32 đội tuyển đã đoạt vé tới World Cup: Ireland lấy vé vớt đầy ngoạn mục, Wan-Bissaka còn cửa dự giải

Bồ Đào Nha, Na Uy thắng đậm đoạt vé

Mặc dù phải đợi tới lượt đấu cuối để giành vé nhưng ĐT Bồ Đào Nha đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiến thắng 9-1 trước đội yếu nhất bảng Armenia đã giúp BĐN có chỗ tại sân chơi World Cup 2026. Họ trở thành đội thứ 4 của khu vực châu Âu đoạt vé.

Bồ Đào Nha chắc vé dự World Cup với trận thắng suýt lập kỷ lục trước Armenia

Trong khi đó ở bảng I, đã không có tỷ số 9-0 nào cho Italia để họ đủ điều kiện dự World Cup trong trận tiếp đón Na Uy. Nhưng dù dẫn bàn trước, Italia không những không phục thù được trận thua 0-3 ở lượt đi mà còn thua ngược khi nhận 4 bàn thua liên tiếp trong hiệp 2 và bị đánh bại 1-4. Na Uy chính thức trở lại World Cup sau 28 năm, trong khi Italia sẽ phải đá playoff.

Ireland giành vé playoff ngoạn mục, Ukraine thắng trận đối đầu trực tiếp

Hungary chỉ cần hòa Ireland là sẽ đoạt suất playoff với tư cách đội nhì bảng F, và họ cũng không hy vọng Bồ Đào Nha sẽ sảy chân để giành vé vào thẳng. Tuy nhiên dù được đá trên sân nhà và đã 2 lần dẫn bàn trước, Hungary vẫn để cho Ireland gỡ hòa trong cả 2 lần.

Ireland đoạt suất đá vé vớt đầy ngoạn mục nhờ cú hat-trick của Troy Parrott

Bàn gỡ hòa thứ 2 của Ireland đến ở phút 80 và thời gian cạn dần cho đội tuyển này trong khi Hungary cố sức bảo vệ tỷ số. Nhưng Troy Parrott, người đã gỡ hòa cả 2 lần cho Ireland, hoàn tất màn ngược dòng không thể nào quên khi ghi bàn ở phút 90+6 để Ireland thắng 3-2.

Với kết quả này, Ireland đoạt ngôi nhì bảng F và sẽ đi đá playoff tranh vé vớt. Trong khi đó, những Dominik Szoboszlai và Milos Kerkez rất đáng tiếc sẽ phải ngồi nhà xem World Cup, dù bộ đôi Liverpool đều đã góp công vào 2 bàn thắng của đội nhà trong trận này.

Do Pháp đã chắc chắn nhất bảng D, trận cầu Ukraine - Iceland mang tính chất quyết định cho vé playoff khi Iceland chỉ cần hòa còn Ukraine phải thắng. Ukraine đã lâm vào bế tắc trong phần lớn trận đấu lẫn bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, nhưng ở phút 83, Oleksandr Zubkov sau ít nhất 2 lần bỏ phí đã đánh đầu trong thế không người kèm ở một quả phạt góc, đưa Ukraine vượt lên dẫn trước.

Ukraine từ chối Iceland cơ hội đến World Cup, tròn 600 ngày sau khi họ làm điều tương tự với Iceland cho EURO 2024

Iceland còn thời gian dâng lên tìm bàn gỡ, nhưng phút 90+3 Oleksiy Gutsulyak đã dứt điểm đổi hướng làm lỡ đà thủ môn Olafsson mang lại chiến thắng 2-0 cho Ukraine. Tròn 600 ngày sau khi ngăn Iceland đến với EURO 2024, Ukraine một lần nữa làm đội bóng xứ đảo ôm hận.

CHDC Congo hạ Nigeria trong loạt luân lưu chung kết playoff châu Phi

Trận chung kết vòng loại thứ 2 khu vực châu Phi chứng kiến Nigeria gặp Công hòa Dân chủ Congo và đội thắng sẽ thi đấu vòng playoff liên lục địa để tới vòng chung kết. Nigeria được đánh giá mạnh hơn và Frank Onyeka đã mở điểm cho đội tuyển này chỉ sau 3 phút, tưởng như đó sẽ là tiền đề cho Nigeria đi tới thắng lợi.

Nhưng CHDC Congo chơi đầy nỗ lực, tỏ ra lấn lướt hơn đối thủ và Mechak Elia đã có bàn gỡ ở phút 32. Trận đấu trở nên rất vụn do hai đội đá quá thận trọng nhằm tránh bàn thua, và phía Nigeria còn tổn thất khi tiền đạo chủ lực Victor Osimhen bị chấn thương phải rời sân.

CHDC Congo đã đoạt tấm vé playoff liên lục địa sau loạt luân lưu căng thẳng với Nigeria

Sau 120 phút, hai bên phải phân thắng bại trong loạt luân lưu. Đáng nói là ngay trước khi hết hiệp phụ, CHDC Congo đã thay người khi thủ môn Lionel Mpasi.được thay thế bằng Timothy Fayulu. Nước cờ này không khác gì Hà Lan thay Tim Krul vào bắt luân lưu ở World Cup 2014, Fayulu trong loạt "đấu súng" đã giúp CHDC Congo thắng 4-3, qua đó khiến Aaron Wan-Bissaka vẫn còn cơ hội dự World Cup.