CĐV tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể vào chung kết

Tầm 19h, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên sôi động, rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng. Các cổ động viên có mặt từ sớm, mang theo trống, kèn, băng rôn, cờ Tổ quốc cùng những khẩu hiệu quen thuộc để tiếp thêm tinh thần cho các “chiến binh sao vàng”.

Nhiều bạn trẻ chọn cho mình phong cách năng động để cổ vũ đội tuyển. Nhằm phục vụ khán giả có điều kiện theo dõi trận đấu, trong ngày 20/1, ngành chức năng TPHCM đã tiến hành lắp đặt các màn hình LED cỡ lớn trên khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ để khán giả thuận tiện

Du khách nước ngoài hòa cùng không khí cuồng nhiệt.

Hai bố con du khách người Pháp ủng hộ đội U23 Việt Nam và tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc.

Một cổ động viên cuồng nhiệt cùng tiếng hò reo.

Anh Nguyễn Thái Hoàng đạp xe từ phường Tân Bình lên để cổ vũ đội tuyển.

Từ đầu hiệp 2, khán giả mong chờ sự khởi sắc trong lối chơi của đội nhà.

Tuy nhiên, từ quả phạt góc phút 48, bóng hướng đến cột gần và Peng Xiao đã đánh đầu tung lưới thủ thành Trung Kiên. Lần đầu tiên tại giải đấu, U23 Việt Nam bị dẫn trước.

Phút 73, Nhật Minh phạm lỗi, nhận thẻ vàng và U23 Trung Quốc hưởng quả đá phạt. Bóng được treo vào và Peng Xiao đánh đầu khó chịu. Bóng đi cầu âu, rót thẳng vào góc cao cầu môn của Trung Kiên. Nhiều cổ động viên thể hiện sự thất vọng.

Phút 90+8, Behram Abduweli căng ngang và Wang Yudong đệm bóng thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng thứ 3 này khiến không khí chùng xuống, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt cổ động viên.

"Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Trung Quốc. Thật tiếc cho U23 Việt Nam không thể góp mặt ở chung kết VCK U23 châu Á 2026. Thôi mình đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới vậy", bạn Thành Phú (ngụ phường Phú Nhuận) chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc.