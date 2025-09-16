Amorim cần học hỏi Guardiola: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt"

💫Man City tạo thế “4 đấu 2” ở tuyến giữa

Ngay trong hiệp một, Man City tập trung nhiều pha tấn công bên hành lang trái. HLV Pep Guardiola muốn khai thác điểm yếu trong cách phòng ngự của MU, khi “Quỷ đỏ” thường sử dụng hàng thủ 5 người, 2 tiền vệ trung tâm và yêu cầu các trung vệ lệch cánh dâng cao để gây sức ép.

O’Reilly bám biên, Doku bó vào trung lộ và Man City lập tức tạo được thế áp đảo quân số ở khu vực trung tuyến

Hậu vệ trái Nico O’Reilly của Man City đứng rộng sát biên, kéo hậu vệ biên phải của MU là Noussair Mazraoui phải dạt ra theo kèm. Trong khi đó, Jeremy Doku, vốn là cầu thủ chạy cánh trái, lại bó vào trung lộ.

Điều này đặt Mazraoui vào thế khó khi vừa phải canh biên, vừa không được để hở khoảng trống trung lộ. Anh chọn cách bám biên, dâng lên áp sát O’Reilly khi bóng được đưa ra cánh.

Khi đó, Doku ở vị trí bó vào trong giúp Man City tạo ra ưu thế quân số quanh khu vực giữa sân. Cùng với Rodri, Phil Foden (lùi sâu) và Tijjani Reijnders, Doku hợp thành “hộp” 4 người bao vây bộ đôi tiền vệ trung tâm của MU.

Đáng chú ý, đây cũng là chiêu bài mà Fulham từng dùng để đánh vào MU ở vòng 2, khi Alex Iwobi rời cánh trái để bó vào trong, tạo thế áp đảo ở tuyến giữa.

🖇️Man City tận dụng chiến thuật khôn ngoan

Một trong những điểm nổi bật trong chiến thắng của Man City chính là nghệ thuật “ghim”.

“Ghim” là việc cầu thủ đứng ở một vị trí buộc đối thủ phải ở đó theo kèm, qua đó hạn chế khả năng di chuyển và tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Ví dụ, nếu một cầu thủ chạy cánh đứng sát biên và áp sát hậu vệ biên đối phương, gần như chắc chắn hậu vệ này không dám rời vị trí, bởi nếu bỏ đi, cầu thủ tấn công sẽ thoát xuống trống trải.

Khi Luke Shaw phải tập trung kèm Reijnders, Doku có khoảng trống để nhận bóng mà không chịu bất kỳ áp lực nào

Man City đã vận dụng triệt để nguyên tắc này để hóa giải lối phòng ngự quyết liệt của MU, đồng thời mở ra không gian cho các mũi nhọn.

Bên cánh trái, O’Reilly liên tục “ghim” Mazraoui ở sát biên, giúp Doku thoải mái bó vào trung lộ mà không bị theo kèm. Ở cánh đối diện, Reijnders khôn khéo di chuyển ép Luke Shaw phải bám chặt hàng thủ 5 người, khiến hậu vệ người Anh không thể dâng lên hỗ trợ pressing.

Điều này đồng nghĩa với việc Doku, vốn đã rời bỏ vị trí chạy cánh, có thể thoải mái nhận bóng ở trung lộ mà không chịu áp lực. Trong tình huống như vậy, tiền vệ chạy cánh người Bỉ có đủ thời gian để xoay người, cầm bóng đột phá và cuối cùng kiến tạo cho bàn thắng mở tỷ số.

🎳Hệ thống pressing rời rạc của MU

Khi Doku bó vào trung lộ, nhiệm vụ theo kèm anh thuộc về Leny Yoro, trung vệ lệch phải của MU.

Đây là yêu cầu không dễ dàng cho một trung vệ, nhất là khi Doku có lúc lùi sâu về tận phần sân nhà. Sự khó khăn càng lớn hơn khi Phil Foden cũng thường xuyên chiếm lĩnh những khoảng trống đó.

Yoro được giao nhiệm vụ dâng cao gây áp lực lên Foden, nhưng việc Doku bó vào trung lộ buộc anh phải cùng lúc để mắt tới thêm một mối nguy hiểm khác

Việc Yoro dâng cao gây sức ép giúp MU có lúc cân bằng được thế trận ở giữa sân, biến cục diện từ “4 đấu 2” thành “4 đấu 3”. Nhưng trung vệ trẻ người Pháp thường rút về nhanh chóng khi các cầu thủ Man City lùi sâu, bởi anh không muốn bị bỏ lại quá xa so với hàng thủ.

Chính sự thiếu quyết liệt ấy khiến khâu pressing của MU trở nên rời rạc, tạo điều kiện để Man City luôn có một cầu thủ tự do thoát pressing.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng thừa nhận điều này sau trận: “Chúng tôi cần dũng cảm hơn, pressing toàn diện hơn để ngăn bàn mở tỷ số. Man City dám mạo hiểm trước chúng tôi, chúng tôi cũng phải làm vậy”.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha giải thích thêm: “Tôi cố gây sức ép lên Rodri, vì ý đồ là một tiền vệ kèm Rodri, trong khi một hậu vệ theo Foden. Ban đầu tôi có thể che chắn cả hai, nhưng khi Yoro dâng lên, tôi tập trung nhiều hơn vào Rodri. Sau đó Yoro lại lùi xuống do thiếu ăn ý, và chúng tôi đã để hở quá nhiều khoảng trống”.

Theo Fernandes, giải pháp là pressing “1 kèm 1” trên toàn đội hình, để Man City không còn lựa chọn chuyền bóng dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ vị trí thông minh của O’Reilly và sự di chuyển liên tục của Doku, Yoro thường xuyên bị đặt vào tình huống khó xử, không biết chọn kèm ai.

Hệ quả là Foden nhiều lần được nhận bóng trong trạng thái không bị áp sát và thoải mái đưa bóng lên phía trước, điều lặp lại nhiều lần trong trận.

🥊Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt

Sau trận derby Manchester, nhiều tranh luận xoay quanh việc liệu vấn đề của MU đến từ chất lượng nhân sự hay cách vận hành hệ thống. Nếu các đội bóng liên tục tìm được cách khoan phá một hệ thống, việc HLV không thể đưa ra giải pháp khắc chế chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ lo lắng.

Sự điều chỉnh của HLV Pep Guardiola đã phát huy hiệu quả

Đúng là những cá nhân xuất sắc hơn sẽ cải thiện màn trình diễn, nhưng khó khăn của MU mùa này cũng bắt nguồn từ cấu trúc đội hình và vai trò mà các cầu thủ được giao. Với hệ thống hiện tại, các trung vệ lệch biên của “Quỷ đỏ” có thể dám áp sát người nhiều hơn ở phần sân đối thủ. Tuy nhiên, bất kể ai ra sân, tuyến giữa của MU vẫn hoàn toàn có thể bị “quá tải” bởi những pha xoay chuyển tương tự như Man City và Fulham đã làm.

Thế nhưng, HLV Amorim dường như vẫn kiên định với triết lý của mình. Sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Tôi sẽ không thay đổi. Khi nào tôi muốn thay đổi triết lý, tôi sẽ tự làm. Nếu không, các ông có thể thay người”.

Vấn đề nằm ở chỗ là từ nay đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhân sự của MU sẽ không đổi. Vì vậy, để khắc phục những điểm yếu nói trên, HLV Amorim có lẽ phải tính tới việc điều chỉnh hệ thống hoặc vai trò cầu thủ.

Ngược lại, HLV Pep Guardiola một lần nữa cho thấy sự linh hoạt. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẵn sàng điều chỉnh để tối đa hóa điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của học trò. Việc ông sử dụng thủ môn tân binh Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ cho thấy Man City có thể chơi trực diện hơn khi triển khai bóng từ tuyến dưới, điều vốn không gắn liền với hình ảnh một đội bóng của HLV Pep Guardiola.

Đây chính là minh chứng rõ ràng rằng một HLV vẫn có thể giữ vững triết lý tổng thể, đồng thời thích nghi để phù hợp với cầu thủ trong tay.