Video bóng đá Italia - Na Uy: Phục hận cũng không nổi (Vòng loại World Cup)

Phải thắng ít nhất 9-0 mới có thể đi World Cup là nhiệm vụ gần như bất khả thi cho Italia. HLV Gattuso và các cầu thủ Ý do vậy chỉ biết cố gắng ghi bàn để ít nhất phục thù cho thất bại 0-3 tại Oslo ở lượt đi. Và sau 11 phút họ đã có bàn vượt lên, Ryerson khống chế lỗi và Italia đã có pha phối hợp 3 người kết thúc với cú xoay người dứt điểm cận thành của Esposito.

Italia có bàn thắng dẫn trước chỉ sau 11 phút

Chủ nhà muốn thừa thế tấn công ghi thêm bàn, nhưng phía Na Uy một cách thông minh làm chậm nhịp trận đấu và khi phòng ngự còn kéo cả Erling Haaland về yểm trợ. Tới phút 36 mới lại có cơ hội tiếp theo, Dimarco từ cánh trái tat vào và Esposito suýt có cú đúp nhưng đánh đầu đi chệch cột dọc góc xa.

Nhưng sang hiệp 2, Na Uy không phòng ngự nữa mà dâng lên tấn công và bắt đầu hãm thành. Phút 63, Nusa lọt xuống góc trái vòng cấm và tung cú đá rất căng vào góc gần đánh bại Donnarumma để quân bình 1-1. 9 phút sau Nusa suýt có cú đúp nhưng Donnarumma đã đẩy được cú vô-lê của anh còn Ajer sau đó đá bồi ra ngoài.

Nói đến cú đúp, Haaland vẫn được giữ trên sân dù Na Uy đã thay Sorloth ra, và quả thực đó là một quyết định đúng đắn. Phút 78, Oscar Bobb đã lắc người đi bóng trong vòng cấm trước khi tạt vào, và Haaland không bị ai kèm khi tung cú vô-lê chân trái búa bổ khiến Donnarumma chạm tay vào bóng vẫn không cứu được. Ngay phút kế tiếp cú đúp đã hoàn tất, Mancini chuyền hỏng và Thorsby chuyền ngang cho Haaland nâng lên 3-1.

Haaland ghi cú đúp chỉ trong vòng 1 phút

Các CĐV Italia lúc này bắt đầu bỏ về, còn với những người ở lại, vẫn đủ thời gian để họ chứng kiến... thêm 1 bàn thua nữa. Phút 90+3, dự bị Strand Larsen từ cánh phải cắt vào và tung cú đá vào góc xa ấn định 4-1, mang tấm vé đi World Cup chính thức vào tay Na Uy và đẩy Italia xuống đá playoff tranh vé vớt.

Tỷ số trận đấu: Italia 1-4 Na Uy (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Italia: Esposito 11' (Dimarco).

- Na Uy: Nusa 63' (Sorloth), Haaland 78' (Bobb) 79' (Thorsby), Larsen 90'+3 (Thorsby).

Đội hình xuất phát:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.