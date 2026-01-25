Arne Slot lạc lối ở Liverpool: Học trò bị nghi kháng lệnh, khó trụ quá 2 vòng nữa

Truyền thống trọng thầy

Liverpool đã thua, nhưng đây là kết quả mà không ít fan như đã chờ đợi nó sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Trận thua 2-3 trước Bournemouth làm đứt mạch bất bại của “The Reds”, nhưng thực tế trước đó họ đã hòa liên tiếp ở Premier League và qua mỗi trận hòa, ghế của HLV Arne Slot lại thêm lung lay.

Cầu thủ phong độ cao thì vẫn có, nhưng Liverpool không thắng nổi vòng nào ở Premier League kể từ đầu năm

Từ cuối năm 2025 đã xuất hiện những tin đồn về khả năng Arne Slot bị sa thải và Xabi Alonso lên thay. Dù khi đó Slot đã phần nào ổn định lại phong độ của Liverpool, nhiều người có thể thấy rõ rằng lối chơi của đội bóng đã xuống cấp. Nhiều người nói quá nhiều tân binh khiến lối chơi của đội bị ảnh hưởng, nhưng chính các cầu thủ cũ lại sa sút: Salah, Gakpo, Van Dijk, Konate.

Việc Salah lên tiếng chỉ trích Slot vô tình khiến ghế của ông thầy người Hà Lan trở nên vững vàng. Salah đá quá dở và ngoại trừ những thành phần đến từ Ai Cập, đa số fan Liverpool có thể thấy sự ích kỷ, thậm chí vô ơn từ phía Salah khi Slot đã tin anh ngay cả trong giai đoạn phong độ tụt dốc.

Hơn nữa, trò tìm cách lật ghế thầy là một điều bị nhìn nhận rất tiêu cực ở Anfield, nhiều thế hệ CĐV vẫn tin vào truyền thống của đội là quyền lực của HLV trưởng phải được tuyệt đối tôn trọng. Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan đã tạo dựng nên một truyền thống mà nhờ đó, quyền lực của Rafa Benitez hay Jurgen Klopp chưa bao giờ bị đe dọa chỉ bởi một vài cầu thủ bất mãn.

Cố chấp

Quyền lực của Slot được tôn trọng, nhưng do đó ông cũng phải xứng đáng với niềm tin ấy. Do thiếu trung vệ nên Liverpool phải chấp nhận sự ra sân thường xuyên của những Van Dijk và Konate, nhưng việc Slot vẫn tin dùng Salah và Gakpo khiến ai cũng lắc đầu, thậm chí một số fan đã gọi đội là “chim cánh cụt” mỗi lần 2 tiền đạo cánh này đá chính.

Phong độ của Salah và Gakpo phải tệ tới mức nào để Slot đẩy cả 2 lên ghế dự bị?

Phong độ của 2 cầu thủ này tồi tới mức đúng giai đoạn CAN diễn ra (Salah trở về tuyển) và Gakpo chấn thương, Liverpool “đột nhiên” đá tốt lên. Không phải là quá tưng bừng, nhưng Liverpool đã thắng 3 trận trong lúc Gakpo bị chấn thương cơ, và thắng 2 hòa 1 khi chân sút người Hà Lan dự bị sau khi trở lại. Còn các trận Gakpo đá chính sau chấn thương? Liverpool hòa 3 thua 1.

Vấn đề Gakpo – Salah khiến nhiều fan Liverpool “sôi máu” bởi những Rio Ngumoha, Federico Chiesa chơi nỗ lực và thậm chí có sự đột biến trong thời gian ít ỏi họ ra sân lại không được trọng dụng. Thấy điều gì không đúng thì phải thay đổi để mong kết quả khác đi, còn nếu cố chấp thì đó là dấu hiệu của một kẻ ngu, và đó là điều fan Liverpool đang đánh giá về Slot.

Lính không nghe lời tướng?

Các cầu thủ Liverpool có thực sự tin tưởng vào Slot? Nói trên truyền thông không thực tế bằng hành động trên sân, và tại sân Vitality đã xảy ra một sự cố khiến các fan không nghĩ Slot còn được các học trò nhìn với ánh mắt phục tùng.

Joe Gomez chấn thương và trong gần 10 phút Liverpool đá thiếu người, không ai bên phía Liverpool tự ý thức mà đá bóng ra biên để quyền thay người được thực hiện, kể cả Van Dijk

Joe Gomez chấn thương ở phút 26 (trong tình huống Liverpool bị ghi bàn mở tỷ số). Wataru Endo đến phút 33 mới được vào sân, nhưng trong lúc Endo chờ vào, Liverpool chỉ còn 10 người trên sân và Arne Slot lẫn các thành viên ban huấn luyện đều hò hét bảo các cầu thủ phá bóng ra ngoài nhằm Endo được vào.

Tuyệt nhiên không một ai tuân theo chỉ thị, và trong khoảng 7 phút Liverpool đá thiếu người, Bournemouth đã ghi thêm bàn nữa. Có phải do bị dẫn nên các cầu thủ Liverpool nôn nóng triển khai bóng mà không nghe theo HLV? Hay họ nhìn Slot bằng nửa con mắt và không còn nghe những gì ông chỉ đạo?

Dù là gì thì điều đó cũng phản ánh rất không tốt về đội trưởng Virgil Van Dijk, người có vẻ đã không truyền đạt gì cho các cầu thủ về mệnh lệnh của HLV trưởng. Van Dijk mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua đầu tiên và đứng nhìn ở bàn thua thứ 3, và sự cố Gomez còn khiến fan đánh giá lại phẩm chất thủ quân của trung vệ này. Mà đội trưởng luôn là một người đại diện cho ý chí của HLV trên sân.

Đoạn kết tới gần

Liverpool sẽ đấu Newcastle và Man City trong những trận kế tiếp. Nhưng kể cả có kết quả tốt sau 2 trận này, ban lãnh đạo Liverpool có lẽ cũng sẽ không muốn giữ Slot tiếp cho mùa sau. Điều này đã được đề cập trên các mặt báo trong khoảng 2 tuần qua, rằng lý do Liverpool vẫn chưa “xuống tay” là vì họ còn chưa rõ Xabi Alonso có ý định thế nào, rằng nếu Alonso từ chối tiếp quản đội giữa mùa giải thì việc sa thải Slot sẽ buộc Liverpool chọn một HLV tạm quyền.

Xabi Alonso chưa cho thấy dấu hiệu muốn trở lại làm việc ở giữa mùa giải sau khi bị Real Madrid sa thải

Nhưng giả định rằng Liverpool sẽ đá tốt trước 2 đối thủ mạnh là điều quá lạc quan. Khán giả đã phát bực với những vấn đề của đội bóng, bởi không có dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sẽ được tiến hành để khắc phục chúng. Và ai là người chịu trách nhiệm khắc phục các vấn đề? HLV trưởng. Thua 1-2 trận có thể hiểu được, nhưng thua tận 7 trận và hiệu số (+3) kém cả Brentford là điều không thể chấp nhận.

Vấn đề cho Fenway Sports Group bây giờ không phải là việc họ sợ không có người thay Slot, mà là chính Slot tự buông xuôi. Nếu Slot nghe phong phanh được rằng mình sẽ bị thay thế sau khi hết mùa, lý do bởi kết quả khá tệ mà chính ông có phần trách nhiệm trong đó, Liverpool sẽ còn tụt xuống tới đâu nếu Slot quyết định không thèm cống hiến tận lực cho CLB nữa?

Nếu điều đó xảy ra, FSG sẽ phải ra tay, như cách họ đã “trảm” 3 HLV liên tiếp trước khi có được Klopp. Từ giờ tới đầu tháng 2 sẽ là những ngày tháng mà cả Slot và Liverpool như người đi trên dây.