vui cho HLV trưởng, chúng tôi đến với bóng đá vì những trận đấu như thế này, không có trận nào có tầm vóc lớn hơn", anh nói.

Pep Guardiola và Jeremy Doku

Dias cũng nói rằng đây không phải một "Man City mới" mà báo chí gần đây đánh giá. "Không, sự thay đổi của chúng tôi đã diễn ra được một thời gian rồi. Từ mùa giải trước chúng tôi đã nói về chuyện tái thiết. Tất nhiên ở đây đã có những gương mặt mới, nhưng chất lượng đội hình vẫn thế", Dias bình luận.

"Chúng tôi luôn nhắc nhau rằng phải thúc đẩy bản thân nhiều hơn. Tôi vẫn chưa quên khi tôi chưa đến CLB này, đã có rất nhiều tiểu tiết được phô bày và tôi hiểu rằng những điều đó giúp chúng tôi rất nhiều trong hành trình đi tìm chiến thắng. Mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi còn phải tiếp tục nhìn vào những gì cần làm để đá tốt hơn".

Jeremy Doku, người đoạt giải cầu thủ hay nhất trận, sau đó góp mặt trong cuộc phỏng vấn và được hỏi anh đã từng đá trận nào tốt hơn trận nào. "Tôi chẳng biết, nhưng tôi nghĩ các trận đấu lớn bao giờ cũng tuyệt vì đó là cơ hội để tôi thể hiện tốt nhất có thể", anh đáp.

"Tôi nghĩ những gì một cá nhân có thể đạt được trong mỗi trận đấu có sự giúp sức không nhỏ từ các đồng đội. Tôi có những đồng đội tuyệt vời luôn thúc đẩy tôi hàng ngày. Ruben là một cầu thủ tuyệt vời và luôn thúc đẩy tôi vì anh ấy tin vào tôi".