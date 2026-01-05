Toàn cảnh vụ MU sa thải Amorim: Thành tích sa sút, phát ngôn sốc và mâu thuẫn bùng nổ

Kết cục không thể khác

Chiều 5/1 (giờ Việt Nam), MU khiến làng bóng đá Anh chấn động khi quyết định sa thải HLV Ruben Amorim sau những phát biểu công kích ban lãnh đạo đội bóng, được ông đưa ra trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United.

Amorim bị MU sa thải

Theo truyền thông Anh, quyết định được ban lãnh đạo sân Old Trafford đưa ra và Amorim rời CLB với “hiệu lực ngay lập tức”. The Athletic cho biết cựu tiền vệ Darren Fletcher nhiều khả năng sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò HLV trưởng trong thời gian tới.

Ruben Amorim chia tay MU sau quãng thời gian 14 tháng được đánh giá là đầy thất vọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhà cầm quân 40 tuổi chỉ giành 24 chiến thắng sau 63 trận dẫn dắt “Quỷ đỏ”, đạt tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích tệ nhất của một HLV MU kể từ thời Frank O’Farrell – người bị sa thải năm 1971 với tỷ lệ thắng 37,04%.

Những phát ngôn sốc và mâu thuẫn bùng nổ

Trước khi bị sa thải, Amorim đã khiến tương lai của mình trở nên bấp bênh sau màn phát biểu gay gắt trong buổi họp báo. Ông tỏ ra không hài lòng với việc được gọi là “HLV trưởng” (head coach) và yêu cầu phải được gọi là “nhà quản lý” (manager). Đồng thời, Amorim cũng có những lời ám chỉ nhắm vào giám đốc bóng đá Jason Wilcox, liên quan đến việc MU không thể chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo của Bournemouth.

“Tôi đến đây để làm huấn luyện viên trưởng của MU – chứ không phải huấn luyện viên bóng đá đơn thuần. Điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, Mourinho hay Conte nhưng tôi là huấn luyện viên trưởng. Tình hình sẽ như thế này trong 18 tháng hoặc cho đến khi hội đồng quản trị quyết định thay đổi. Tôi sẽ không bỏ việc, tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi".

Dù khẳng định không có ý định từ chức, Amorim yêu cầu được trao thêm quyền kiểm soát trong công tác chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng đã không nằm trong tay ông khi ban lãnh đạo MU lựa chọn chấm dứt hợp đồng với cựu HLV Sporting Lisbon.

Theo The Guardian, Amorim đã được thông báo về chính sách chuyển nhượng tháng Giêng theo ủy quyền của Wilcox, người báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành Omar Berrada. Có vẻ như đội bóng không muốn chấp thuận danh sách mục tiêu mà Amorim mong muốn vì những cầu thủ ông nhắm đến cho sơ đồ 3-4-3 ưa thích có thể không phù hợp với huấn luyện viên trưởng tiếp theo và ban lãnh đạo đã mất niềm tin rằng ông là giải pháp lâu dài phù hợp.

Thành tích không đủ thuyết phục ban lãnh đạo

Ở mùa giải trước, Amorim cùng MU thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham và chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League. Sang mùa này, dù kết quả có phần cải thiện, ông vẫn không thể giải quyết triệt để những vấn đề nơi hàng phòng ngự.

Trận hòa Leeds 1-1 khiến MU nối dài chuỗi 15 trận liên tiếp không giữ sạch lưới trên sân khách – thành tích tệ nhất trong lịch sử CLB. Kể từ khi Amorim nắm quyền, MU chỉ 1 lần giành chiến thắng liên tiếp, đó là chuỗi 3 trận thắng trong giai đoạn tháng 10.

Amorim cũng chịu nhiều chỉ trích vì sự cứng nhắc với sơ đồ 3-4-3 ưa thích. Chỉ đến gần đây, ông mới thừa nhận hệ thống này sẽ không hiệu quả nếu CLB không chi “rất nhiều tiền” trên thị trường chuyển nhượng.

Trong các buổi họp báo, Amorim thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi. Tháng 8, sau thất bại gây sốc trước Grimsby Town tại Carabao Cup, ông từng nói rằng đôi khi “ghét” các cầu thủ của mình và có lúc muốn “bỏ cuộc”.