Amorim không đảm bảo Onana sẽ đấu Fulham, sẵn sàng cho dàn sao MU thất sủng ra sân

💥Onana không chắc bắt chính ở trận gặp Fulham

Thủ thành Onana không có mặt ở trận MU thua 0-1 trước Arsenal vừa qua vì lý do mới hồi phục chấn thương. Anh sẽ trở lại khi nửa đỏ thành Manchester chạm trán Fulham trên sân khách.

HLV Amorim xác nhận thông tin này ở buổi họp báo trước trận, nhưng không hề đảm bảo cơ hội thi đấu của Onana: "Onana đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi chưa quyết ai sẽ bắt chính ở trận đấu tới. Mọi người hãy chờ xem".

Onana liệu có thể bắt chính ở trận gặp Fulham?

Ở trận thua Arsenal, thủ môn Bayindir được trao cơ hội trong khung thành. Nhưng anh chơi không tốt khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thua duy nhất của MU.

Việc đối đầu Fulham trên sân Craven Cottage chưa bao giờ là điều dễ dàng. Do vậy, HLV Amorim tỏ ra thận trọng: "Fulham luôn là đối thủ khó chơi. Họ có bản sắc rõ ràng, kinh nghiệm dày dặn và hiểu rõ giải đấu. Họ sẽ thi đấu thoải mái và tự tin, nên đây sẽ là một trận đấu đầy thách thức đối với MU".

🔥Amorim sẵn sàng chào đón dàn cầu thủ bị thất sủng

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đã diễn ra được 1 vòng đấu nhưng MU vẫn chưa thể thanh lý những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Amorim. Những cái tên đó bao gồm Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia. Họ hiện chỉ được tập luyện một mình.

Dẫu vậy, HLV Amorim cho biết ông sẵn sàng chào đón những cầu thủ này nếu họ không tìm được bến đỗ mới trong phần còn lại của thị trường chuyển nhượng hè 2025: "Tôi biết việc để các cầu thủ rơi vào tình cảnh này không tốt, nhưng rõ ràng họ muốn tìm bến đỗ mới. Chúng tôi đang cố gắng sắp xếp để cả đôi bên đều hài lòng.

Tương lai của Sancho vẫn đang là dấu hỏi lớn

Tôi phải tập trung vào việc huấn luyện những cầu thủ mà tôi tin là tương lai của đội, trong khi những người khác vẫn đang tập luyện và chuẩn bị cho chương mới trong sự nghiệp. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi sẽ đón nhận các cầu thủ không thể rời đi. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra".

Trong khi đó, Hojlund sẵn sàng ra sân dù MU đã có Sesko. HLV Amorim cho biết Hojlund vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp dù không được chọn vào đội hình thi đấu với Arsenal. Napoli đang bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Đan Mạch, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.