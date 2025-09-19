Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sao Newcastle "choáng" với trình độ chơi bóng của Barca, huyền thoại MU thích Pedri

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Anthony Gordon phải thừa nhận rằng chưa bao giờ đối đầu với những cầu thủ có kỹ năng giữ bóng tốt như các cầu thủ Barcelona.

  

Newcastle vừa nhận trận thua 1-2 trước Barcelona trên sân nhà. Rashford giúp đội bóng Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 2 bàn và Anthony Gordon ghi bàn gỡ cho chủ nhà ở phút 90. Hiệp hai của trận đấu được bù giờ 7 phút và đáng lẽ ra Newcastle phải tấn công dồn dập nhưng họ không thể làm được.

Gordon thừa nhận sốc với các cầu thủ Barcelona

Gordon thừa nhận sốc với các cầu thủ Barcelona 

Thực tế, các học trò của Eddie Howe cũng rất muốn làm điều đó. Tuy nhiên, các cầu thủ Barcelona cầm bóng quá tốt. Họ vượt trội đại diện của Anh ngay tại St James’ Park với những pha xoay xở khéo léo và kỹ năng chuyền bóng thượng hạng. Tiền vệ của Newcastle, Anthony Gordon đã phải thừa nhận bản thân cảm thấy "choáng ngợp" với lối chơi của đối thủ.

"Chúng tôi không thường phải đối mặt với những cầu thủ có kỹ năng giữ bóng tốt đến vậy. Chúng tôi đối đầu với Chelsea và Man City nhiều lần rồi nhưng họ chưa bao giờ thi đấu tốt đến thế. Nhìn cách các cầu thủ Barcelona giữ bóng cũng khiến tôi vỡ vạc ra được nhiều điều. Họ là những người chơi tốt nhất kiểu ấy".

Hãy nhìn lại vào thống kê trong trận đấu này. Barcelona chuyền tới 558 lần trong đó 504 lần đường chuyền ngắn với độ chính xác lên tới 86%. Hai cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất là Pedri (88 lần) và Frenkie De Jong (92 lần).

Paul Scholes đưa Pedri vào danh sách "Cầu thủ thích nhất"

Paul Scholes đưa Pedri vào danh sách "Cầu thủ thích nhất"

Cả hai cầu thủ này không có lợi thế về mặt thể hình trước các tiền vệ của Newcastle. Tuy nhiên, kỹ năng chuyền bóng và chọn vị trí của họ quá tốt. Cặp đôi này cũng là bậc thầy trong khả năng thoát pressing. HLV Hansi Flick đã không tiếc lời khen dành cho hai cậu học trò cưng.

"Thật khó để pressing Pedri lẫn Frenkie. Ngày hôm nay, họ đã kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Tôi rất vui khi họ thi đấu với sự tự tin cao độ như vậy". Trong khi đó, huyền thoại Paul Scholes khẳng định Pedri là "cầu thủ yêu thích" của mình.

Thống kê trận đấu:

Sao Newcastle "choáng" với trình độ chơi bóng của Barca, huyền thoại MU thích Pedri - 3 Newcastle Barcelona Sao Newcastle "choáng" với trình độ chơi bóng của Barca, huyền thoại MU thích Pedri - 4

Sút khung thành
10 6()
19 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
35%
65%
Phạm lỗi
11
12
Thẻ vàng
2
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
0
Phạt góc
6
4
Cứu thua
3
5

8

Theo Nhật Anh

19/09/2025 09:09 AM (GMT+7)
