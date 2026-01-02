Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Amorim không đáng bị "sỉ vả" vì MU hòa Wolves: Dự bị toàn "trẻ con", khó làm nên chuyện

Manchester United Premier League 2025-26

Ruben Amorim nhận nhiều chỉ trích vì bị Wolves cầm hòa tại Old Trafford nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha có cái khó riêng của mình.

   

MU lại phát quà ngay sau khi thắng

Sau chiến thắng trước Newcastle, Man United lại vừa bị đội bét bảng Wolves cầm hòa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Trận hòa này giúp đoàn quân của Rob Edwards thoát chuỗi 11 trận thua liên tiếp. Tất nhiên, người hâm mộ “Quỷ đỏ” không thể nuốt trôi cơn giận này.

MU lại đi "phát điểm" cho Wolves ngay sau khi thắng Newcastle

MU lại đi "phát điểm" cho Wolves ngay sau khi thắng Newcastle

Ruben Amorim là cái tên bị chỉ trích nhiều nhất, sau đó đến tiền đạo Benjamin Sesko. Ông thầy người Bồ Đào Nha bị phản đối vì chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 về lại sơ đồ 3-4-3. Trong khi đó, tiền đạo Slovenia nhận không ít lời ác ý vì không thể chọc thủng lưới đội bóng cuối bảng.

Tất nhiên, mỗi khi đội bóng không giành chiến thắng, HLV bao giờ cũng là người phải “hứng mũi chịu sào”. Trường hợp của Amorim có đặc biệt hơn một chút bởi ông thầy này mới tuyên bố sẽ xoay chuyển chiến thuật phù hợp với tình hình nhưng lại “đâu đóng vào đấy”. Thế nhưng, Amorim có xứng đáng bị “tổng sỉ vả” như vậy hay không?

Vì sao Amorim lại chọn đá 3 trung vệ?

Đầu tiên, hãy nhìn lại trận đấu với Newcastle. Man United đá 4-2-3-1 và giành chiến thắng nhưng họ không cầm bóng nhiều (33% thời lượng của trận đấu). “Quỷ đỏ” chủ yếu lùi sâu và chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ rồi phản công nhanh.

Đối mặt với hàng hậu vệ lên tới 8 người, MU liệu có hay hơn nếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1?

Đối mặt với hàng hậu vệ lên tới 8 người, MU liệu có hay hơn nếu sử dụng sơ đồ 4-2-3-1?

Chiến thuật này rõ ràng không thể áp dụng khi thi đấu với Wolves. Đoàn quân của Rob Edwards vào trận với tâm thế tử thủ để kiếm điểm. Hãy thử nghĩ xem Dorgu đá tiền đạo cánh phải liệu có hiệu quả? Ngay từ trận trước, cầu thủ này đã chơi không tốt nhưng tất cả tạm quên đi vì siêu phẩm vào lưới Newcastle.

So với trận trước, các cầu thủ tấn công của Man United chắc chắn sẽ có ít khoảng trống hơn. Amorim hiểu rằng đội bóng của mình phải chơi tấn công nên chuyển về sơ đồ quen thuộc 3 trung vệ. Mặc dù mang tiếng là đá 5 hậu vệ nhưng thực tế Dorgu và Dalot ở hai biên thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Như vậy, Amorim không hề sai về mặt ý tưởng. Tuy nhiên, điều này dẫn đến vấn đề thứ hai, đó là con người.

Man United đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi mất tới 7 trụ cột trong đội hình. Nguyên bộ đôi tấn công bên cánh phải và phương án dự bị là Mbeumo, Diallo và Mazraoui về thi đấu CAN Cup. Nhạc trưởng Bruno Fernandes và hai thủ lĩnh ở hàng thủ là Maguire và De Ligt chấn thương. Mount cũng mới gia nhập danh sách bệnh binh cùng Mainoo.

Danh sách dự bị của Man United (bên trái) không có nổi một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu

Danh sách dự bị của Man United (bên trái) không có nổi một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu

Hãy nhìn vào danh sách dự bị của Man United trong trận đấu với Wolves. Không tính thủ môn Bayindir, cầu thủ có kinh nghiệm nhất là Malacia, người mới thi đấu lại sau gần 2 năm vắng bóng! Còn lại đa phần toàn là “trẻ con”, những cầu thủ mới chỉ 18, 19 tuổi.

Nếu như đội hình chính không thể tạo ra được lợi thế, Amorim rất khó để đưa những cầu thủ trẻ này vào sân. Chido Obi hay Lacey không phải là chưa từng có cơ hội thể hiện nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Áp lực ở sân chơi Ngoại hạng Anh là cực lớn nên việc Amorim không sử dụng bộ đôi này cũng là điều dễ hiểu.

Những người chê bai ông thầy người Bồ Đào Nha liệu có thể làm tốt hơn hay không với quân số hiện tại? Câu trả lời có lẽ là không.

Nên trách Zirkzee hơn là Amorim

Trở lại với đội hình chính, rất nhiều người, trong đó có cả Gary Neville, nói rằng quyết định thay Zirkzee sau 45 phút đầu tiên là sai lầm. Tuy nhiên, ngoại trừ bàn thắng may mắn ra, tiền đạo người Hà Lan gần như không có đóng góp gì vào lối chơi chung. Thi đấu ở vị trí số 10 nhưng chỉ có 23 lần chạm bóng, trong đó tung ra được 17 đường chuyền.

Amorim liệu có sai khi thay Zirkzee sau hiệp một?

Amorim liệu có sai khi thay Zirkzee sau hiệp một?

Nên nhớ rằng, Amorim buộc phải dùng Casemiro và Ugarte ở dưới nên khả năng sáng tạo bị giảm sút đáng kể. Zirkzee làm không tốt nhiệm vụ làm bóng nên lối chơi của Man United trở nên vô hồn và nhạt nhẽo. Đó là lý do Jack Fletcher được thay vào ở hiệp hai.

So về kinh nghiệm, con trai của Darren Fletcher rõ ràng là không bằng được Zirkzee nhưng rõ ràng Jack Fletcher chơi tốt hơn so với đàn anh. Cầu thủ này hơn cả số lần chuyền bóng (28 so với 17), tỉ lệ chuyền bóng chính xác (86% so với 82%). Vậy nên Amorim thay Zirkzee chưa hẳn là sai và với nhân sự đang có trong tay, Jack Fletcher là lựa chọn phù hợp.

Thực ra, Man United chẳng phải lần đầu sắm vai “Robin Hood” khi thắng đội bóng mạnh rồi lại hòa hoặc thua ngay đội bóng yếu hơn. Ngay trong mùa giải này đã từng diễn ra 2–3 lần. Nên nhớ rằng, lúc đó Man United còn đang đủ đội hình. Bởi vậy, MU bị đội bét bảng Wolves cầm hòa khi đội hình thiếu 7/11 trụ cột cũng chẳng phải là câu chuyện mới lạ.

Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

02/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
